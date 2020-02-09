面對武漢肺炎，日本為什麼不限制中國人入境？不是怕給中國政府難堪

文：黃郁傑Jack Huang

日本不限制口罩出口，是因為沒碰過SARS？

發源自中國武漢的新型冠狀病毒在全球疫情節節升高，日本安倍總理卻遲於2月7日才對外聲明「根據提案最快下週彙總緊急應對措施，也將迅速活用預備費，逐步實行」，這一番慢動作相較台灣政府於上個月正式限制口罩出口的果斷措施，許多住在日本的華語圈友人在社群媒體質疑為什麼日本不像台灣一樣限制口罩的出口，有的人說是因為日本從以前到現在沒有像其他亞洲國家一樣碰到SARS，所以太大意了；有的人則認為是日本本地產量絕對能負荷國內需求。

但是，實際情況真的如此嗎？據社團法人日本衛生材料工業連合會的統計，日本國內年產約1.1億枚口罩，換算起來就是每日產能約300萬枚。以一個工業大國來說，產能甚至少於台灣（目前每日產能為400萬枚）。以日本國民1億2600萬人來計算，國內產能跟本無法負荷國民需求，必須仰賴外國進口，目前在日本的口罩約8成來自國外進口，而且幾乎來自中國，只有2成是國內製造。

因此，這也就是為什麼日本根本不需要限制口罩出口，如果口罩非必要措施，那就改以鼓勵洗手與其他方式防疫，如果口罩是必要措施時，日本政府恐怕煩惱的是如何獲得更多口罩進口來滿足八成的缺口。

日本人為何不禁止中國人入境，不是因為怕打臉中國

第二個常見疑問是，為何日本政府到現在還不禁止中國人或外國人入境日本呢？

實際上，習近平已於1月25日宣布禁止中國人出境，一方面限制病毒繼續向外擴散，一方面防止國民攜帶大量現金逃難，而就日本政府的立場，可以從幾個角度來看：

社會輿論認為日本政府的消極是因為習近平即將於4月訪日，禁止入境無疑是給中國政府難堪，但是筆者不認為這是主要的原因。對於在國際社會不斷打壓台灣的中國而言，任何允許或是支持台灣加入國際組織的行為都違反了「一個中國」的原則。這個巴掌早在上個月安倍總理發表支持台灣加入WHO時就已經打下去了，所以筆者認為比起習近平來日，7月底8月初的東京奧運對日本政府來說更為重要。

東京奧運對於日本社會與政府的意義重大，來自於日本自從泡沫經濟後，在國際的經濟影響力逐步下降，在製造產業上被鄰近的中國超越，在創造力上又遠遠輸給美國矽谷。因此安倍政權的任務便是提升國家形象及帶動國內經濟發展。2013年9月8日，國際奧林匹克委員會公告投票後的結果，確定將2020的奧運辦在日本的東京，這也是日本睽違56年再度被選為奧運主辦國。而我們都知道，作為奧運主辦國所能獲得的紅利便是達到上述目標的方法之一。

因此，或許是日本政府擔心實際的傳染人數過大會影響奧運的舉辦，目前的藥物篩檢只限於有去過湖北省又或是與去過湖北省的人有密切接處的人。又根據日本國土交通省觀光廳的調查，2019年度訪日外國旅客人數將近3000萬人次，帶來的消費額高達4.8兆日圓，其中中國是訪日人數及消費都排名第一的國家，佔了26.9%。消費額則是佔了36.8%。也就是說光中國人就在日本消費了1.7兆日圓，奧運所帶來的商機更是倍增，在這樣的角度下去理解日本政府目前不禁止的策略，更可以一目了然背後的盤算。

從經濟層面上來看，封鎖邊境對於世界第三大經濟體的日本來說是個致命傷，無法進口、出口醫療或是一般民生用品容易造成如同上述口罩一樣的資源短缺，影響國內的運作。此外，仰賴日本進出口的國家也會因此失去交易的對象進而造成國際社會的動盪，與中國從人到物的封鎖顯得不切實際。

從醫療層面來看，日本醫療治所上昌広理事長指出，封鎖邊境的策略只有在國內還沒傳出疫情或是大規模擴散時才有意義。新型冠狀病毒剛好發生在華人世界的農曆過年，在還沒辦法百分百確定傳染方式及媒介的清況下大量的人潮便來到日本觀光消費，潛在的感染者或許超乎想像。在此情況下如果斷然封鎖邊境，萬一真的產生大規模的病情爆發就無法接收來自他國救災的資源，又或是傳遞日本國內開發出來的疫苗給其他需要的國家。（有興趣了解病毒感染模式的讀者可以參考最近很紅的「瘟疫公司」這款遊戲）

或許有人會問，那潛在感染者就不做檢查了嗎？其實原因出在日本政府根本還在尋找篩檢方式及研發疫苗的階段。日本一直以來支持國產的理念根深蒂固，因此即便瑞士的藥廠於1月底宣布完成藥物篩檢工具的開發，日本多數媒體並沒有報導這個消息。然而，正如同上昌広理事長所說，日本政府應該要修正其發表的情報，將「國內沒有發現流行感染的情況」調整為「還沒做全方位的檢測所以不知道目前感染的情況。」

綜觀以上可以發現，日本政府在口罩、封鎖入境、檢疫的反應上，都是有著「疫情沒有顯著嚴峻」的態度，除了對於WHO現有數據的信任，與對於中國產業鏈與觀光依賴，也有著密不可分的關係。

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責任編輯：李修慧

責任編輯：楊之瑜