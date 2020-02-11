環境工作者與民意代表的差別：我們真的想找解方，他們希望越亂越好

文：吳其融（地球公民基金會專員）

2019年5月立法院審議處理違章工廠的「工廠輔導法」。本會負責這項專案的吳其融（小胖）在臉書上寫下這篇文章，引起了不少迴響。除了對違章工廠的關注外，也帶領公眾深入了解地球公民在議題露出背後的努力，讓更多人們了解環保團體的「倡議」是怎麼做的？

我在一個民間團體工作，它的名字叫作地球公民基金會，是一個大家所熟知的環保團體。

但是自從到地球公民基金會工作後，我們並不是完全站在純環保的立場談事情，我們去研究、比對以及倡議這問題的解決途徑，也甚至實際比較工業土地的課題。

在2016年11月召開記者會，相關訴求中也要求政府應該提供只租不售的工業土地，我們也要求那些炒作卻閒置不用的工業土地，政府應該介入處理。

這件事情這個國家有回應了，要求只租不售的工業土地比例提高，甚至為此通過產創條例要求閒置不用的工業土地強制拍賣。

在比對完日本中小企業為解決住家、工廠混在一起問題的解決策略，日本公害防止事業團針對規模小、財務不足以及設備須提升三個環節進行協助，而在財務部分，透過規模的整合以及協同組合方式，進行低利長期的集體信用貸款，於是，我們也要求政府透過要求廠商組成協會的方式，進行連帶地財務擔保，政府雖然處理得完全與我們預期落差甚大，但透過違章廠房以及相關土地擔保，而能有借貸的優惠利率。

在跟政府攻防的時候，我們不斷提出中小企業用地問題，需要中小企業以協會方式共同開發，並且優先利用過大坵塊（0.25公頃）閒置的工業土地，而這需要優先遷廠的方針訂定，但政府沒有採納。

我也能清楚，違章工廠背後一大票的人，都在等著炒作土地，於是這種吃力不討好的事情，甚至會因為違章工廠的軟土深掘，到時候掉票，而不予採納。

但是我要問這些違章工廠的業者，你所喜愛的那些民意代表，有誰像我們那樣，為你們爭取過這些事情？

拍謝，都沒，永遠就是要來跟整個公務機關對著幹，幹工業局沒擔當，幹農委會農地管太嚴，幹內政部土地規劃沒全部都工業土地。

為甚麼他們要這樣？

因為你們的違法，就是他們利益的所在，當你關說的時候，他們就來一邊罵地方政府，另一方面留一個人情給你，你們不會真的可以合法，他們才有利益。

但是真的找出一條合理的路，拍謝，他們就是故意找一條繼續違法的路給你們走，繼續來幹政府、幹國家，越亂越好。

Photo Credit: 中央社

我們民間團體跟這幾年的中央政府沒欠你們什麼了，作為一個民間團體的工作者，我捫心自問，我沒欠你們什麼了。

你們要繼續相信那種立委，我隨便你們，但是我們人要有原則，法律是啥，法律就是一個國家裡面，這麼多人一個溝通以及彼此要求遵守的最基本原則，我到民間團體做工作，還是我繼續從事農業工作，我都要求我們人做事要有格，要有原則，我不相信做工業就要不講原則，不講格。

這麼久以來，我就是期望這個國家正常一點，不要所有事情變成是民意代表鼓吹人違法，甚至自己的各個樁腳帶頭違法，然後再叫人進去工作，那群人就要當火牛陣。

我們不欠你們任何事情，這個國家若是不追求公理與正義，事情是走不下去，我願意繼續跟你們溝通，我相信民主的社會，是用溝通的，不是靠選舉服務的。

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航