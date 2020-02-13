資本主義本來就是「買低賣高」，為何要禁止黃牛票？

近日來五月天、蔡依林等歌手接連開唱，大家有買到自己想要的票嗎？很多時候熱門演唱會的門票總是會有人加價轉售，也就是俗稱的「黃牛票」，但這樣的行為到底可不可以呢？

依社維法的規定，不行

《社會秩序維護法》第64條第2款規定：非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰。而所謂的「遊樂票券」目前法院普遍將它解釋成，包含演唱會票券。

那如果買了演唱會票，後來才發現要上班、臨時有事，想要轉售可不可以？因為條文中規定是「非供自用而購買」，也就是說一開始是為了自己使用，不是為了加價轉售、賺取價差的目的而買票的話，不是社維法處罰的目的。（107年北秩字第43號刑事裁定、107年新秩字第17號刑事裁定）

黃牛票為什麼不行？

在資本主義的社會，貿易行為本就是買低賣高，為什麼要被處罰呢？除了社維法外，《鐵路法》第65條也有類似的規定，針對購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，處每張車票價格之五倍至三十倍罰鍰。

比較好理解的是，食衣住行是我們生活的基本需求，因此保障每個人可以公平用跟官方相同的價格使用大眾運輸工具，這是《鐵路法》處罰黃牛所要保護的目的。

那麼換個角度想，對於藝文表演、演唱會的票券的轉售做限制，保護的是什麼呢？畢竟售票單位並不會因為黃牛轉賣票券而有損失。是要保護大眾對於「文化」的需求嗎？我們的立法者是認為人民接近文化、觀賞藝文表演，和食衣住行等生活基本需求不相上下的嗎？這或許本身就是個十分值得討論的問題！

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怎麼樣分配票券比較好？

不過，在保障公平取得票券的同時，也不宜過度介入交易市場。或許真正該處罰的應該是，用程式大量購票、或其他投機的方式，取得票券的行為，因為這些行為妨礙了第一次公平分配票券的機會。至於用正當的方式取得票券後，票可以怎麼流通，就需要仰賴售票單位與消費者之間的約定，或是交由市場機制來決定。

舉例而言，日本對於演唱會售票，有的會採取「抽選票制」，要獲得票券的方式，就是每個人有相同機會來抽籤決定的！如此一來，就算你很有錢，那也只能乖乖跟著大家抽籤，或是向抽到的人收購啦，這樣的制度也是值得參考看看的！

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航