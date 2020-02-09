【東南亞週報】泰國暫緩中國主導湄公河開發計畫｜大馬擬重推「英語教數理」政策｜武漢肺炎影響河內捷運營運期延宕

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第52期，為讀者挑選2020年2月1日至2月7日期間，有關泰國、馬來西亞、越南、印尼、緬甸、新加坡等國家的六則東協區域大事。

泰國｜泰國喊停中國主導的湄公河開發計畫

泰國政府幾經考量清萊（Chiang Rai）府當地民意與環保團體的強烈反對聲浪，2月5日宣布正式停止由中國主導的湄公河開發計畫，為捍衛這條東南亞地區最重要河流的環保運動人士寫下難能可貴的勝利。

該計畫是由中國於2001年提出，北京當局希望能藉由疏浚工程並炸開泰國北部長達97公里的河段，拓寬湄公河的河道，以利大型貨櫃船通行，進一步串聯起雲南省與緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南等湄公河沿岸國，打造一條向南綿延數千里的水上貿易路線。

泰國政府副發言人Trisulee Trisaranakul表示，泰國湄公河沿岸地區居民與相關非營利組織因擔心該計畫影響他們的生活方式、破壞生態環境、且似乎僅圖利中國而反對，加上中國政府未提供泰國所需的經費援助，內閣因此在環境及社會影響評估階段便決定正式停止該計畫。

目前中國駐泰國大使館尚未就此做出回應，但北京當局向來鮮少放棄在這個被其視為後院的湄公河流域所推行的長期計畫，包括水壩、港口、礦區開發等，通常會改由修訂預算或計畫細節來降低爭議性。

倡議團體國際河流組織（International Rivers）的皮恩·蓬迪茲（Pianporn Deetes），肯定這是湄公河下游國家無畏區域強權施壓所做出的「勇敢決定」，讓下游流域免於災難。尤其近來中國控制上游水源並進行一連串的開發活動讓問題逐一浮現，例如下游河流漁獲量及沉積物減少、沿岸居民被迫改變傳統生活方式等。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 在金三角經濟特區的寮國土地上，來自中國的羅馬賭場以龐大的建築物屹立在湄公河畔，標示著中國在這塊區域的經濟勢力。

馬來西亞｜大馬將研究恢復「英語教數理」政策

馬來西亞教育部2月6日表示，將採納大馬首相馬哈迪提出恢復「英語教數理」的政策，並將在近期內對該政策研究執行方式。教育部表示在國教系統中推行英語教數理並非新鮮事，全國目前約有2,292所學校推行雙語教數理課程計畫。

重新實施英語教數理的概念由馬哈迪於1月30日提出，他在與教育部管理階層進行特別會議時，表示大部分數學與科學的知識與參考資料，皆以英文書寫，英文是數理科的「母語」，因此有必要使用英文教學數理。他也認為政府必須推動能幫助學生掌握重要技能的政策，除了讓學生在出社會後有生產力，也必須兼顧大馬多元種族與文化的背景。

馬哈迪曾在第一次擔任首相期間，在2003年退位前推行英語教數理政策，過程中不斷面臨反對聲浪，該政策最終於2012年廢除。不過2010年起，該項政策也以分階段由「鞏固國語與強化英語政策」（MBMMBI）取代。

面對批評聲音，馬哈迪在2月6日的一場記者會上指出，大馬政府歡迎公眾給予意見，家長會與學生都提出建議，可以致函給政府，也可以投書媒體批判建議，「我們已習慣有人會提出反對」。

Photo Credit：AP/ 達志影像 馬來西亞首相馬哈迪。

越南｜武漢肺炎疫情影響，河內捷運營運期延宕

河內第一條捷運線「吉靈-河東線」已完成工程建設，然而超過100位中國工程師因武漢肺炎疫情影響，農曆新年後尚無法復工，使捷運正式營運日期持續延宕中。

吉靈-河東線從2011年開始施工，原定2013年完成，工期一再延宕，建設經費也從原定的3億7,700萬美金一路上升到8億6800萬美金（約260億新台幣），其中6億7,000萬美金資金來源為中國提供的貸款。越南需於今年起須開始支付656萬美金（約新台幣1.9億元）款項給中方，然因捷運尚未商轉營利，交通部於本周表示將使用政府預算出面付款，目前尚待財政部核准。

吉靈-河東線自2019年10月底展開測試，越南副總理鄭廷勇（Trinh Dinh Dung）當時向媒體表示，年底一定會讓河內捷運通車，然安全評估費時，再加上近期因武漢肺炎疫情影響，導致超過100位中國工程師無法復工。交通部副部長阮玉東（Nguyen Ngoc Dong）則下令專案董事會盡速將中國工程師帶回越南，期能於2月8日回到工作崗位。

而原定2017年營運第二條捷運3號線「仁-河內線」（Nhon-Hanoi）近期則宣布預計於2021年3月測試通車、4月正式營運。

Photo Credit： Tycho CC BY SA 3.0 越南河內吉靈－河東線都市鐵路

印尼｜2019經濟成長率5.02%，四年來最低

印尼2月5日公布Q4經濟年增率4.97%，是自2016年第4季以來增長最緩慢的一季；而2019全年GDP成長率落在5.02%，未達成政府設定5.3%目標，亦為2015年來最低。

根據印尼統計局聲明，2019年經濟成長率放緩主因是出口與投資減少，並受中美貿易戰全球經濟趨緩影響。財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）說明，Q4有政府支出減緩、家戶消費也停滯的現象。全年度而言，家戶消費佔GDP的一半，成長率為5.04%，較2018年的5.05%稍緩，而投資成長率4.45%，較去年的6.67%減緩許多。

國銀Bank Mandiri首席經濟師Andry Asmoro指出，2020年因非選舉年，預期會有較高的投資成長，GDP成長率落在5.14%。目前印尼政府2020年設定成長率目標與2019年相同，仍維持在5.3%。

因武漢肺炎疫情爆發，印尼觀光業與運輸業已遭受打擊，2020年GDP的預估恐受疫情影響大，中亞銀行（BCA）首席經濟師David Sumual則表示，疫情影響但也可能是經濟助力，驅使投資者將投資從中國分散到東南亞地區。

Photo Credit：AP/達志影像 印尼首都雅加達

緬甸｜緬甸政府再度切斷西部衝突地區網路

緬甸最大電信營運商表示，繼五個月前部分解除網路封鎖後，運輸及交通部再度要求境內所有電信營運商自2月3日22時起切斷飽受衝突蹂躪的西部若開邦（Rakhine）和欽邦（Chin）共五座城鎮的行動網路傳輸，為期三個月。

受影響的城鎮包括：若開邦的孟都（Maungdaw）、布底洞（Buthidaung）、拉德堂（Rathedaung）和彌蓬（Myebon）、以及欽邦的百力瓦（Pelatwa），這五座城鎮長達數月的網路封鎖令曾一度因緬甸政府軍與少數族裔武裝軍的和平談判進程，而於2019年9月獲得解除。

若進一步加上2019年6月即遭斷網迄今的四座若開邦城鎮—邦納均（Ponnagyun）、謬航（Mrauk-U）、覺多（Kyauk Daw）、敏比亞（Minbya），估計共約有一百萬人受緬甸當局的網路管制政策波及，除基本通訊層面之外，更影響因武裝衝突流離失所民眾的求援管道、及人道援助機構的救助工作。

儘管官方說法稱此舉是基於「安全需求與公共利益」，因當地以尋求自治為目標的若開軍（Arakan Army）持續與政府軍發生衝突，彌蓬下議院議員U Pe Than則認為，網路管控並無法遏止仇恨言論的散佈，反而刺激反社會情緒而加速假資訊的傳播，呼籲盡速恢復網路服務。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 若開邦羅興亞難民營資料照片。

新加坡｜星美兩國金管部門發布聯合聲明，將強化金融服務數據連接合作

新加坡金融管理局與美國財政部2月6日發布聯合聲明，針對金融服務數據連接，包括跨境金融數據整合、儲存、處理和傳輸等領域上強化合作，打造可促進全球經濟的金融服務環境。

該項聯合聲明指出，數據在金融服務中的使用範圍上日益擴大，雖為消費者提供更多選擇、提升風險管理能力和效率，也為市場帶來新的風險，為政府決策與金融監管機制帶來挑戰。美星兩國希望透過跨境數據流通，幫助金融服務機構獲取所需資訊，就相關議題交流意見。

此外，聯合聲明中也提到將反對數據本土化（data localization）。數據本土化是指一國將數據保留在一國的領土內，而非跨境流通。美星兩國認為數據本土化將增加網路安全與相關營運風險，削弱風險管理與法規遵循，阻礙金融監管機制。相反的，數據流通將促進經濟成長與創新金融服務，並有利於風險管理與法規遵循。

Photo Credit: a.canvas.of.light @Flickr CC BY-SA 2.0 新加坡港口鳥瞰

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜