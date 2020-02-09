一家19人打邊爐料確診9宗「武漢肺炎」病例，衞生署：現時措施已難阻社區蔓延

衞生署公布，香港今（9 ）日新增3宗新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例，其中兩宗來自一家19人打邊爐（吃火鍋）聚會，另一宗則是聯合醫院確診個案。而打邊爐聚會中另有7人亦初步確診，單單是這個聚會已增加香港確診病例9宗。如再加上聯合醫院的個案，香港今日將增添十宗確診病例，連同早前已確診26宗，總確診數達36宗。

衞生署衞防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，3宗確診病例中，兩宗來自打邊爐的家庭，屬第27、29宗確診病例；來自聯合醫院屬第28宗確診病例。

第28宗病例是一名家住牛池灣的70歲男子，本身有慢性疾病，1月30日出現咳嗽及發冷而向私家醫生求診，後轉到聯合醫院急症室求診，昨日（8日）起隔離。他除看醫生外，大部分時間均留在家中。他過往14日內無外遊紀錄，對上一次離港為1月9日。衞生署相信屬本地感染個案。

而第27宗則是昨日已傳出消息的24歲男子，他是打邊爐家庭聚會的其中一人，據悉一家人於上月26日大年初二在觀塘一樓上party room打邊爐。他1月30日出現發燒及咳嗽病徵，曾多次向私家醫生求診，昨（8）日因發燒不退到律敦治醫院急症室求醫，今早確診感染新型冠狀病毒；而第29宗則是第27宗確診男子的外婆，有長期病患，2月1日因發燒及右腳腫脹，入住東區醫院，化驗上呼吸道樣本後證實確診。

另外，張竹君稱，該家庭有19人打邊爐及燒烤，當中11人曾身體不適，現2人確診、7人初步確診、2人結果仍待化驗，另外6人沒有病徵。

當日在場的2名廣東省親友，兩人均在上月底離開香港。其中一人在過年前出現輕微咳嗽，近期到醫院照肺後，肺片沒有花，另一名未有病徵的親戚，仍在等候化驗結果。

而曾接待19人家庭聚會的觀塘永興工業大廈「Lento Party Room」，今日也於Instagram發文表示，獲悉曾於1月26日光顧的客人確診新型冠狀病毒肺炎，一接到通知已暫停營業，並已陸續通知1月26日後曾到訪Party Room的人有關風險。張竹君指有關地點有一個露台，他們在露台燒烤及打邊爐。而今日3名衞防護中心人員穿上保護衣，進入涉事Party Room調查。

張竹君 於記者會表示，現時不少確診病人病徵輕微，醫生或會誤診為流感，加上無外遊紀錄，追蹤緊密接觸者有困難，而現時防疫措施難有效阻止病毒於社區蔓延。她重申，如果愈來愈多類似個案，可能代表新型肺炎於社區蔓延。

她又以打邊爐的19人家庭出例，指其中11人先後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，而這些病徵與流感沒有分別。她稱現時很難說是否打邊爐霧化導致感染，但當時眾人有其他緊密接觸。而 患者的內地親友有可能是病源，但現時也難以確定。

對於是否需要進一步擴大檢疫範圍，張竹君指醫管局已非常警覺，每星期化驗近5千多宗個案，一有懷疑就會化驗，相信醫管局會繼續做法。她呼籲有呼吸道病徵的市民避免外出或參與人多的聚會。

而醫管局總行政經理劉家獻表示，截至今日中午12時，醫管局共使用891張負壓病床，佔37%，以及470間負壓病房，佔53%。醫管局指，隨著社區感染個案增加，醫管局會減低醫院活動及人流，未來4星期將會大幅調整非緊急非必要服務，減低交叉感染風險。

截至下午4時30分舉行記者會時，香港確診29名患者，其中一人已死亡。仍在救治的28名確診患者，分別在瑪嘉烈醫院、東區醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院、律敦治醫院及聯合醫院接受隔離治療，當中24人情況穩定、3人危殆、1人嚴重。