武漢肺炎「空氣傳染」？出現屢次篩檢「假陰性」？看專家怎麼解釋

近期中國出現關2019新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）的一些討論，包括浙江省披露了有人只跟患者接觸15秒就感染，質疑病毒是否會經過「飛沫微粒傳染」。另外，吉林省也出現患者「陽性轉陰性」，且連續採檢5次都是陰性。對此，台灣中央流行疫情指揮中心表示，文獻目前上看起來都是「飛沫傳染」，而「陽性轉陰性」的案例，指揮官陳時中猜測，應是採檢過程出了問題。

只跟患者接觸15秒就被感染，武漢肺炎透過「飛沫微粒」傳染？

（中央社）對於2019新型冠狀病毒是否會經由飛沫微粒（中國稱「氣溶膠」）傳播，也就是空氣傳染，中國專家、官方說法仍莫衷一是。有專家分析，這種感染方式比發生交通事故的機率還低。

日前，浙江寧波披露了一例2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例，被感染者僅與確診患者近距離駐留了15秒即被感染，引發這一病毒感染途徑的討論。

《中新網》報導，上海市民政局副局長曾群8日在上海疫情防控工作領導小組記者會上說，目前可以確定的武漢肺炎傳播途徑主要為直接傳播、飛沫微粒傳播和接觸傳播。

但是同一天，由中國國家衛健委發布的有關2019新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案第五版的修訂版，重申了「氣溶膠（飛沫微粒）和消化道等傳染途徑尚待明確」。

飛沫微粒（aerosol），指懸浮的固態或液態顆粒所組成的氣態分散系統，常用於指稱含塵氣體或汙染氣體。病毒的飛沫微粒傳播是指飛沫在空氣懸浮過程中形成飛沫核，可以漂浮至遠處，造成遠距離的傳播。

中國專家：汽車或不通風環境，才必須考慮飛沫微粒傳播

在國家衛健委網站「你問我答」單元8日發布的內容中，中國疾控中心傳染病處研究員馮錄召表示，目前，2019新型冠狀病毒主要的傳播途徑還是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，飛沫微粒和糞口等傳播途徑尚待進一步明確。

他表示，飛沫傳播距離很短，不會在空氣中長期漂浮。在某些特殊的條件下才可能發生飛沫微粒傳播，例如進行臨床氣管插管等專業醫療操作時。如果是在常規臨床護理、一般的工作生活條件下，正確佩戴口罩足以滿足保護普通民眾不被感染。

北京大學環境科學與工程學院教授要茂盛表示，在汽車或辦公室等沒有足夠通風又比較狹小的環境下，飛沫微粒傳播和飛沫傳播才應當被放在同等重要的因素去考慮。

要茂盛說，地鐵、飛機、高鐵的通風情況相對較好，車廂和機艙都在持續與外界交換空氣。

他分析，患者排放的病毒飛沫微粒在開放環境中快速稀釋，濃度顯著降低，活性受到影響，被吸入的幾率與劑量都大幅度減少。在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人感染的機率比發生交通事故的幾率都低。

對於如何預防室內飛沫微粒感染，專家建議開窗通風或使用空氣清淨機、在電梯內戴口罩並小心觸摸等。

先是陽性、之後都陰性，中國吉林省出現「假陰性患者」

（中央社）中國大陸8日通報一起奇特的武漢肺炎確診案例，這名女性1月27日開始發燒，檢測結果為陽性，但之後連續5次檢測結果都呈陰性。目前，這名女性雖然仍在醫院治療，但已達到病癒出院標準。

中國吉林省梅河口市官方微博通報，2月8日，梅河口市增加新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，為該市首例外省輸入性病例。

這名病例為女性，1月21日從武漢市乘坐火車先到瀋陽，1月23日到達吉林省梅河口市。1月27日下午，她出現發燒症狀，1月29日經第一次病毒核酸檢測結果呈陽性。

1月30日，吉林省級專家組會診後，確認這名女性為新型冠狀病毒肺炎疑似病例，建議進行第2次病毒核酸檢測。

隔日，這名女性進行第2次核酸檢測，結果竟然變為陰性。由於過去沒出現過短期間由陽性變陰性的例子，當晚醫療人員又對她進行第3次核酸檢測，結果仍為陰性。

之後的第4次、第5次病毒核酸檢測，結果均為陰性。專家建議這名女性入院10天後再做檢測，但第6次結果仍為陰性。

2月7日，省級專家再次遠程會診，專家對這名女性病例「進行認真系統的分析，確認該病例為新型冠狀病毒肺炎確診病例（普通型）」。

目前，這名女性病例經過住院治療，病情非常平穩，已基本達到治癒出院標準。同時，該病例在梅河口市的38名密切接觸者已經全部找到，均採取居家隔離醫學觀察措施。

陸媒新京報報導，北京中日醫院上月出現一個之前經過3次病毒檢測仍呈陰性的確診病例，顯示新型冠狀病毒存有高度的隱匿性。

梅河口市的這名女性確診病例，又刷新北京病例紀錄，顯示目前廣泛採用的病毒核酸檢測，並非都能正確驗出新型冠狀病毒。中國多名身在抗疫第一線的醫師近日呼籲以CT（電腦斷層掃描）影像做為確診方式。

台灣疫情中心：可能是採檢過程影響

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜