寶瓶星號旅客自白：某電視台說我們「將成人球」，船上每個人都知道那是瞎扯

大家好，我是「那艘」寶瓶星號的乘客。

我們艙房的窗戶面對港邊，望出去就是工作人員的上下船處，當2月8日衛福部長陳時中第二次走上寶瓶星號，先知道全船檢驗皆為陰性的我們都在窗邊鼓掌歡呼，一邊是為了感謝辛勞的防疫人員，一方面也是給自己的信念增添一些鼓勵。

信念是什麼，是相信我們真的很安全。

首先，在登船前我們就已經知道寶瓶星號的乘客是以台灣人為極大宗，母港在基隆的船也只會往返於台日兩地，在台灣防疫如主管機關所稱的「滴水不漏」和日本出入境都會檢疫的前提下，大多數人看待船上其他遊客的眼光，其實就和看台北公車捷運上的其他乘客一般，甚至這幾天船上的咳嗽聲，其實比我過去一個月在捷運上聽到的都還要少。

再者，從那霸返回台灣的途中，我無意間透過船上的中國籍櫃姐得知他們已經十幾天沒下過陸地，「因為各國都不讓進，想回家，老家的交通也已經封住了」，換句話說，這些船上的工作人員都已經經歷了超過14天的「隔離期」，目前臨床病例中武漢肺炎大部分病症都會在五到六天內展現，幾乎可以確保船員是安全的，四天前上船的我們也同樣安全。

乘客們在船上喊「謝謝辛苦的檢疫人員」，港邊的陳時中部長和相關人員回應「謝謝各位耐心配合檢疫」，這是我們停在基隆港邊時的對話，絕大部分的旅客都是如此，直至下船他們仍對鏡頭說「謝謝部長」。他們應該都沒有入鏡那個「我們要回家」的影片。

公關處理：我們吃飽睡好，但船要轉彎真的可以早一點說

平心而論，海上期間麗星郵輪照料我們幾乎可說是無微不至，直到排隊量體溫的8日早上餐廳都還是正常供餐，之後為確保檢測準確性也改成逐房派人工送餐（晚間甚至奉上一人一碗元宵），期間連本來負責主持賓果遊戲節目的主持人，都兼職引導大家排隊量體溫的工作，他們從未露出一絲緊張感，總是堆著微笑，看到他們，旅客的心情也不免跟著平靜。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting 得知船要調頭之後，大廳接待櫃檯的「亂象」

話雖如此，麗星郵輪船上的公關處理仍有些值得檢視精進的地方。最主要問題，就是在那幾次郵輪「髮夾彎」時，管理端並沒有提前、或至少即時告知遊客。

在新聞發佈「台灣不停郵輪」當天的晚餐後，我們和一位先生同搭電梯，他跟我說船好像要折返那霸。

「但我看衛福部說會盡量讓我們靠。」

『好像有人發現船折返了，他們有去問但櫃檯不說。』

「不會吧，我覺得我們應該還是會直接開回台灣。」

我們也不確定什麼是真的，在船上晃了一陣子，才聽到廣播說我們要折返那霸放下外籍旅客，改成7號的晚上11點抵達基隆（原定是下午3點）。

我心中有一些問題想問船上的相關人員，走到接待櫃檯的路上大部分的人都仍然平靜，櫃檯前也沒有外人想像的瘋狂場面，只有幾個阿姨在抱怨「住中南部搭不到車怎麼辦」，並想詢問賠償的事宜。

等到櫃檯前的情緒大致消除，我便走向其中穿套裝——也是剛才被罵最慘——的人，很具江湖道義的表達媒體身分並拿出名片，表示想問問題。

第一時間，她口罩後的笑臉仍然熱情的迎向我，但得知我的身分後則有些驚訝，改說「一切都以廣播為準」，然後以要開會為由，謹慎又不失禮貌的轉頭回到辦公室。

過了一陣子，船上又廣播日本不接受寶瓶星號停靠，我們又要轉向回台灣；又過了幾個小時，房間裡航行圖的船好像偏離了軌道，越來越像是U的形狀，但直到船掉頭回開了一陣子，船上才廣播表示日本願意接納、船要開回那霸，基隆下船時間改為8日下午。最後，船也沒有停靠那霸，我們也是在船啟程回台灣之後才知道的。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting 船上房間的每台電視，都可以看到即時的航行路線圖

身為待過公關產業的人，我完全能夠理解有關人員第一時間的處理態度：訊息一致、不節外生枝、一切以廣播（新聞稿）為準，這在絕大多數的情境下都是正確的SOP。然而，因為所有乘客都能輕易得知船的路徑，微弱無線網路傳來的各種訊息又極其混亂。

在這種情況下，船的航行方向只要修正一釐，在官方定調之前就會出現十種不同的猜想，旅客又會用一百種不同的說法向外發散，再出現於一千個人的手機裡頭，最後反而讓船內的氣氛充滿詭譎，船外的人混亂而擔憂，反而更無助於穩定遊客的心情。這應該是這趟旅程中麗星郵輪唯一的敗筆。

媒體亂象：專家發言與那些新聞標題

忘了是航行過哪裡，船又再次能收到台灣的電視節目，但裡面只有一個新聞台：中天新聞。

當時正是鑽石公主號疫情的爆發之際，媒體目光也愛屋及烏到寶瓶星號之上。關心不是壞事，但映入我們眼簾的卻是如「將成人球」（雖然衛福部早就說會讓我們回家）的標題，以及各種穿鑿附會、船上每個人都知道是瞎扯的引用、聽說，和假專家們發言。

訊號剛回來的時候剛好是政論節目，其中當嘉賓的前衛生署長楊志良就專業定調「寶瓶星號和鑽石公主號的狀況並不一樣」，但可能是因為真實而冷靜的分析不夠討觀眾喜歡，「台灣觀產協會理事長」田一修便緊接著楊署長，做出一系列「導正視聽」的發言，例如：

在船上面只要一個小感冒，看船上的醫生費用是非常昂貴的，所以人家寧可派直升機把我載回岸上。（根據寶瓶星號的手冊，醫務中心開放時間看病540元台幣，非開放時間790至970元台幣）

每個船員在上面都是八個月，不能回家的，只能靠岸的時候在沖繩或宮古島下去採購一些東西或玩一下，他會不會接觸到日本的病原，目前中國是最多的，緊接就日本。（船上人員表示他們十幾天沒有下過船，沖繩目前也無確診案例）

寶瓶星號是以基隆港作為母港為出發地，所以世界各國人想要上船去賭的話，都要先到基隆報到，因此他會有很多世界各國的人來參加，被邀請到基隆港來，坐飛機來到台灣，然後由基隆港上船。（其實我聽不太懂想表達什麼，但這次1738名遊客，只有29名為非台灣籍的，大概是因為國外有他們自己的賭場和賭船吧）

之後，再加上「我們要回家」影片的推波助瀾，船外世界一半在討厭船上的「自私旅客」，另一半覺得船上載滿了病毒，直到我們排隊檢驗體溫的8日早上，隊伍間還有人咒罵他朋友在傳「寶瓶星上有40人發燒」的文章，就算船已到基隆港邊，「人球」的標題也還在，部分媒體理性中道的能力真的不容小覷。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting 我們吃完工作人員親送到艙房的午餐，一小時後就看到這則「新聞」

賭場裡的那些人，或許才是寶瓶星號遊客的內心縮影

田理事長說寶瓶星號是賭船，那我們就看看賭場裡的氣氛好了。

從船在2月4日進入公海之後，賭場裡的人就沒少過，6日宣布掉頭之時，賭場裡的人數若非多了一倍，至少也漲了一半，幾天下來，我們逐漸認出幾個常客，並為他們取上「頭巾阿伯」、「賭神阿伯」之類的暱稱。

可能都是見過世面的人，無論是宣布不停台灣或是船的髮夾彎期間，他們都在籌碼堆與菸灰缸之間談笑，和海另一端的公主號疫情相比，他們更關心自己能否扳回來昨晚輸掉的幾十萬元，「公！」「切切切！」「贏錢！」之類的歡呼聲此起彼落，然後拉下口罩喝一口賭場送來的飲料。

「只要有百家樂能玩，就算要隔離14天也沒關係。」

賭桌上有一人如是說。

賭場內外，大部分人的心境其實都是如此，即便是在2月7日「最後一個晚餐」的桌上，同桌叔叔最關心的還是我們透過旅行社買的行程價格，比他朋友用會員卡換來的還要便宜，甚至要我們為他作證和朋友對峙，我說他可以「去賭場贏回來就好」，他說他並不賭博。

我相信在大部分人心中，這趟寶瓶星航程其實就是一段比較多天、有床有賭桌、可以吃東西、外國人還更少的捷運旅程——政府可是說搭捷運不必特別戴口罩的。這種心情從直至最後一天早上郵輪餐廳仍有排隊人龍就可以看出，連下船的時候旅客也幾乎沒什麼推擠爭搶，逐一樓層按照廣播離開。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting 雖然早上八點就要起床準備量體溫，絕大部分的乘客仍然十分冷靜守秩序

只要是人，看著船行路徑不斷髮夾彎當然都會錯愕緊張，但理性思考後也大多能夠理解相關單位這樣合理的處置，畢竟一如一些網友所說「完善的檢疫，其實對遊客反而最好」，過程的驚悚大多也是透過電視或手機螢幕流進船內。下船後面對記者詢問是否緊張的麥克風時，我便說：

「大部分還好，會緊張主要是因為船上只有中天可以看，後來手機有網路看平衡報導，就比較放心了。」

可惜沒有任何一家媒體把這段話剪入報導，實在令人惋惜。

這趟買四天送一天的行程中，除了在基隆港守候的檢疫人員和警消之外，最辛苦的就是船上員工。畢竟，遊客只有在吃飯賭博的時候會接觸到比較多人——而且就只有同桌那些，但身為雇員的他們得在崗位四處奔波，幾乎要接觸到所有乘客。心理和生理的壓力多麼大，臉上還要永遠帶著笑容。

下船之前，我剛好與那位先前對我「拒訪」的套裝女士錯身而過，我說了一聲謝謝，她先是一驚，接著放緩眼神對我點了個頭。她的工作是確保我們都可以平安順利下船，但在那之後，她和她的同仁們大多都仍得留在船上，船甚至可能無法停靠在基隆港邊。

到頭來，或許不是哪個英雄驅走了病毒，真正讓行程圓滿的是船上理性淡定的遊客、員工，以及有條不紊的台灣防疫團隊，而在各種激情之後，天地保佑寶瓶星號就是一艘健康的船開去沖繩後再開回基隆，這就是最好的故事結局。

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核稿編輯：翁世航