贏得愛荷華州初選可說「頭過身就過」，布塔朱吉是民主黨最強候選人嗎？

2020年美國總統大選，一如往常在中部的愛荷華州揭開序幕。兩黨都在2月3日於愛荷華州舉行黨團會議的初選，共和黨毫無懸念由川普（Donald Trump）勝出，主要目光都集中在民主黨一方，而開票結果也確實顛覆選前的普遍預測。

愛荷華州初選之所以特別引人注目，除了是全美的第一場初選外，對民主黨來說還有一個重大意義：2000年開始，贏得愛荷華州初選的人最終都將成為民主黨總統候選人。

只有治理10萬人的政治經驗，布塔朱吉爆冷門擊敗政壇老將

然而，愛荷華州民主黨初選結果，勝出者並不是該州民調最高的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），也不是全國民調長期居冠的前副總統拜登（Joe Biden），而是由印第安那州南灣市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），大爆冷門以0.1％的差距拔得頭籌。

雖然民主黨初選的計票系統出現重大瑕疵，以至於黨內外的檢討與質疑聲浪四起，不過對布塔朱吉來說，這樣便足夠了。

由於初選節奏緊湊、一州接一州，即使愛荷華投票結果啟人疑竇，但所有候選人要快速移防到2月11日初選的新罕布夏州，全國新聞焦點也跟著轉移，愛荷華州的計票瑕疵將隨著選戰而被擱置，難以影響往後的初選。會強烈留在選民心中事情只有一個：布塔朱吉奪下首勝。

進一步來看愛荷華州初選結果，最令人意外的恐怕就是前副總統拜登。拜登的全國民調雖然領先，但在愛荷華州的選舉氣勢始終低人一等，一直吃政治老本、了無新意、缺乏選票拓展能力的拜登，最後連聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）都贏不了，落居第四。

民主黨初選領先的四位候選人，從左至右分別是布塔朱吉、華倫、拜登與桑德斯｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

布塔朱吉：另一個拜登，另一個歐巴馬

從CNN所做的愛荷華州交叉分析民調來看，可發現拜登與布塔朱吉有許多重疊性。在45歲以上的選民中，拜登有25％支持度、布塔朱吉是24％；在立場偏向溫和中間派的選民中，拜登與布塔朱吉的支持度都是25％；上次投給希拉蕊（Hillary Clinton）的選民，今（2020）年有23％投給拜登、25％則是布塔朱吉；反對全民健保的選民中，支持拜登的有27％、布塔朱吉則有33％。

從上述這些數據來看，可歸納拜登與布塔朱吉支持者的輪廓，具有高度的同質性：民主黨溫和派、中高齡較願意支持。

在選戰策略上，布塔朱吉也很巧妙地與這個光譜相同。例如布塔朱吉就對華倫與桑德斯的健保和就學政策頗不以為然，認為應該採行有限度補助而非政府全面買單，與他持相近立場的領先者就是拜登。

在社會主義色彩較濃厚的一端，已有華倫與桑德斯爭食，布塔朱吉回過頭攻占拜登一人獨拿的溫和派立場，是相當聰明的一招。加上布塔朱吉在45歲以下的年輕族群支持度，也以21％遠勝拜登的4％，布塔朱吉的選票爆發力，讓無法激起選民熱情的拜登，毫無招架之力，只能眼睜睜看著支持者流向布塔朱吉。

另一方面，布塔朱吉的某些元素，也是他成為大黑馬的原因。首先是他雄辯滔滔、口才一絕，在政壇老鳥面前毫不遜色；他是公開出櫃的男同志，符合民主黨進步價值；再者他打過阿富汗戰爭，也具備吸引「淺紅」共和黨選民的特質；最後是他非常年輕，今年才38歲，比老態龍鍾的拜登還要有吸引力。

綜上所述，布塔朱吉的這場勝利，猶如2008年擊敗前聯邦參議員愛德華茲（John Edwards）與希拉蕊的歐巴馬（Barack Obama），民調一飛衝天。

Photo Credit: AP / 達志影像

新罕布夏初選，要看桑德斯能否守下老巢

由於美國總統初選的特性是一州接一州，且幾乎是每個星期都有選舉，因此這種短期選戰，對輿論熱門的候選人最有利，加上過去美國民眾對布塔朱吉的陌生，對他的相關新聞會更感興趣，這會讓輿論加成的效果更明顯。

根據真清晰（RealClearPolitics）網站所統整的民調顯示，在2月11日的新罕布夏州初選，布塔朱吉支持度雖暫時落後給桑德斯，但已是他參選以來在該州的新高。

進一步來看，布塔朱吉在新罕布夏州的民調，從2月3日愛荷華州初選當天的13.7％，短短五天就爬到22.2％，勁揚8.5個百分點。這種選舉氣勢短時間打起來的候選人威脅性最高，民調上升速度非常快，永遠不知道的他民調什麼時候才會停下來。

桑德斯是佛蒙特州的聯邦參議員，與新罕布夏州是隔壁的鄰居，因此算是桑德斯回到自己的大本營。2016年初選，桑德斯在新罕布夏州以60.4％的得票率完勝希拉蕊的38％，所以2月3日的初選，回到老巢的桑德斯勢必要扳回一城。

目前桑德斯雖然有望贏得新罕布夏，但這一仗並非十拿九穩。除了布塔朱吉民調往上衝的力道強勁之外，與桑德斯光譜重疊的華倫，即便愛荷華州選後民調有下滑，但並未如拜登一般「跌跌不休」，擺盪幅度約是兩個百分點。

若棄保效應沒有出現在華倫與桑德斯之間（華倫下降、桑德斯上升），並持續發酵於拜登與布塔朱吉身上（拜登下降、布塔朱吉上升），桑德斯很有可能在最後一刻輸掉新罕布夏。

至於全國支持度還是領先、氣勢卻越選越弱的拜登，在新罕布夏也陷入苦戰，若連續兩場初選都沒有擠進前兩名，將會處在非常尷尬的位置，甚至會加速民主黨溫和派流向布塔朱吉。拜登的生死存亡關鍵，不是2月22日的內華達州黨團會議，而是2月29日更具普選性質的南卡羅萊納州初選，如果還是繼續疲弱不振，3月3日的「超級星期二」（Super Tuesday）極有可能就是拜登初選的終點站。

兩位不一樣的紐約市長，會落得一樣的下場？

除了布塔朱吉、桑德斯、華倫與拜登的領先群之外，民主黨初選還有另一位重量級候選人：前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）

但彭博起步的時間比較晚，去（2019）年11月24日才宣布參選，並直攻3月3日有15個州或地區舉行初選的超級星期二，放棄愛荷華、新罕布夏、內華達與南卡羅萊納等四個前期初選的州。

彭博清楚表明自己的目標是加州、德州等選票眾多的大州，所以放掉前面幾個小州的初選，並用廣告戰術打一場空前規模的空戰，從他參選至今年一月為止，就已投入超過三億美元的廣告經費。

不過，這種「抓大放小」的選戰策略，早在2008年的共和黨初選，一樣出身紐約市長、被視為九一一事件英雄人物的朱利安尼（Rudy Giuliani）就曾經用過。當年朱利安尼是共和黨支持度最高的候選人，卻選擇放掉愛荷華、懷俄明、新罕布夏、密西根、內華達與南卡羅萊納這幾場初選，集中資源在1月29日的佛羅里達。

朱利安尼這樣做的下場，就是讓其他候選人有將近一個月的新聞版面，自己則迅速被邊緣化，最後僅在佛州拿下14.68％的選票落居第三。「小的沒抓到，大的跑光光」，朱利安尼錯估形勢的競選策略，不但輸了總統夢，也給選民傲慢的觀感，於佛州初選完的隔天，狼狽退出選舉。

朱利安尼殷鑑不遠，同為紐約市長出身的彭博，大膽豪賭選擇跟朱利安尼一樣的道路，眼下媒體焦點都在布塔朱吉與桑德斯的爭霸戰，彭博的媒體版面只能靠自己灑的廣告撐場。從目前加州、德州等超級星期二的大州民調來看，彭博的支持度大約都在5％上下，與民調前段班的距離非常遙遠，選情難以樂觀，非常有可能步上朱利安尼的後塵。

前紐約市長彭博｜Photo Credit: AP / 達志影像

選戰才剛開始，布塔朱吉提名考驗還很多

依照當下發展，布塔朱吉在新罕布夏就算輸也不會輸太多，倘若真的意外贏得新罕布夏，當然會對他的氣勢有重大的加分作用，但他若想贏得提名，仍有兩大隱憂需要跨過。

首先是布塔朱吉的全國民調並未顯著上升，約落在7％－8％，還落後給狂砸錢買廣告的彭博，而且對決川普的民調中，布塔朱吉也不是眼下民主黨的最強候選人。當然隨著選戰加溫，若能取得一場場不錯成績的初選，是有機會逆轉全國民調，不過緊接而來的內華達與南卡羅萊納兩州初選，才是布塔朱吉真正的考驗。

布塔朱吉最被質疑的重點並非從政資歷，而是他在種族議題上的形象。去年6月16日，布塔朱吉執政的南灣市，發生白人警察開槍打死黑人竊賊的事件，當時已投入民主黨初選的布塔朱吉對此事的處理，黑人竊賊的家屬並不買單。

南灣市人口有超過四成是有色人種，其中非裔超過全市人口的四分之一。布塔朱吉執政的八年間，跟黑人社群的關係始終沒有妥善處理，不但上任後就撤換黑人警長，還有多次發生對黑人不公平的執法案例。

雖然布塔朱吉有調整競選團隊，加強與拉丁裔、非裔的選民互動，但他身上的白人精英感，是這次參選的最大障礙，也造成他在非裔與拉丁裔的支持度一直很低。

這些有色人種過往是民主黨極為重要的選票基礎，沒有這些群體的支持，布塔朱吉要獲得民主黨提名相當困難；即使贏得提名，恐怕也難以凝聚這些選民的充分支持。

與愛荷華、新罕布夏絕大多數都是白人選民的情況不同，內華達州人口約有一半是有色人種與拉丁裔，南卡羅萊納州也有將近三成，因此這兩州的初選結果，將能檢驗布塔朱吉在拉丁裔與非裔選民的經營成效。

總之，民主黨的戰況現在陷入霧裡看花的階段，但布塔朱吉與桑德斯的兩強相爭格局已逐漸明朗，端看拜登與華倫，誰會先被相同光譜的兩強「吸收」；關鍵的時間點將會是2月29日的南卡羅萊納州初選，若拜登潰不成軍，布塔朱吉必須要能展現代表民主黨價值的高度和格局，不能只靠個人魅力，而是要有具體政策，才有辦法說服選民，挺進超級星期二。

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核稿編輯：翁世航