中國超過4萬人確診，首都北京跟進「封閉式管理」，上海形同「孤島」

武漢肺炎疫情持續蔓延，目前已累計超過4萬人確診、900人死亡，中國多省市加強對外隔離管制。繼一線城市廣州、深圳後都陸續進入「半封城」狀態後，昨（9）日，北京也宣布實施10點措施，要實行嚴格社區封閉式管理，包括社區出入管制，居民憑證進出，外來人員及車輛登記備案等。目前全中國已有4省進入「封省」狀態、81個城市進行「社區封閉式管理」。

中國首都也開始「封閉式管理」

（中央社）《北京日報》報導，北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組辦公室9日晚間發出疫情防控通告，要嚴格居住小區（社區）或村的封閉式管理。

相關措施包括：嚴格居住小區（村）封閉式管理、嚴格核實登記小區（村）來往人員與車輛、嚴格抵京人員登記、嚴格重點人群的管理服務、嚴格集中隔離、嚴格公共空間管理、嚴格管理出租房屋、強化基本生活保障、強化全民防護意識、強化示範帶動。

通告要求在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。外來人員和車輛原則上不得進入社區，若需進入應由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至社區指定區域，由客戶自行領取。

通告說，人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況；抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，不從將依法依規追究責任。

通告表示，由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。社區非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。公開場合要加強體溫監測，社區工程一律停止。

北京市政府官員3日即坦承，全市已發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢比較嚴峻」。

各地陸續封城封省，上海成「孤島」

目前，以武漢為代表的湖北省多城市已實行管制交通往來的「封城」措施。而包括廣東省、安徽省、遼寧省、江西省，以及杭州市、溫州市、南京市、天津市、成都市、廣州市等約80個城市則相繼宣布進行半封城狀態的「社區封閉式管理」。

北京宣告封閉式社區管理後，上海市成為關注目標，但上海雖然未正式發布文件或者通知，多數社區自發封閉式管理已經成為常態。

上海市衛生健康委員會新聞發言人鄭錦日前表示，截至6日，上海共發現確診病例269例，聚集性疫情有45起，其中，家庭群聚感染案例高達總群聚疫情的84%。

9日增3062確診，已有908死

中國衛生健康委員會今天上午在官網公布數據。2月9日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例3062例，新增重症病例296例，新增死亡病例97例，新增疑似病例4008例。

9日新增治癒出院病例632例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬9307人。

疫情自2019年12月爆發至2月9日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例3萬5982例，其中重症病例6484例。其中湖北省確診29631例、871人死亡、1795人治癒；廣東確診1131例、浙江確診1075例、河南確診1033例、上海確診295例、北京確診326例。

累計死亡病例908例，累計治癒出院病例3281例，累計報告確診病例4萬171例。

目前有疑似病例2萬3589例，累計追蹤到密切接觸者39萬9487人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬7518人。



此外，香港特別行政區36例確診，包含1例死亡，澳門特別行政區10例確診。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜