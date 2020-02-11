中國如何藉「武漢肺炎」爭奪專利與全球藥物市場獨佔地位？

文：郭又菁（美國喬治華盛頓大學智慧財產權法學碩士）

「中國科學院武漢病毒研究所」與「軍事科學院軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心」聯合聲明，其對抗新型冠狀病毒的重大科研進展，將治療伊波拉（Ebola）病毒感染藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），用於治療2019新型冠狀病毒，有「重大進展」，相關研究成果以“Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus （2019-nCoV） in vitro”（《瑞德西韋和磷酸氯喹能在體外有效抑制新型冠狀病毒（2019-nCoV）》）為題發表在中國自主智慧財產權的國際知名學術期刊Cell Research（《細胞研究》）上；並於2020年1月21日申請中國發明專利「抗2019新型冠狀病毒的用途」，將通過PCT（專利合作公約）途徑進入全球主要國家。

要瞭解武漢病毒研究所的宣稱，首先要了解：「瑞德西韋」（Remdesivir）是甚麼？「藥物用途」可以申請專利嗎？「專利合作公約（PCT）」是什麼？

一、「瑞德西韋」（Remdesivir）是什麼？

瑞德西韋（Remdesivir），是美國一家上市的大型生物製藥公司Gilead Sciences, Inc.[1]所研發，用於治療伊波拉病毒感染的藥物。Gilead是NASDAQ生物科技指數成分股，創立於1987年6月，與動輒有百年歷史的美國老牌藥廠輝瑞（Pfizer）、默克（Merck & Co., Inc.）相比，是一個相對非常年輕的製藥公司。GILEAD主要生產和研發針對愛滋病、B型肝炎、C型肝炎和各類傳染病的藥物[2]。

依據Gilead提交給美國證券交易委員會2018年度報告（10-K Form AnnuaReport），瑞德西韋（Remdesivir）是一種正在進行臨床實驗第二期（Phase II Clinical Trial）的藥物，評估其治療伊波拉病毒（Ebola）感染的效果。Gilead就治療伊波拉病毒所申請的美國專利，最早是在2015年10月29日申請，2017年8月8日核准 （US 9724360 B2）。美國藥物研究及製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, “PhRMA”） 早有統計指出，從發現可能有效的化合物（discovering candidate composition）到美國FDA核准，需要10年到15年，每種新藥的平均研發費用是12億美元，平均總體花費是26億美元。在FDA核准前需要經過第1、2、3期臨床試驗；核准後還要經過第4期臨床試驗。

二、中國可以申請專利嗎？

既然原廠Gilead已就瑞德西韋（Remdesivir）申請專利，中國還能申請瑞德西韋（Remdesivir）治療武漢病毒的方法專利嗎? 專利法的發明類型可幫助我們釐清。

藥品發明涵跨三種類型：物的發明（藥品化合物）、方法發明（治療某種疾病的方法）、用途發明。以應用、使用或用途為申請標的的「用途發明」較特別，包括了「已知物質新用途」、「新物質用途」，視同方法發明。例如「一種化合物A作為治療A病之用途」，視為「一種使用化合物A的方法」，如使用來治療B病，則視為「另」一種方法，在符合專利適格性的前提下，治療A病方法、治療B病方法是兩種不同的方法，均可申請專利，至於其是否符合新穎性、進步性、產業利用性等專利要件的檢驗，則由各國審查機構依據該國專利規定進行審查判斷[3]。

GILEAD原廠的瑞德西韋（Remdesivir）專利US 9724360 B2涵蓋了瑞德西韋的化學物質式（物之發明），利用瑞德西韋治療伊波拉病毒感染的方法（方法發明），並揭露了製備瑞德西韋的方法。但GILEAD並未就「利用瑞德西韋治療新型冠狀病毒的方法」申請專利。由於GILEAD專利並未包括「治療冠狀病毒的方法」。如有任何人發明「利用瑞德西韋治療新型冠狀病毒的方法」，則視為不同的方法，可以申請專利。

三、中國忙於防疫，為什麼要搶先發表、申請專利？

中國武漢肺炎疫情爆發，忙於防疫的當下，為什麼還要搶先發表、申請專利？爬梳相關資料脈絡及論文後，可發現這極有可能是中國主動編排的一場大戲，這場大戲以防疫為名，目的在爭奪專利與全球藥物市場獨佔地位。

我們可以由百年藥廠輝瑞（Pfizer）的暢銷藥物「威而剛」（Viagra）的專利大戰得到一些啟示。輝瑞就「威而剛」的活性成份 「sildenafil citrate」早在1990年代已取得化學物質專利（物的專利），取得市場獨佔性，該化學物質專利在2011年到期，到期後，輝瑞不再受專利排他性的保護，其他藥廠便可製造學名藥，進入市場。

在專利到期前，輝瑞2001年就「"sildenafil citrate"用於治療男性性功能障礙的方法」申請「方法專利」（與物之專利不同），該治療性功能障礙的方法專利在2002年10月22日公告，就在公告同一天，輝瑞旋即對製造學名藥的葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline, “GSK”）、拜耳藥廠（Bayer AG）、禮來藥廠（Eli Lilly and Company）提出專利侵權訴訟，造成學名藥製造商進入市場的障礙。輝瑞也就「"sildenafil citrate"用於孩童肺動脈高壓的方法」申請又另一個「方法專利」，總體而言，原廠對威而剛可享有專利排他性直到2020年4月。

中國為什麼要搶先發表、申請專利呢？倘若中國就「利用瑞德西韋治療新型冠狀病毒的方法」取得方法專利，其與原廠GILEAD「利用瑞德西韋治療伊波拉病毒的方法」，是兩個不同方法專利，原廠GILEAD即便就瑞德西韋化合物享有物之專利，亦無法使用瑞德西韋來治療冠狀病毒。屆時，中國將就利用瑞德西韋治療新型冠狀病毒，取得專利排他性、進一步在疫情全球感染的當下，取得市場的獨占地位。

這也可以由武漢病毒研究所的聲明：「如果國外相關企業（就是GILEAD）有意向為我國疫情防控做出貢獻，我們雙方一致同意在國家需要的情況下，暫不要求實施專利所主張的權利，希望和國外製藥公司共同協作為疫情防控盡綿薄之力。」，暗指：藉由申請專利，中國將成為原廠的競爭者（rival claimant） ，中國的專利保護不比美國原廠GILEAD差，請原廠GILEAD讓一讓，由市場角度出發，大家共享防疫創造出來的藥品市場。

四、日期的意義

在專利申請實務上，日期有絕對的重要性。中國想要成為美國原廠GILEAD的專利競爭者（rival claimant），還必須在專利申請日期、研究成果發表日期上搶先，以確保其發明專利的「新穎性」。武漢病毒研究所宣稱，該研究成果以“Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus （2019-nCoV） in vitro”（《瑞德西韋和磷酸氯喹能在體外有效抑制新型冠狀病毒（2019-nCoV）》）為題發表在中國自主智慧財產權的國際知名學術期刊Cell Research（《細胞研究》）上；並於2020年1月21日申請中國發明專利。

新穎性（novelty），指發明在專利申請前未被公開，並未形成公知或公用之技術。依據美國專利改革法（Leahy–Smith America Invents Act，”AIA”）第102條有關新穎性的規定，專利新穎性以「申請日」為主。中國在2020年1月21日申請中國發明專利，並將通過專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）（中國作為締約國、中國知識產權局作為受理局），途徑進入全球主要国家。專利合作條約第11條規定：「受理局應以收到國際申請之日作為國際申請日」， PCT專利申請人可將該PCT專利指定進入其他PCT締約國，以該國際申請日為新穎性判斷的基準日[4]。在該國際申請日「之後」才公開發表、形成公知的技術，不會影響該專利的新穎性。

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筆者檢視武漢病毒研究所在 《 Cell Research》 期刊發表的「Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus （2019-nCoV） in vitro」文獻[5]，發現該文獻是一種「讀者投書」的通訊文章（Letter to Editor），並非是「原創文獻」（Original Article），投稿日期是2020年1月25日。

另一篇由美國冠狀病毒研究團隊發表在新英格蘭醫學雜誌 （The New England Journal of Medicine, NEJM）的研究「First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States」[6]，則是原創文獻。（Original Article），發表日是2020年1月31日。

排列治療新型冠狀病毒的相關期刊發表日、專利申請日，線索清楚浮現：

武漢病毒研究所在2020年1月21日申請PCT專利，同一年，1月25日以「讀者投書」形式在《細胞研究》發表簡短的研究（只有3頁），不需要經過同儕審查程序。《新英格蘭醫學雜誌》上的研究發表在1月31日，是正式研究，需要經同儕審查程序。非常清楚地，中國1月21日搶先申請專利，1月25日投稿《細胞研究》，且採用不經過同儕審查的「讀者通訊」形式，搶先在新英格蘭醫學雜誌的1月31日刊登正式研究之前發表。如此，形式上，《細胞研究》與《新英格蘭醫學雜誌》的文章都不會構成中國專利申請的新穎性障礙。

中國可否順利排除美國團隊的新穎性障礙，還在未定之天，因為美國團隊的文章是經過同儕審查才刊登，儘管美國團隊的刊登日在1月31日，其投稿日極有可能早於中國專利申請日的1月21日。

五、GILEAD的反應呢？

GILEAD的反應非常有意思。GILEAD執行長稱，正與中國衛生機構合作臨床實驗，測試瑞德西韋在動物身上治療冠狀病毒相關疾病的效果[7][8]。推測GILEAD欠缺臨床病例，中國疫情嚴重，恰可提供豐富病例，雙方共同開發瑞德西韋的新用途專利。

值得注意的是，武漢病毒研究所的研究是"in vitro"，活體之外的實驗室操作。醫學研究有in vitro、in vivo之分，in vivo常指進行於完整且存活的個體內的組織的實驗，例如臨床試驗或動物試驗。In vitro與之相反，又稱為「在玻璃裡」，指在活體之外，可控制的實驗環境中做的操作。

依據美國專利法第112條「充分揭露」規定（35 U.S.C. 112（a）），專利申請必須充分揭露資訊，使該領域通常技藝水準的人士可以據以實施、再現成果。醫藥專利，要滿足專利法的充分揭露規定，in vitro的成果尚不足夠，尚要臨床實驗、動物實驗（in vivo or animal test）揭露出藥物與治療成效之間的關聯[9]。因此，要成功地將瑞德西韋治療新型冠狀病毒的方法申請專利，大量的臨床研究支持將會是關鍵。

六、小結

爬梳專利、研究文獻，再細讀武漢研究所的聲明，可發現在這一波武漢病毒肆虐之中，抗疫之時，中國有意地將大量臨床病例轉化為臨床研究證據，申請國際專利，與美國原廠GILEAD處於競爭又合作的微妙關係。醫藥、治療方法，攸關全球人類的健康福祉，過往曾發生在禽流感肆虐時，瑞士羅氏大藥廠（F. Hoffmann-LaRoche Ltd.）生產的克流感（Tamiflu）為國際間少數可治療禽流感的藥品，因而有引用世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）的醫藥品強制授權（compulsory license）規定原廠以較低價格釋出藥物的爭議，原廠因享有專利而處於較有利的談判地位。

本次新型冠狀病毒，倒是首見一個國家，將國家的危機作為轉機，以國家的力量主動取得專利，或至少與原廠可競爭的地位，爭取全球疫病爆發時，較有利的談判地位。瑞德韋西治療新型冠狀病毒的專利發展，原廠與中國的關係、中國的後續態度，非常值得密切觀察。

我國也要注意，一旦原廠與中國聯合享有治療武漢肺炎的方法專利，在中國一中原則下，我國是否會因此處於較不利的地位，以不利的條件取得藥物，這絕非我國之福。

註釋

[1] Gilead Sciences, Inc.在台灣註冊的名稱為「香港商吉立亞醫藥有限公司」（GILEAD SCIENCES HONG KONG LIMITED）

[2] Gilead Sciences, Inc.在維基百科上的介紹。

[3] 楊智傑，專利法，新學林出版社，2014年9月，一版一刷。經濟部智慧財產局，專利審查實務基準彙編，第二篇、第二章、何謂發明，頁2-2-2（2014年版）

[4] PCT申請人只要使用一種規定的語言在一個國家提交一件國際申請，在申請中指定要取得專利保護的國家，就產生了分別向各國提交了國家專利申請的效力。

[5] Wang et al., Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus （2019-nCoV） in vitro, Cell Research, last visited February 6, 2020.

[6] Holshue et al, First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States, The New England Journal of Medicine, January 31, 2020, last visited February 6, 2020.

[7] Ned Pagliarulo , Antiviral drugmakers GSK, Gilead join fight against coronavirus' spread, Biopharma Dive, last visited February 5, 2020

“Gilead, meanwhile, is working with Chinese health authorities to set up a randomized clinical trial in the country of its experimental antiviral drug remdesivir, which has shown some potential in animal studies against the related coronaviruses MERS and SARS.”

[8] Genetic Engineering and Biotechnology News, Gilead Partnering with China on Trial of Remdesivir as Coronavirus Treatment, last visited February 5, 2020

[9] Cross v. Iizuka, 753 F.2d 1040 （Fed. Cir. 1985）

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航