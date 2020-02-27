當「自由行」走入住宅大樓，如何保障長住居民的安全和隱私？

電梯裡滿滿的人，有穿拖鞋的住戶、推著行李東張西望的旅客，電梯門快關上的時候，最後一分鐘擠進一個穿制服、綁馬尾巴的女中學生，一進電梯就有禮貌地跟大家說謝謝。

隨著電梯逐層上升，電梯裡的人也慢慢變少。電梯裡的少女顯然是這裡的住戶，對於已經成為旅館的大廈顯得無可奈何。

電梯裡只剩下她以及我和先生一共三個人。即使面對穿著「街坊裝」（短褲拖鞋）的我們老倆口，她仍然戒心十足 ──眼睛牢牢看著樓層數字。這和我之前住過大廈的青少年不同，通常他們一進電梯按了樓層之後，就自顧自地進入手機世界，電梯開門時才抬頭看樓層所在。

這也難怪，這棟大廈有超過30層、每層至少20戶，電梯沒有管制，進入電梯的人可以按鍵到任何樓層。

我猜想這個中學女生的母親應該經常耳提面命，叫女兒千萬出入小心，尤其是電梯裡不知名的陌生人。換成是我，也一定會膽戰心驚，早晚叮嚀子女在回家的路上務必打醒十二萬分精神。

這陣子在馬尼拉long stay，在輕鐵站附近找了一家短租的大廈就腳。一房一廳的單位裡廚具、餐具、傢俱樣樣齊全，回到住處更有家的感覺，畢竟沒有廚房的旅館不是長遠之計。

這棟有35層樓高、有著氣派大廳、24小時警衛和清潔人員、健身房、游泳池、在輕鐵站隔臨、附近又有大學和中小學以及一線私人醫院的大廈，原本是規劃給小家庭以及上班族的住所。供住戶休憩的游泳池平台經常看到家長帶著小朋友戲水，還有推著嬰兒車家庭主婦在散步。

幾天下來，我觀察到大廳裡總是有幾個「自由行」的旅客推著行李出出入入，而且人數不少。上網搜尋之後，我才知道在TripAdvisers.com、AirBnB網站裡都可以搜尋到這棟大廈的出租單位，怪不得有這樣多的遊客。

即使自己只是短住三個月的過客，我已經可以體會到住戶（特別是有小朋友的家長）的擔憂。

大廈單位的業主有權把自己的單位透過網站出租出去，利潤掛帥之下，自然盡可能給遊客方便，頂多只能根據租客向網站提供的資料確認身分。不管警衛人員再怎麼盡心盡力，他們也沒有辦法對短期入住的遊客，進行確切的身分調查。

問題是，AirBnB、expedia.com、booking.com這類的旅遊網站為了招攬生意，允許客戶以社交媒體例如Facebook或Google註冊。這個手續對於使用者來說當然方便，但是否能真正確認個人真正的身分則效果成疑。

如果有人存心到一個新城市犯案，只要用一個新的手機號碼，就可以隨意註冊一個新的Facebook帳號，然後透過這個Facebook帳號向旅遊網站註冊。對於只是短租數日、又可以保證付款的客人，業主也不會太在意對方的背景和身分。

舉例來說，當初我們跟負責租務的管理公司簽約的時候，這家總部在杜拜的公司也只要求我們提供身分證影本、並在租約註明地址、電話等等。入住的時候大樓警衛看了一眼身分證，讓我們在訪客簿上簽名，就放行了。

當然，這些對於旅客來說都是非常便利的措施，但對於真正的長期住戶來說，這樣的安檢是否足夠則令人存疑。

「自由行」後遺症

AirBnB等旅遊網站為旅客提供了物美價廉物美、又「接地氣」的住宿選擇，也為房地產投資者、擁有出租物業的屋主提供了新的收入來源，而讓原本單純的住宅大廈轉型成為旅館。

當住宅大廈裡有少數單位為「自由行」提供住宿時，這些對於住宅大廈常住居民來說身分不明的遊客，極可能對大廈的安全帶來潛在的威脅。沒有人能保證這些臨時居民不會心懷惡意，以自由行為名藉機打探住戶的隱私：財務狀況、子女就學所在、生活作息等等。

而一般住宅大廈的保全設施和管理，不可能提供如旅館般嚴謹的保安服務。一般住宅大廈保全針對大樓的長住居民，保全人員對住戶多已熟識，陌生面孔大多一望即知。但住宅大廈有單位變身為旅館之後，出入盡是陌生面孔，對保全負擔加重，一般住宅大廈保全編制，不見得能承擔出入管制的繁複工作。

更何況旅館所需的保安設施，和住宅大廈完全不同：

進入旅館的時候，客服人員會核對、並影印旅客的身分證件，行李經X光機檢查

旅館的房卡會限制客戶不得進入的非住宿樓層，並且記錄住戶進出的時間地點

旅館有特別的警衛人員駐紮在出入口

解決之道

我認為任何有「自由行」單位的大廈的長居住戶，都應該與大樓管理委員會建議，成立一套管理短期出租單位的方法：對於該單位出租時間的長短、單位入住遷出程序、租客身分核實進行規範；並要求業主對於短期出租住戶的背景從嚴審查。

從長住居民的角度來看，禁止以「日」或「週」、甚或「月」的短租，要求至少半年或一年的租期，應是較好的解決方式。

當然，這對於AirBnB的業主和使用者會造成不便，但卻可以保護社區整體居民的安全。畢竟「自由行」的只是短暫過客，而住戶卻每天在這個社區生活。

沒有人希望自己的子女、或姪子姪女，每天與陌生的旅客一起出出入入。將心比心，暫時犧牲自己利益、成全大我，也是美事一樁。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航