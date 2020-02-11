新南向政策四年：東協學生翻倍成長，越南一躍成最大生源國，大馬衰退居次

蔡英文政府推廣新南向政策四年以來，其中一重要工作即招攬更多東南亞人才來台求學，以拉近台灣與東南亞的距離。根據教育部統計處針對大專院校境外生人數（不包括境外專班）的最新數據，2019（108學年）入學的東協十國學生共5萬5789人，而與2015（104學年）入學的2萬7645人相比，可謂翻倍成長。

根據統計，2019年前十大東南亞學生來源國分別為越南（1萬7421人）、馬來西亞（1萬5741人）印尼（1萬3907人）、泰國（4001人）、菲律賓（2311人）、緬甸（1253人）、新加坡（654人）、柬埔寨（355人）、汶萊（101人）、寮國（45人）。

其中引人矚目的是，多年來馬來西亞是台灣在東南亞的最大生源國，在整體境外生的人數也僅次於陸生，如今馬來西亞學生數量已被越南超越，越南一躍成為台灣最大的東南亞學生來源國。

東南亞學生成長率可觀

新南向政策推出之初，外界多認為這是蔡英文政府為應對兩岸關係倒退下，「不把雞蛋都放在同一籃子裡」的分散投資策略，如在高教領域是避免來台陸生人次帶來的衝擊，最終在高教的招生成績也確實表現亮眼。

如陸生人數在2017年開始衰退，而整體的境外生數量是連年增長的（見圖表），這與東南亞等新南向目標國的招生成效有關。

以下圖表是從2015年至2019年，陸生與東協十國學生佔整體大專院校境外生之比重的比較。如圖表所示，儘管2019年入學的東協十國學生的比重比2018年下降了5.88個百分點，但人數卻是增加了3876人，反觀陸生人數則減少4497人，比重也較2018年減少了8.5個百分點。

年份 境外生人數 陸生人數（比重） 東協十國學生人數（比重） 2015 73,119 41,927（57.34%） 27,645（31.81%） 2016 79,601 41,975（52.73%） 31,563（39.65%） 2017 91,450 35,286（38.59%） 39,688（43.40%） 2018 106,680 29,603（27.75%） 51,913（48.66%） 2019 130,417 25,106（19.25%） 55,789（42.78%）

以下是各東南亞國家從2015年和2019年的招生情況比較：

國家 2015 2019 成長率 越南 4,086 17,421 326% 馬來西亞 14,946 15,741 5% 印尼 4,454 13,907 212% 泰國 1,591 4,001 151% 菲律賓 570 2,311 305% 緬甸 577 1,253 117% 新加坡 656 654 -0.3% 柬埔寨 4 355 8,775% 汶萊 33 101 206% 寮國 4 45 1,025% 總計 27,645 55,789 101.8%

從圖表中可見，赴台升學的新加坡學生成長率相比2015年衰退0.3%，但由於向來新加坡學生並不多，加上當地的高等教育水平與國際化程度高，新加坡人多受英文教育，非英語系國家的台灣多不是新加坡學生首選，因此本文不多做討論。

明顯可見，除新加坡外，其他東協國家的成長幅度明顯，尤其柬埔寨的成長幅度最高，高達8775%！寮國居次，成長率高達1025%。

值得注意的是，在所有東協國家中，礙於中國因素，台灣無法在寮國和柬埔寨設立外館，因此能有如此的招生成績，可見台灣為在當地推廣新南向政策之用心。

馬來西亞招生之隱憂

由於馬來西亞擁有眾多的華裔人口，在「同文同種」的便利性下，招攬馬來西亞華裔學生相對容易，因此多年來馬來西亞是台灣第二大境外生來源國、東南亞最大生源國，今年卻罕見地倒退至第二名。

從以下圖表的數據中觀察，儘管2019年入學的馬來西亞學生仍比2015年多，但人數已從2017年開始衰退。

各類型馬來西亞學生留台人數（2015-2019） 年份 總計 正式修讀學位外國生 僑生 外國交換生 外國短期研習及個人選讀 大專附設華語文中心學生 海青班 2019 15,741 4,691 7,724 87 1,175 562 1,502 2018 16,640 5,197 7,894 87 1,175 217 2,070 2017 17,419 5,449 7,984 84 1,255 338 2,309 2016 16,164 5,044 7,645 53 946 261 2,215 2015 14,946 4,465 7,053 38 848 247 2,291



留台的馬來西亞學生成長之所以衰退，可能與中國高校的積極招生，以及當地激烈的高教市場競爭有關。

根據馬來西亞留華同學會統計，2018年留學中國的馬來西亞學生有8000人，在2019年已成長至9500人，成長率接近20%，台灣在當地的招生無可避免地受到中國的競爭所影響。

另一方面，目前在馬來西亞有十所來自英國、澳洲、中國的國際大學分校，其中一所即是在2015年開始營運的廈門大學分校。值得關注的是，過去四年不時傳出台大欲在泰國或其他東南亞國家設分校的新聞，但至今仍未有進一步的消息。

儘管馬來西亞的學生數量已呈現衰退之勢，但仔細分析當中的學生類型的話，其實台灣對馬來西亞的高教實力輸出已往正面發展。例如，其中在大專附設華語文中心學生的部分，人數從2015年的247人攀升至2019年的562人，成長相當明顯。前文提及，過去來台留學的多是馬來西亞華人，而會來台就讀華語的，多是馬來西亞的馬來裔或印度裔，馬來西亞華裔僅佔當地兩成多的人口，因此台灣招攬當地更多非華裔學生來台，對台灣的高教發展絕對是正面的。

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核稿編輯：楊之瑜