新南向政策四年：東協學生翻倍成長，越南一躍成最大生源國，大馬衰退居次
我們想讓你知道的是
根據教育部的最新統計，多年來位居台灣在東南亞的最大生源國的馬來西亞，在2019年的排名首次被越南超越，反映了台灣在東南亞的招生政策更多元化。
蔡英文政府推廣新南向政策四年以來，其中一重要工作即招攬更多東南亞人才來台求學，以拉近台灣與東南亞的距離。根據教育部統計處針對大專院校境外生人數（不包括境外專班）的最新數據，2019（108學年）入學的東協十國學生共5萬5789人，而與2015（104學年）入學的2萬7645人相比，可謂翻倍成長。
根據統計，2019年前十大東南亞學生來源國分別為越南（1萬7421人）、馬來西亞（1萬5741人）印尼（1萬3907人）、泰國（4001人）、菲律賓（2311人）、緬甸（1253人）、新加坡（654人）、柬埔寨（355人）、汶萊（101人）、寮國（45人）。
其中引人矚目的是，多年來馬來西亞是台灣在東南亞的最大生源國，在整體境外生的人數也僅次於陸生，如今馬來西亞學生數量已被越南超越，越南一躍成為台灣最大的東南亞學生來源國。
東南亞學生成長率可觀
新南向政策推出之初，外界多認為這是蔡英文政府為應對兩岸關係倒退下，「不把雞蛋都放在同一籃子裡」的分散投資策略，如在高教領域是避免來台陸生人次帶來的衝擊，最終在高教的招生成績也確實表現亮眼。
如陸生人數在2017年開始衰退，而整體的境外生數量是連年增長的（見圖表），這與東南亞等新南向目標國的招生成效有關。
以下圖表是從2015年至2019年，陸生與東協十國學生佔整體大專院校境外生之比重的比較。如圖表所示，儘管2019年入學的東協十國學生的比重比2018年下降了5.88個百分點，但人數卻是增加了3876人，反觀陸生人數則減少4497人，比重也較2018年減少了8.5個百分點。
|年份
|境外生人數
|陸生人數（比重）
|東協十國學生人數（比重）
|2015
|73,119
|41,927（57.34%）
|27,645（31.81%）
|2016
|79,601
|41,975（52.73%）
|31,563（39.65%）
|2017
|91,450
|35,286（38.59%）
|39,688（43.40%）
|2018
|106,680
|29,603（27.75%）
|51,913（48.66%）
|2019
|130,417
|25,106（19.25%）
|55,789（42.78%）
以下是各東南亞國家從2015年和2019年的招生情況比較：
|國家
|2015
|2019
|成長率
|越南
|4,086
|17,421
|326%
|馬來西亞
|14,946
|15,741
|5%
|印尼
|4,454
|13,907
|212%
|泰國
|1,591
|4,001
|151%
|菲律賓
|570
|2,311
|305%
|緬甸
|577
|1,253
|117%
|新加坡
|656
|654
|-0.3%
|柬埔寨
|4
|355
|8,775%
|汶萊
|33
|101
|206%
|寮國
|4
|45
|1,025%
|總計
|27,645
|55,789
|101.8%
從圖表中可見，赴台升學的新加坡學生成長率相比2015年衰退0.3%，但由於向來新加坡學生並不多，加上當地的高等教育水平與國際化程度高，新加坡人多受英文教育，非英語系國家的台灣多不是新加坡學生首選，因此本文不多做討論。
明顯可見，除新加坡外，其他東協國家的成長幅度明顯，尤其柬埔寨的成長幅度最高，高達8775%！寮國居次，成長率高達1025%。
值得注意的是，在所有東協國家中，礙於中國因素，台灣無法在寮國和柬埔寨設立外館，因此能有如此的招生成績，可見台灣為在當地推廣新南向政策之用心。
馬來西亞招生之隱憂
由於馬來西亞擁有眾多的華裔人口，在「同文同種」的便利性下，招攬馬來西亞華裔學生相對容易，因此多年來馬來西亞是台灣第二大境外生來源國、東南亞最大生源國，今年卻罕見地倒退至第二名。
從以下圖表的數據中觀察，儘管2019年入學的馬來西亞學生仍比2015年多，但人數已從2017年開始衰退。
|各類型馬來西亞學生留台人數（2015-2019）
|年份
|總計
|
正式修讀學位外國生
|僑生
|外國交換生
|
外國短期研習及個人選讀
|大專附設華語文中心學生
|海青班
|2019
|15,741
|4,691
|7,724
|87
|1,175
|562
|1,502
|2018
|16,640
|5,197
|7,894
|87
|1,175
|217
|2,070
|2017
|17,419
|5,449
|7,984
|84
|1,255
|338
|2,309
|2016
|16,164
|5,044
|7,645
|53
|946
|261
|2,215
|2015
|14,946
|4,465
|7,053
|38
|848
|247
|2,291
留台的馬來西亞學生成長之所以衰退，可能與中國高校的積極招生，以及當地激烈的高教市場競爭有關。
根據馬來西亞留華同學會統計，2018年留學中國的馬來西亞學生有8000人，在2019年已成長至9500人，成長率接近20%，台灣在當地的招生無可避免地受到中國的競爭所影響。
另一方面，目前在馬來西亞有十所來自英國、澳洲、中國的國際大學分校，其中一所即是在2015年開始營運的廈門大學分校。值得關注的是，過去四年不時傳出台大欲在泰國或其他東南亞國家設分校的新聞，但至今仍未有進一步的消息。
儘管馬來西亞的學生數量已呈現衰退之勢，但仔細分析當中的學生類型的話，其實台灣對馬來西亞的高教實力輸出已往正面發展。例如，其中在大專附設華語文中心學生的部分，人數從2015年的247人攀升至2019年的562人，成長相當明顯。前文提及，過去來台留學的多是馬來西亞華人，而會來台就讀華語的，多是馬來西亞的馬來裔或印度裔，馬來西亞華裔僅佔當地兩成多的人口，因此台灣招攬當地更多非華裔學生來台，對台灣的高教發展絕對是正面的。
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核稿編輯：楊之瑜