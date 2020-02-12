「武漢肺炎」疫情延燒，是時候搶進場買生技、醫療股嗎？

文：蔣竣植

由於肺炎疫情的擴散，許多人開始從股市中尋找醫療相關題材的股票、基金，希望能藉此事件而獲利，也就是賺到所謂的「災難財」。我們來設想兩種可能狀況：

若此事件在短時間內就獲得控制，你手上的標的是否來得及跟著退場？ 若疫情無法有效控制，持續擴大，導致影響整體投資市場（大盤），你所挑選的標的能否挺得住，持續一枝獨秀？

短線獲利不如長線穩穩賺

若時局的變化如此快速，是否改由「放長線、釣大魚」的模式來投資會比較好？避免落得傷財、傷心又傷身，那可能就划不來了。

提到生技醫療的相關標的，若是考慮投資ETF，市場上有名的就是那斯達克生技指數（NASDAQ Biotechnology Index，簡稱NBI）。該指數開始於1993年的11月01日（初始值為200），為那斯達克上市公司中生物技術及藥品類股價加權所得的指數。你可透過複委託申購ETF、或是在證券市場上有類似的標的（群益NBI生技（00678））。

不過或許還有不少人對ETF感到陌生，但在投資上卻希望能有「跟隨大盤」的想法。因此，本文透過一般民眾較容易入手的基金，並尋找「類ETF」的標的與大家分享。

今天所要討論的基金，是富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金（美元），其成立於2000年4月，而追蹤的指標指數就是NBI，其投資比例如表一所示，高達7成5的比重集中於生物科技，近1成於藥物，而投資絕大多數集中在美國的相關企業股票。

圖片來源：作者提供 表一：投資比例（至2019／09／30）

從下方圖一的歷史走勢比較圖（近十年），可看出其走勢與NBI的相似度頗高，不過同時明顯發現到此類的標的波動不小。最近因著疫情有機會挑戰前一波的相對高點，建議適合透過定期定額的方式來投資。因此若對生技醫療投資有興趣的朋友，可藉此檔基金來參與類似指數型的投資。

圖片來源：作者提供 圖一：歷史走勢比較圖（NBI與生技基金）（資料來源：基智網）

生技醫療每季都可能有好的表現，並非獨厚第四季

年輕剛開始學習投資時，常跑銀行詢問理專有關基金投資的建議，印象中理專曾提到每年的第四季有許多生技醫療相關的研討會、發表會等，會受到較多人的關注，因此相關投資標的較容易有上漲的空間。但，這是真的嗎？

為了求證上述是否為真，調了2010～2020年富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金（美元）的歷史淨值，共10年120個月的資料，再將每個季度的漲幅做比較，挑出每年漲幅較高的2個季度。圖一的紅色表示各年度漲幅較大的2個季度，表一的統計數據顯示漲幅較大的季度其實還蠻平均的，並非只有第四季特別會漲，因此這部分的疑問終於有了答案。

圖片來源：作者提供 圖一：近十年各季的的漲幅比較

圖片來源：作者提供 表一：各年度漲幅較大的前2個季度統計

從圖二的歷史走勢，可看到2015年曾有近40％的大幅回檔，這是由於當年美國總統大選時，總統候選人抨擊高藥價政策的緣故。短短一句話卻對此產業有那麼大的殺傷力，由此可見生技醫療產業的投資標的，漲跌的外在因素其實不少，要抓到短線的趨勢也就不是那麼容易了。

圖片來源：作者提供 圖二：歷史走勢比較圖（NBI與生技基金）

「災難財」是否真的那麼好賺？

就目前已擴及全球的新型肺炎來說，生技醫療相關投資標的有好表現的同時，各國的股市卻是呈現下跌的走勢。理由其實很簡單，因為疾病影響的是人，而人會影響勞動力，勞動力就會影響到經濟，在預期心理的影響之下，股市大多也就呈現下跌的樣態。

問題來了，我是該追逐目前上漲的生技醫療產業，還是逢低承接下跌的各國股市大盤呢？接著再想，未來的某一天當疫情被控制住了，手上的生技醫療產業標的是否來的及出脫，而各國的股市大盤是否又已經漲了一段呢？

買賣時點永遠是投資大眾所苦惱的。若將本次的疫情對股市的影響視為一個「事件」，其實在投資的過程中本來就不定期會發生許多「事件」，讓你手中的投資工具上下震盪加劇。相信很難有人能準確判斷每次「事件」對產業或是大盤的影響及買賣時點。因此，操作策略就成了是否能獲利的關鍵。

在文章上半段建議這類波動較大的投資標的，適合「放長線、釣大魚」。透過中、長期的定期投資壓低波動風險。我們一樣透過「定期定額」、「定期定值」來比較績效差異。

模擬條件:

定期定額：5000元／月

定期定值：每3個月調整一次

從表二可發現，其實定期定值法在連續投資6年的獲利績效表現，較定期定額法來的佳。這要拜2015年大幅回檔所賜，因為只要遇到淨值價格回檔，定期定值法就有加碼的機會，也就同步增加未來的獲利及壓低平均投資價格。

而連續投資9、12年，定期定值法的表現之所以不若定期定額法，是由於年期拉長，且此標的在投資長年期的初始位於相對低基期（低價），因此定期定額法只進不出與定期定值法有加減碼的差異之下，獲利的表現就會有所差異。

不過再次強調，定期定值法的獲利可是「落袋金額」，定期定額法的獲利只是「帳上價值」，就安全性上還是有所差別。

圖片來源：作者提供 表二：不同連續投資年期的累積損益金額

若是從投資「抗跌性」來比較的話，定期定值法所能壓低平均價格的效益，遠比定期定額法來的好。這也是由於在下跌時會加碼投資的緣故，因此隨著年期的拉長，投資平均淨值的差異會逐漸拉大。

圖片來源：作者提供 表三：不同連續投資年期的投資平均淨值

既然災難財不是那麼好賺，不如找出自己的投資規律，舞出屬於自己的投資節奏，讓每次的事件成為投資時的跳板吧。

本文經方格子授權轉載，原文刊載於這裡及這裡

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航