面對毫不留情的病毒，我們必須拒絕情感勒索、捍衛台灣醫療

文：劉育志醫師

雖然第一班回台班機，被中國擺了一道，但是依然有人嚷嚷著「被困在中國的台灣人很可憐，政府應該不計代價接回來。」究竟該接？不該接？心理有類似糾結的人應該也不少。

讓我們先用簡單一點的狀況來討論。小銘去登山，在攀爬過程中接到颱風逼近的消息，但小銘決定繼續前進。隔沒幾天，小銘果然被狂風暴雨圍困，還不小心摔斷了腿。這時候，大家會要求直升機前往營救嗎？

當然不會，因為狂風暴雨中，直升機根本難以飛行，不該冒著犧牲全機的風險。而且，小銘已於日前接到颱風的消息，有責任盡早離開險地。

小銘的處境固然值得同情，然而熱愛登山的小銘應該有「山野無情」的體認，隨時可能摔傷、割傷、斷骨、頭破血流，這都是可預見的風險。不幸發生時，能救則救，不能救，也只能自立自強。

同樣的，前往中國經商工作應該體認中國是沒有人權的地方，任何人都可能隨時被失蹤、被自殺、被嫖娼。極權國家視人命如草芥，必然導致疫情失控。21世紀初的SARS風暴依然歷歷在目，這都是可預見的風險。台灣疾管署從2019年12月31日即施行登機檢疫，距離武漢封城有20餘天。

中國拒絕台灣派機，拒絕台灣檢疫人員介入，拒絕執行台灣的防疫程序，甚至突襲塞入染病患者。擺明是挾持台商為人質，以進行情感勒索。面臨這種狀況，台灣當然要斷然拒絕，畢竟中國藉機透過散播病毒耗損台灣醫療、製造動亂的企圖極為強烈，這種班機恐怕連機組人員都不見得可靠。

被困在中國的人固然值得同情，然而任何選擇必然伴隨相關風險，不幸發生時，沒有人能期待他人代為承擔。更何況，台灣有限的醫療資源根本禁不起超巨量病患湧入，付出的代價將是全台灣人的健康。

面對毫不留情的病毒，台灣都不見得能夠全身而退，我們必須拒絕情感勒索，捍衛台灣醫療。

在上面這篇文章刊出之後，收到很多熱情迴響，有問候、有謾罵、也有人直白地稱我為「泯滅人性喪心病狂的冷血變態」。所以我得設身處地替被困在中國的人們寫一下。

請大家想像一下，你現在身在武漢，一覺醒來，政府宣布封城，腦裡浮現的念頭當然是回台灣。聽到中國願意放人，肯定欣喜若狂。

然而，中國的態度從一開始表明「台商都受到妥善照顧，過得很好」，才短短幾天就換了嘴臉突然殷殷切切積極安排準備把大家送回台灣，難道不會覺得動機很可疑嗎？

中國動用軍警動用軍警嚴禁武漢居民出城，厲行「出門打斷腿、還口打掉牙」，一個居民都不准離開，卻計畫把數以千計的居民送往台灣，你相信是出於「人道關懷」嗎？

中國選擇拒絕台灣派機，大費周章準備專機，但是大家都曉得武漢肺炎的病毒可以在物體表面存活數小時，甚至數天，處於疫區的飛機有完整消毒嗎？

在登機前，中國不仔細檢疫，上機後中國不讓乘客穿隔離衣、不給戴口罩，你肯定心裡發毛。更離譜的是，乘客中還安插染病患者。幾個小時的飛行，想來必是如坐針氈，每一口呼吸都是不安，會不會搭上飛機反而遭到感染呢？

好不容易回到台灣後，心理不免又惦記著，倘若疫情拖上幾個月，那打拼多年的公司、財產、存款會不會被中國的領導們占為己有？

有善心人士替中國辯解，「他們自己都不夠用，哪有辦法提供口罩、隔離衣給乘客？」既然不提供口罩，為何拒絕台灣派機？既然沒空檢疫，為何拒絕台灣檢疫人員參與？仔細看看滿口一家親的中共對待新疆、西藏、香港、台灣的方式，究竟誰才是「泯滅人性喪心病狂的冷血變態」？

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航