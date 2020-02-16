日劇《弟之夫》：什麼才是「正確」的家庭形式？

2018年3月，日本漫畫家田龜源五郎的作品《弟之夫》正式發表真人電視劇，由於其選角的成功，以及對角色的刻畫，在日本大獲成功，並感動許多觀眾。

本部作品的原作者田龜源五郎是日本十分著名的同志漫畫畫家，而本作是他的作品中的第一部全年齡向作品，也成功引起了話題，更有許多人推薦非同志族群閱讀，可說是十分成功的一部作品。

從弟弟的死發展出的故事

《弟之夫》講述單親爸爸彌一與就讀國小的女兒夏菜，迎來了一位特別的客人──彌一的雙胞胎弟弟涼二在加拿大的同志丈夫麥克。

起先，彌一對於這位「弟之夫」抱持著敵意，但隨著與他一起生活，開始慢慢地認識這位單純想到日本看看丈夫涼二成長環境的麥克。同時，也因為麥克的出現，加上女兒夏菜對於媽媽的想念，彌一也重新與前妻夏樹搭上線，並重新思考自己對於「家」的認識，以及日本社會對於同志族群的態度。

什麼才是「正確的」家庭形式？

相信大家對於2018年年底的公投仍然記憶猶新，也一定有不少人對於公投的結果難過。

究竟什麼才是「正確」的家庭形式呢？這是作者一直透過主角彌一來詢問讀者的問題。是一定要有「一對父母」才是正確的家庭形式？還是「只要有愛」就是正確的家庭形式？

在本劇中，主角彌一、麥克、夏菜、夏樹四人一起去溫泉旅行，當時他跟前妻夏樹說：

「在服務生眼裡，我們是一對夫妻帶著女兒及外國友人一起來溫泉旅行。但實際上，我跟你已經離婚，而麥克是我弟弟的同志丈夫，究竟我們這樣的關係叫做什麼呢？」

「就叫做『家人』啊！」夏樹回答。

「家庭」究竟是什麼？「家人」又是什麼？是我們一直在思考的問題。有些人認為，所謂的「家庭」，必須要由一對「男女」依照民法婚姻章的規定「結婚」並且「生育」子女才會構成，至於有沒有愛不是重點。但也有人認為，所謂的「家庭」，應該是由「相愛的」人所組成，至於他們的性別是不是不一樣？他們有沒有辦法生育並不是重點。這也是公投當時，希望能透過公投議題來啟發社會大眾思考的問題。本作中，作者應該是希望我們去思考所謂的「家庭」真的就只有單一的樣貌嗎？還是說有其他更多的可能性？

回到目前的法律面來看，自從釋字第748號解釋公布以後，再度引起社會大眾對於所謂「家」究竟為何的討論。而在釋字第748號解釋中，大法官已經言明：法律不容許同性二人成立永久、親密且排他的結合關係，違反婚姻自由的平等保障，由此可以想見在大法官的心目中，所謂的家庭心許已經不再只是傳統概念下一夫一妻家子女的組成，而可能有各式各樣的型態；而不論是何種型態，最重要的就是「親密性」。

所以回到一開始的問題，究竟什麼才是「正確的」家庭價值呢？或許由不同人回答都會有不同的答案，但無論答案為何，「有愛」這點應該是無庸質疑的，就像《弟之夫》中麥克帶給彌一的影響那樣。推薦大家欣賞《弟之夫》這部日劇，相信看完也會有不少收穫。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航