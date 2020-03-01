肉食、齋食如何療癒心靈：《戀愛中的肉食女子》與《幸的寺廟飯》日劇雜談

文：蔡阿婆

飲食與心靈療癒

人類文明發展至今，食物不只提供營養、能量、飽足，還擴及到文化、經濟、各種創作等，甚至有心靈療癒的作用，即使成為宗教也不讓人意外（歡迎找Google大神聊聊：飛天意麵神教，感恩麵神、讚嘆麵神～）。

關於飲食主題，有各種節目、書籍、影片等，已然成為一種文化，而且雅俗共賞。在日本這個娛樂王國當然也要來炒炒熱飯，最近的佳作當屬《深夜食堂》，從漫畫改編成電視劇、電影，述說飲食與人生的故事，充滿酸甜苦辣、悲歡離合。

《戀愛中的肉食女子》、《幸的寺廟飯》這兩齣日劇都以女主角為出發點，她們各有不同煩惱，經由飲食得到啟發，心靈被療癒了，生活中也有所進展。最大差異點則是，一個肉食，一個蔬食，各異其趣。

肉食系、草食系

肉食系、草食系男女，也是日本創造的流行語，不是愛吃肉或愛吃草的意思，肉食系表示主動積極、擅於撩人，草食系則是被動溫柔、安於平淡。讓我不禁想到，中文的「開葷」也有第一次親密接觸的意思，若要形容自己不是好欺負的，就會說「我可不是吃素的」，不同語言對於葷素的延伸意涵，倒是有相同見解。

這種分類也可放到這兩齣日劇中，《戀愛中的肉食女子》只有上下兩集，演員只有男女主角以及餐廳店長、店員。不過在兩集的劇情內，就歷經了分手、求婚、欺騙、坦承、復合等過程，可說是直來直往的肉食系故事。

《幸的寺廟飯》總共10集，演員包括女主角、寺廟三人組、工作及生活中的其他人物，每一集都有因為飲食帶來的感動小故事。但是直到大結局，男女主角仍處於曖昧狀態，完全就是草食系的典型代表啊。

吃葷、吃素、刻板印象

人類社會中，刻板印象無所不在，例如男人就是這樣、女人就是那樣，容易忽略個體的獨特性。在飲食方面也是如此，似乎愛吃肉的人就熱情如火，愛吃菜的人則是平淡如水，這不只是一種印象，有時還是一種期待。

這種現象也反映在這兩齣日劇中，愛吃肉的女主角雖然自認不是肉食系女子，基本上還是一個敢愛敢恨、衝個不停的狠角色（日劇常見橋段－在路上奔跑，追逐所愛的人，搭配煽情音樂）。《幸的寺廟飯》女主角則是運氣太差、缺乏自信，尋尋覓覓終於找到一個好男人，因為對方是齋食大師，兩人就一起吃青菜豆腐、做心靈修行，彼此都有情意，結果還是保持朦朧之美。

這樣的戲劇作品，加深了葷食者和素食者的刻板印象，吃肉的就是要爽快，吃菜的就是要溫柔，可能觀眾也不覺得奇怪，畢竟是一個普遍的觀念。然而也正因如此，少了一點真實性與戲劇張力，無論要讚揚葷食或素食，都需要更有創意的突破。

肉神＝吃肉+精神

日本人似乎日也操、眠也操，「提振精神」因此成為龐大商機，商品架上排列各種提神飲料，在日劇或日漫中也常可看到一個觀念：「吃肉就能恢復精神」。《戀愛中的肉食女子》一開始，女主角小松賴子因為跟男友分手，希望提振精神，來到一家名為「肉神」的餐廳。「肉神」兩字大概等同於「食神」，表示該餐廳在肉食方面是神級地位，我猜也有「吃肉就能恢復精神」的意思。

店長的人頭與肉塊並列。

進入餐廳，小松賴子先欣賞櫥窗內尚未烹飪的肉塊，鏡頭突然帶到餐廳店長（名叫肉神幸生），他的頭就在兩大塊肉之間。這畫面讓小松賴子為之一驚，不過人肉也是肉，一顆人頭跟動物肉塊並列，其實也挺合理的。

小松賴子被人頭這麼一驚，還沒吃肉就提振精神了，坐下後聽店員說：「本店是依據客人的心情上肉的。」這句話也是這齣戲的精神所在，將人類的情緒與肉食做結合，並給肉食一些人為的定義，某塊肉就代表某句話，為食用者帶來鼓舞或安慰，進而開闊心胸、靈光一現，在困惑的人生中找到解答。

Photo Credit: ABC TV 肉神：「肩胛骨對牛而言相當於翅膀。」……你是否曾感覺到自己的肩胛骨，其實一直想要飛走呢？

光是牛肉就有那麼多話？

當然，這些「肉語」完全是人為想像的，別說是動物了，即使是心思複雜的人類，也很難說出自己的某塊肉有什麼意涵。更離奇的是，這家店似乎只提供牛肉，當店長解說「肉語」時，螢幕上就會出現一頭牛，從頭到尾都有畫線，顯示出各部位的肉。

人類自認為是萬物之靈，對萬物也常有一些奇妙的靈感，例如花語，光是玫瑰就有多種涵義。紅玫瑰代表熱情，白玫瑰代表純潔，粉紅玫瑰代表幸福，黃玫瑰代表不忠或道歉（因為不忠只好道歉？）。

儘管科學研究指出，植物確實有溝通的方式（請參考〈植物的竊聽風暴：無聲的植物如何彼此溝通？〉），但我們基於常理還是可以判斷，一朵正常的花不會想到什麼純潔或不忠，完全是人類自作多情。

從「花語」進展到「肉語」，是本劇的一大特點，但並非每個人都會買單。原本我以為會有不同動物，可依照動物的習性推展出不同意義，就像廣為流傳的12生肖或12星座，至少有些實際存在的動物，有各種可信或不可信的意義。

但是這家餐廳只做牛肉料理，只憑某個部位的位置、性質，甚至是知名度，就創造出神奇的「肉語」，例如：隱藏在表面的真相、毫無掩飾的真面目、啟程、無可替代的自己、頂樑柱等等。坦白說… … 有點牽強，不管你信不信，我是一點都不信。

置入性行銷不一定是件壞事，只要做得好就行，例如經典日劇《戀愛世紀》的經典行銷——水晶蘋果（透露出本阿婆的年代感了）。唯美浪漫，效果紅不讓，廠商、劇組、觀眾都樂見，可謂三贏。

容我大膽猜測，這齣戲也許是牛肉業者贊助，所以只能選用牛肉？此外，還有強調蘋果手機、蘋果手錶以及IG的使用，可能是日本某些年輕人的寫照。雖然推銷得頗為刻意，只要符合人物設定，劇情合理也就罷了。然而，光憑牛肉就能說出種種人生哲理，不管我再怎麼想融入其中，還是覺得太「強牛所難」了。

不好意思，說了半天都沒說到男主角，因為他的存在感很低，肉神店長還比較有男主角的樣子。而且在本阿婆眼中，這傢伙根本就是詐騙犯，不懂女主角為何要回頭撿渣。所以我們就跳過他（嫌棄到連名字都不想提），直接飛往下一齣戲，有個存在感很高的男主角喔！（好硬的轉折，實在沒輒了… …）

對幸福的期盼

《幸的寺廟飯》女主角臼井幸雖然名為「幸」，但從小就運氣不好，異性緣趨近於零，上班還被同事排擠、壓榨。這樣一個27歲單身女子，出門前總會看星座運勢，希望有好事發生在自己身上（越得不到就越想要啊）。

經由雞排和啤酒的結緣（兩次跌倒，電視劇小說漫畫必備橋段），臼井幸認識了唐丸篤——在緣泉寺的見習和尚（喜歡唱Rap，見到年輕女性就喊老婆），也遇到了男主角源導（寺廟住持，但是沒剃光頭）、男配角小木武徳（不是和尚，來學習料理，對於食材和營養頗有研究）。

由於女主角太倒楣，寺廟三人組決定要幫幫她，煮一頓飯給她吃（這種情節只有電視劇才會發生吧），從此也成為好朋友。臼井幸原本自我嫌棄，沒有長處、不怎麼開竅、生活中各種湊合。但在廟中吃了美味的齋食，又得到源導的溫柔開示，不管她有沒有慧根，總之她就是悟了（不然這戲演不下去）。

諸如此類的小故事，在本劇中一再發生，難怪女主角會被男主角煞到。從飲食得到感動，因為感動而有所行動，改變自己也改變生活，應該就是臼井幸所期盼的幸福。

Photo Credit: 《幸的寺廟飯》製作小組 《幸的寺廟飯》劇照（能拍出夫妻臉的攝影師真厲害）

齋食與心靈大師

日本有些寺廟會以「精進料理」（佛教素食）待客，但和尚本身不一定要吃素，結婚生子也很常見，因此成為日劇男主角也不足為奇。本劇中，源導對寺廟料理的定義是：「為了不要無謂的殺生，會避免用到肉和魚。」

看似草食男的源導，其實也挺會撩妹的，初次見面就說臼井幸「吃飯的表情非常美」，這是一個正經和尚會做的事嗎？過了幾集，妹子被他撩動以後，他反而說這是身為僧人該做的事，不是特別針對女主角，簡直令人髮指！不過老觀眾都知道，為了演完10集電視劇，主角們適時的迷惘或退縮，才能讓劇情更豐富（逼得你不看完不行）。

身為本劇的「心靈大師」，源導對著大豆高湯也能說出一番大道理：「就算做事不開竅，做好力所能及的事，這就夠了。這碗大豆汁也沒有什麼特別的，只是用心地用水把大豆煮開，慢慢等待出好湯，如此而已。但是，只要有一個步驟稍微怠慢了，就達不到這個味道。」

還好，源導沒說什麼「豆語」或「菜語」，只是從食材性質、料理方法等，推展出一些跟人生結合的觀點。如果說一根蘿蔔的頂端、中間、尾端代表什麼，我可能就聽不下去了，在這方面，劇作家的想像力沒有飛得太遠，還在本阿婆可以理解的範圍內。

Photo Credit: 《幸的寺廟飯》製作小組 男主角：「我也喜歡臼井你的笑容。」（不能精簡一點嗎，直接說我喜歡你會爆炸嗎）

偽裝的料理，無辜的豆腐

心靈大師源導也有自己的心靈困擾，因為從小父母離異、與父親關係不佳，他對於成家這回事有所疑慮，偏偏還跑去相親，然後還拒絕人家（太渣了）！之前臼井幸也跑去跟別人聯誼，這兩人明明看對眼了卻不肯坦率一點，就像見習和尚唐丸篤所說的－偽裝料理，以假亂真，例如用豆腐取代蛋和肉（結論：豆腐才是偽裝大師？）。

對於素食者來說，黃豆確實是一位大師，各種料理、各種型態都能勝任，對於葷食者也是低熱量、高纖維的好選擇，如果吃起來像肉，更是大大加分。結論：豆腐本身是無辜的，只是人類喜歡拿它來裝神弄鬼，不對，是裝肉騙人。幸好，這種詐騙就算被揭發了，也不至於造成情感傷害，還可能覺得挺有趣。

總之，源導陷入了低潮，就換臼井幸來發揮療癒作用，她為他做了一鍋溫暖料理，依照台詞的意義，兩人互相調和（調情）了，也互相說了我喜歡你的笑容。料理果真能拯救人心，真是可喜可賀，可惜拯救不了曖昧，最後仍是月朦朧鳥朦朧（這樣大暴雷，還有人要看劇嗎？）。

肉食與草食並存，對食物的敬重

本劇中，肉食與草食的界線不明，或者該說沒有界線。臼井幸在寺廟學了齋食料理，用豆腐或麵筋取代肉，但平常也會吃肉。唐丸篤還說了句「男人的話，還是要吃肉的啊」，雖然這說法有偏頗之處，不過可以顯示出，這齣日劇推崇齋食，但也不排斥肉食，是一種溫和的立場。肉食者看了這齣戲，基本上不會有壓力，反而能自然融入，被裡面的齋食所吸引。

臼井幸有段話說得很好：「我媽說要好好吃飯，不僅要說開動了，而且要做到盤無剩菜、碗無剩飯。」這一點我非常認同，不管吃什麼，至少要好好吃完。源導他們在做菜時，連蔬菜皮、豆皮邊緣也會留下，切碎了做為食材，物盡其用。

反觀在《戀愛中的肉食女子》中，最後兩道肉食，男主角只吃一塊就跑了，女主角也只吃一塊就跑了，兩人各自剩下一大盤肉，實在是不良示範啊。雖然為了劇情發展，必須你追我跑衝衝衝，看在節儉的蔡阿婆眼中，還是深覺可惜，也因此就出戲了，無法好好融入。

動物、植物、雜物

人類對於動植物都有一番想像，其實對雜物也有擬人化的現象，例如日本作家近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》，這本暢銷書中有不少章節，把物品當成了有知覺的對象。相關章節有：整理就是「透過物品與自己對話」、對丟不下手的東西說謝謝、愈愛惜物品，它們就愈會「與你同一陣線」、你有和你的家打招呼嗎、你擁有的物品，想幫助你更幸福。（怎麼越看越覺得有點毛毛的XD）

依照這本書的建議，丟棄一件雜物，要先說謝謝、好好告別，才能徹底放手，進而得到幸福，由此可見人類是多麼感性啊（？）。感性的我們似乎很容易幻想，每種物品都是有感受、有知覺的，然而動物確實有感受、有知覺，我們卻很容易視而不見。

《戀愛中的肉食女子》一劇中，肉神店長說：「品嘗肉相當於品嘗生命。」確實，動物是生命，我們吃肉就是吃掉生命。不過店長的意思，可能偏向於體會人生、珍惜人生，一種精神式的說法。如果是現實性的說法，吃肉就是在吃生命，烹煮之前先觀看這個生命的一生，從動物出生、長大到宰殺，可能就讓人沒胃口了。

把一件名貴大衣擺在衣櫥十年不穿，它會寂寞嗎？會悲傷嗎？想像中，可能會吧，所以人們開始斷捨離，讓它重見天日，找個好去處。

把一隻野生動物關在動物園直到老死，牠會憂鬱嗎？會想家嗎？不用想像，這是理所當然，但面對真正的生命，我們卻無能為力，甚至不願面對。

得到與付出，思考與改變

人類文明發展至今，飲食不只是吃飽喝足，還有心靈療癒的作用。看了這兩齣日劇，我們從肉食和齋食得到許多啟發，不管觀眾信不信，總之劇本是這樣寫，主角們也因此邁向幸福人生。

然而反過來說，我們又為這世界做了什麼？每一頓飲食、每一次購物、每一個生活選擇，都會對地球萬物造成影響。更進一步的飲食觀念，可能包括道德的反思、生命的關懷，因此純素主義成為新流行，無論是為了健康、環境、動物等等。

近年來，人們的消費型態、生活方式都有所改變，以往消費大多是我需要什麼、想要什麼？現在則可能會思考一下，這包裝是否太多了？國外進口的東西，要耗費許多能源吧？選擇公平交易的產品，會不會讓世界更美好一點？其實不需要動物皮草，人工皮草不只仁慈，還更好清洗、保存。

生活方式也是如此，例如不一定要開車，大眾運輸也很方便，為了北極熊少開冷氣，到海邊不再撿貝殼回家，甚至參加淨灘活動，做個不塑之客，攜帶餐具和購物袋。諸如此類微小的改變，已漸漸成為主流觀念，我們不再以欲望為依歸，因為我們有思考和改變的能力。

你今天有好好吃飯嗎？是否恢復了精神？感受到幸福？各種食材讓我們的身心得到滋養，而食材來自大地上的各種生命，在得到的同時，我們是否也能對這世界有所付出？懷抱著珍惜與感謝，總有一些小事是我們能回報的，共勉之。

本文經關懷生命協會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航