口罩QA懶人包：可以噴酒精後繼續用嗎？如果有多的能不能上網賣？

文：陳如頤（NOW健康）

中國大陸武漢肺炎情持續延燒，全台掀起口罩之亂，許多人買不到口罩，引發民怨。指揮中心從6日起實施「口罩實名制」，由各健保特約藥局透過健保卡系統紀錄，並配售口罩，以增加每個人購買到口罩機會，並避免搶貨、囤貨等口罩購買不公平情事。

上路第一天，許多藥局門口8點不到就出現排隊人潮，由於健保署口罩庫存查詢系統9點才正式上線，部分業者發號碼牌應急，但100多個號碼牌一下子就發完，沒拿到的人頓時火冒三丈。

至於健保署口罩庫存查詢系統則在9點上線開放之後，立刻當機，許多民眾以手機上網查詢，附近哪家藥局還有口罩可買，只見頁面一直跑圈圈，就是無法進去，相當氣憤。

健保署署長李伯璋表示，這次電腦系統分為特約藥局、健保署網站，前者沒有問題，運作順暢。至於健保署網站，則是一下子湧入太多的瀏覽人次，以前1天大約只有3000人次，但「口罩實名制」上路第1天9點上線，每1分鐘瀏覽人次高達1萬9000人次，才會卡卡的，但已經請中華電信緊急加寬頻寬，從600M擴增至1000M。

藥師公會表示，從6日起，民眾憑健保卡可向健保特約藥局購買醫療用口罩，每人1次限購2片（7天內只能購買1次，2片10元）。外籍人士無健保卡有居留證者或入出境許可證，亦可購買。

建議民眾，若沒有呼吸道症狀，不會出入醫療院所的健康民眾，可不需配戴口罩。若有出現呼吸道症狀，除需盡速就醫外。若購買後醫用口罩仍不足，可先以非醫用口罩替代，阻絕飛沫傳染他人。

除了自己每人還可以代購1份，幫行動不便或親友購買，所以1人可以最多使用2張健保卡，但身分證字號末碼必須同為單號或雙號才可代買。另兒童口罩僅限持12歲以下兒童健保卡購買，兒童健保卡可買成人口罩，但成人健保卡僅能購成人口罩。

衛生福利部食品藥物管理署也針對近期民眾對於口罩相關問題，整理出以下QA懶人包，幫助民眾一次搞懂。（武漢肺炎口罩Q&A【點此進入】）

Q1：如何挑選醫用口罩，許可證字號如何分辨？

選購醫用口罩時，要認明醫療器材許可證字號，若需查證醫療器材許可證字號，可至醫療器材許可證資料庫查詢。醫療器材許可證字號樣式如下：

衛部（署）醫器製字第000000號

衛部（署）醫器製壹字第000000號

衛部（署）醫器輸字第000000號

衛部（署）醫器陸輸字第000000號

衛部（署）醫器輸壹字第000000號

衛部（署）醫器陸輸壹字第000000號

Q2：一般活性碳或PM2.5口罩有防護武漢肺炎效果嗎？與醫用口罩如何區分？

口罩種類繁多，有一般防塵用口罩等非醫用口罩。這類一般防塵口罩因非屬醫療器材管理，故不須取得醫療器材許可證。口罩倘宣稱為醫用口罩、外科手術用口罩或具有「用來防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質的傳遞」者，才有防護效果。以醫療器材管理，應由藥商申請查驗登記，經核准取得醫療器材許可證後，始得輸入、製造或販售。

Q3：需要選用N95口罩，才能有效預防武漢肺炎傳染嗎？

醫用口罩可用於防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質傳遞，一般民眾使用醫用口罩即可有效防護，毋須用到N95口罩。

Q4：如何區分醫用口罩或外科口罩，有何不同？

醫用口罩及外科手術用口罩皆屬於醫療器材管理，兩者皆可用於防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質傳遞。

外科口罩因需考量手術程序中所增加之風險，故除一般醫用口罩之要求外，還具有預防血液穿透之效果。以本次主要透過飛沫方式傳染之武漢肺炎為例，兩種口罩皆可達到防護效果。

Q5：一般外科口罩，指的是第一等級的醫用口罩，或是第二等級的外科口罩？

第一等級的醫用口罩與第二等級的外科口罩，皆可用來防止人與人之間的微生物、體液以及粒狀物質的傳遞，藉此達到預防疾病之效果。

外科口罩因需考量手術程序中所增加之風險，故除一般醫用口罩之要求外，還具有預防血液穿透之效果。以本次主要透過飛沫方式傳染之武漢肺炎為例，使用一般醫用口罩即可達到防護效果。

Q6：哪裡可以買到合法的醫用口罩？一般民眾可以販售？

販售醫用口罩等醫療器材，須領有藥商許可執照者，始得販售，一般民眾不可販售醫材。倘民眾如有發現違規之情事，可檢具相關事證，向所在地衛生局檢舉，以利查處。

Q7：口罩只有標示符合CNS 14774標準，沒有醫材許可證字號，可以用來防疫嗎？

衛生福利部核准之醫用口罩，皆經審查符合CNS 14774國家標準（或具等同性之國際標準）及GMP相關規定。購買醫用口罩，應認明有醫療器材許可證字號之產品，以確保產品之安全、效能與品質。（醫療器材許可證查詢網址）

Q8：衛部（署）醫器陸輸字第000000號是代表中國製造的，會不會偷工減料？

衛生福利部核准之醫用口罩，皆經審查符合CNS 14774國家標準（或具等同性之國際標準）及GMP相關規定，不論中國製、台灣製或其他國家製造，要求標準都一致。建議如購買醫用口罩，應認明有醫療器材許可證字號之產品，以確保產品之安全與效能。（醫療器材許可證查詢網址）

Q9：許可證系統查不到口罩的醫材許可證，該產品還可使用嗎？

若該口罩宣稱用於防疫的醫療口罩，可查詢醫療器材許可證資料庫，無產品品名及許可證字號，可能該產品尚未取得醫療器材許可證，或產品標示有涉違規。倘民眾如有發現違規之情事，可檢具相關事證，向所在地衛生局檢舉，以利查處，並建議民眾使用有醫療器材許可證字號之產品，方能確保其防護效果。

Q10：買到有問題的口罩產品是否得以辦理退貨或是其他處理措施？

有關產品退貨事宜，建議向原購買商說明產品問題，請其依消費者保護法相關規定辦理，若仍有後續消費爭議，可向各縣市消費者服務中心提出。

Q11：如何辨別活性碳口罩是否具醫療效能？

活性碳口罩多為一般商品，其未具備細菌過濾之效果。但亦有醫用活性碳口罩，其最簡單的辨識方式就是購買時認明醫療器材許可證字號。

Q12：若真的只剩下一個口罩又有外出需求，在該口罩未受嚴重汙染時，可以用酒精於外側消毒後再次使用？

醫用口罩外層為防水層材質，中間層為過濾細菌效果，無法確認民眾噴灑酒精是否會不小心噴到口罩內層甚至中間層，此可能影響口罩的過濾效果。且口罩使用後難免沾染個人之唾液，或在使用過程中接觸其他物質，亦可能影響口罩防護效果。

建議仍應以正確方式配戴醫用口罩，口罩若有汙損或弄濕、進出高危險地區（如醫院、密閉狹窄人潮眾多空間）後，建議應更換，方可達到防疫效果。

Q13：民眾是否可於網路販售醫用口罩？

販售醫用口罩須持有販賣業藥商許可執照，一般民眾若有販售醫療器材之行為，涉及違反藥事法第27條，依同法第92條處新台幣3萬至200萬元罰鍰。

Q14：因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），如果從國外帶口罩回台有何數量規定嗎？

即日起至109年4月30日止，如果入境旅客攜帶行李物品或郵寄包裹供自用且符合「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫用醫療器材供自用輸入清單」品項範圍規定之限量者，包括醫用口罩（每人限量1000個）、電子體溫計（如耳／額溫槍，每人限量3支）、耳溫槍專用膠套（每人限量1000個）、酒精棉片（每人限量1000個），得由海關逕予放行，免提出藥物樣品供自用之申請。

如果超過上述限量者，應填具「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫用醫療器材自用切結書」後，得由海關放行。另提醒上述有關防疫用醫療器材供自用進口後，不得販售。一般民眾不具藥商資格，若有販售醫療器材之行為，涉及違反藥事法第27條，依同法第92條處3萬至200萬元罰鍰。相關資訊可查詢網址。

本文經《NOW健康》授權刊登，刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航