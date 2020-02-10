不封關之迷：林鄭死都唔封關，因為未來要開更多關

好多人唔明點解連幾千醫護罷工，林鄭死都唔肯全面封關。其實除咗係性格問題，好可能係因為同佢配合嘅大灣區未來「中門大開」嘅規劃方針背道而馳，過唔到自己「心理關口」。

除咗現時14個入境管制站，好多人冇咩留意未來為咗配合粵港澳大灣區戰略，重會打通更多其他新關口，有啲本身重係靜靜雞被規劃，隨時成為未來防疫新隱患。

大灣區「隱藏關口」大檢閱

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一、蓮塘口岸免簽證入境：配合東進東出的深港規劃，本身預咗上年開通，因運動同疫情依家暫緩至今年底，但原初規劃文件假設未來畀內地居民免簽證入境。[1]即係佢未來都諗著有關等於冇關，依家重點會全面封關?

二、河套區神秘專才通道：為配合大灣區創科產業融合，河套規劃中暗中劃咗有條大橋橫跨深圳河，會成為一個全新過境通道。早幾年官方規劃研究有提及會「有待進一步研究」[2]，近年就有新聞放風研究緊畀啲「河套證」深港專才直接過境[3]，甚至研究緊點畀深圳落黎有條「綠色通道」，用人臉辨識技術做到「無感通關」[4]。

三、北環線直接送中：本身規劃中嘅北環線原意係駁通新界西北到東北，但近月深圳政府已經預留埋個位畀北環線接埋上皇崗超級口岸[5]，而前規劃署署長上年12月就開始放風話建議北環線變成送中鐵路[6]，即係暗中違反鐵路策略，又想整多一個類似羅湖嘅新入境通路。

四、粵港澳遊艇自駕遊：好少人知道除咗空陸兩路入境，2017年已經開始實施「粵港澳遊艇自由行」，水路都可以直接落黎自駕遊。依家大灣區規劃重研究緊再簡化出入境手續，重配合緊起更多本地遊艇泊位畀陸艇上岸[7]，例如東大嶼欣澳填海區，遲啲成條海岸線隨時都有入境隱患。

五、東大嶼高鐵支線站：早前研究社揭發深圳已規劃東大嶼人工島有條高鐵支線[8]，好可能市區又割多塊地做一地兩檢內地口岸區，到時有類似疫情叫停高鐵站將會更難自主決策！

所以，未來唔單止關口愈來愈多，關口本身都出現重大變化，邊界會變得愈來愈不確定、滲透性高、更難自主決策，最後更難防疫守護。

內地居民免簽證、專才自出自入、更多一地兩檢、海域邊界模糊化，未來中港邊境藍圖就係想中門大開，「全面封關」當然成為了執政者的心魔。

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本文獲本土研究社授權轉載，題目與內容由編輯稍作修改，原文請看此。

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