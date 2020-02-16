摺疊紅酒杯、啤酒冰鎮棒：酒徒百寶袋中必備的十樣新奇酒小物

文字：Zoey Lee、Leah Lee

小酌就和品嚐美食一樣，讓不少人在酒精作用下獲得無比的快感，更因此感到心情愉悅。不論是週五放鬆夜和好友相約到酒吧小酌談心，或是邀請三五好友到家裡把酒言歡，就算是平日深夜獨自在家，適量的酒精都能讓人放鬆、產生幸福的感覺。但在飲酒之餘，除了要挑選品質保證的酒之外，「酒器」也是不容忽視的一部分，好用又漂亮的酒器不僅在派對上很耀眼，更能替酒飲增添不同風味。

#01：希臘女神 啤酒開瓶器

在家裡喝酒，優雅開瓶器要有， 這款希臘女神開瓶器造型高雅特別，即便只是放在櫃子裡當擺飾，都令人賞心悅目。

售價：750元

#02：葡萄紅酒杯

NACHTMANN的水晶玻璃杯有著透徹的杯身與漂亮的雕花，什麼酒倒進去都超有氣氛。整系列共有九個顏色，很適合全部帶回家，約朋友在家裡共度微醺的美好時光。

售價：4,410元

#03：Bordeaux黑白旋彩手工紅酒杯

還是比較喜歡透明的高腳杯嗎？這款Bordeaux手工紅酒杯的巧思藏在杯柄上，黑白螺旋盡顯其時尚感與精細做工。

售價：3,300元

#04：金銀啤酒對杯木盒組

啤酒杯也可以很有設計感！這款對杯最特別的地方在於上頭向台啤致敬的條紋，一個金色、一個銀色的顏色設計相當適合送給新婚的朋友。

售價：1,680元

#05：無滴冷卻陶保冷冰桶

來自芬蘭會吸水的MAGISSO保冷冰桶採用冷卻黑陶，就算裡面冷卻得再帶勁，外面都不會有一滴水珠產生，不用一直手忙腳亂擦桌子。

售價：3,200

#06：啤酒保冷隨行杯

啤酒最怕放到退冰，這時就需要這個隨行杯。中間轉開後可以放入玻璃罐或是鋁罐，最上面還附有開瓶器，相當適合喜歡走到哪喝到哪的人。

售價：1,480元

#07：Chillsner 啤酒冰鎮棒

把冰鎮棒冰在冰箱裡，要出門時一起帶著，接著插入玻璃瓶啤酒裡， 可以保冰長達三小時，最重要的是，想飲用的時候不用拔下來就可以直接就口喝。

售價：1,280元

#08：攜帶式摺疊紅酒杯

覺得在野餐或party時用紙杯喝紅酒會不會太沒情調？這款攜帶式摺疊紅酒杯聽到大家的心聲了。不僅收納起來方便攜帶，無毒樹脂材質更是耐摔不怕碎，全系列共五種顏色並附上一個硬殼收納盒。

售價：550元

#09：艾爾斯登專利30秒醒酒器

醒酒總是要等很久嗎？這款醒酒器能將適量的空氣注入酒瓶內，主動讓所有的酒和適量的空氣接觸，迅速達到破壞單寧的目的。出氣閥是用外科手術刀等級的不銹鋼粉末高溫燒解而成，讓醒過的酒更加溫和美味。

售價：1,750元

#10：冰岩醇酒針 皮套精裝組

醇酒針不只可以使用在酒上，而且放入酒裡一至兩分鐘就有醒酒感，甚至酒精濃度越高越適合使用。除此之外還能應用在水、茶、咖啡上，內行的愛酒人士都會有一個。

售價：2,980元

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷