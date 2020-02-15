《無畏的領導，堅定的愛》：對他們來說，學校就只是一個可以常來混混的地方

文：琳達．克萊特－威曼

「我要那張藍色的。」我自顧自地想著。在履新之日以前，有人要我選一張椅子好放在新辦公室裡。我選定一張漂亮、藍色真皮的高背椅。當時，我不知道為什麼選擇了藍色，就我所記得的，在超過20年的教職生涯當中，每位校長總是有一張黑色椅子，我從沒看過哪個校長有藍色椅子；但不知道為什麼，我就是被那張藍椅給吸引了，第一眼看到它，我就知道那張藍色椅子有某種特殊之處。它是某種不一樣的藍色調，不是海洋藍或寶藍色，而是一種墨藍，在型錄中非常顯眼。當椅子送達時，它正如我所期待的，坐起來很舒服，讓我覺得自己很重要，而且它散發出一種寧靜平和的感覺。

2003年11月1日一大早，抵達費茲西蒙斯高中（Fitzsimons High School）的工作崗位時，我就坐在那張藍色皮椅上。我開始思考我到這個地方的旅程，在這個座位，在這個職位──有一間又大又豪華的辦公室，一張漂亮藍色皮椅和一套私人衛浴的校長。我是怎麼走到這裡來的？我的夢想一直是要當個偉大的老師，但對於我這個出身貧窮、就在這學校所在的同一社區長大的人來說，當校長實在是遠遠超過了我對自己的想像。諷刺的是，我祖母的家正好就在費茲西蒙斯高中的對街，而我們家的教會聖三一非洲衛理公會（Trinity African Methodist Episcopal）就在街角，我們家族隸屬於那個教會大概已經有135年了。

費茲西蒙斯高中這些年來已經有所改變，它曾經是一所國中，然後變成中學，在2002年，它開始轉型為男女分校，在同一棟建築物裡有兩所分開的學校──一所是女校，一所是男校。每所學校有它自己的校長，而我是費茲西蒙斯女中的校長。

我正為自己感到驕傲之際，突然被一群女生的尖叫聲打斷了。「抓住她，抓住她！」接著傳來拳打腳踢的聲音，然後又有更多拳打腳踢的聲音。我從椅子上跳起來，迅速打開辦公室的門，看到幾個女孩和他們的家人在打架，好多人在打架，瘋狂的打鬥……我真不敢相信是女孩，高中女孩和一群婦人，看起來像是幫派打架、街頭鬥毆，但這是在學校裡。頭髮和鮮血散落一地，真是可怕的畫面。我很快地衝進打架的人群裡面，試圖阻止他們打死彼此。

在努力阻止他們打架的過程中，我抓住其中一個女孩的手臂，就在她試著想揍另外一個女孩的時候。她非常憤恨不平地看著我，並且大聲吶喊著：「幹XX！放開我！」我沒有立刻放開她，反而緊緊的抓住她的手臂。她又說了一次：「幹XX！放開我！」

這一次，我鬆開了緊抓不放的手，因為我心想，她一定誤以為我是其他的人了。然後，我想起來，今天是我當校長的第一天，開始當校長的第一天。在當了20年的班級教師之後，2003年9月，我離開了教師的工作，加入費茲西蒙斯高中，成為新的教師督導教練。兩個月以後，我被提名為校長。我的上司，克萊頓先生，在他任命我到這個高中來擔任教師督導教練時，曾經私下告訴我，未來還有許多升遷機會，我猜他是對的。

她怎麼會知道我是這個學校的校長呢？

在鬆開手之後，我等待警察來協助我控制這一場打鬥。等到一切都平靜下來，我廣播宣布所有班級立刻到禮堂來集合。在任何其他的事情可能發生之前，我必須讓學生和教職員知道我是新校長。

透過公共廣播系統，我要求每位老師陪同他或她的班級學生到禮堂來。「你確定你真的要這麼做嗎？」其中一位老師問。我沒有回答她，而是直接走去禮堂。當我站在舞台上，我無法相信我的眼睛。學校看起來就像電影《鐵腕校長》（Lean on Me）裡的一個場景，但是更糟糕。

學生在走道之間奔跑，在座位之間跳來跳去；老師們不知道他們學生在禮堂的什麼地方。學生非常吵鬧，互相用髒話罵來罵去，並且對著要他們坐下的老師叫囂，完全拒絕聽話。在那一秒鐘，我了解那位老師問「你確定你真的要這麼做嗎？」所暗示的意思了。看著他們進入禮堂的樣子，你可以知道他們已經很久沒有走進禮堂做任何有意義的活動了。

老師們，大部分是第一年當老師的人，不知道該做什麼，沒有嘗試做任何事情來讓學生遵守秩序，他們只是站在那裡，看著學生，等著下一場大規模的打鬥爆發出來，就如同剛剛在大辦公室附近發生的狀況。我整個人凍住了，從舞台上注視著眼前這一群師生。手握著麥克風，我小聲地喃喃自語：「我究竟是把自己捲進了什麼麻煩之地？」

老師們不是看著學生，反而是瞪著我看，彷彿是在說「她一定是瘋了，才會接下校長的工作」。我心想，他們當中是否有人覺得我是某種救世主。很多老師看起來好像快要哭了。

我喚回心思，重新注意學生，試著恢復禮堂裡的秩序。我不斷地說：「年輕的女孩們！年輕的女孩們，請坐下。」帶著命令的口吻，我說：「老師們，請站在你的學生旁邊。」我不斷不斷重複地說，一直到我的聲音回響得夠大聲，壓過他們的音量。然後，這一次，耐性幾乎快磨光的我，用嚴厲、直接的語調說：「坐下，閉上你的嘴，不然你就得離開這個禮堂，然後跟你的父母待在家裡幾天。」

我不知道我的語調或威脅是否得到他們的注意。我以動作向警察示意，請他們進入禮堂，帶走任何一個不願意坐下的學生。很快地，喧囂的聲音逐漸減弱，雖然還有微弱的講話聲，但是我的聲音可以壓過他們的音量，被所有人聽見了。我放大聲量、勇敢無畏、驕傲地對他們所有人說：「假設你們還不知道我是誰，我是威曼女士，而且我是你們的新校長。」

孩子們開始笑了起來，對我說的話完全不感興趣，他們看著我，表情彷彿是在說：「那又怎麼樣？」「校長」的頭銜對他們來說根本不算什麼。為什麼呢？

另一方面，老師們不知道應該怎麼想。他們已經在沒有校長的情況下開學了兩個月，而因為我一直在這棟建築物裡擔任新的教師督導教練，所以我知道他們很習慣做任何他們想要做的事，在任何他們想做的時間就去做。當他們正在消化我是新校長的消息之際，我繼續列出我對他們行為的期望以及他們在學校裡將會學到什麼，然後，在禮堂後端的一個年輕女孩突然站起來，大聲叫著：「小姐，小姐！」

我試著忽略她，因為她這樣的喊叫根本不合時宜。但是她很大聲，而且從座位上站起來，儘管我想要忽略她不合時宜的發言，她還是繼續喊著：「小姐，小姐！」終於，我們的目光相遇了，我們凝視著對方，然後她再說了一次：「小姐，小姐！」這一次還加上：「你為什麼一直說這是一所學校呢？這不是學校。」

我站在那裡，無言以對。我對著自己一次又一次重複她的話。就是這句話，總結在五個字裡，這不是學校。那正是我走上舞台、看著這一群師生時，心裡所想的話。我想不起來我之前在哪裡看過同樣的畫面。然後我想起了1976年我自己高中學校的禮堂，那所學校距離這個學校並不遠。那是我第一次親身遭遇到費城教育制度裡的不平等，我們坐在禮堂裡，等著拿到我們的名冊和班級分配，很長的一段時間裡，完全亂成一團。那不是我以前所習慣的學校，我之前的學校並不是位於我家附近貧困不堪的學區裡。

我很快地理解她大叫的內容，（這不是學校！）然後我回應道：「我說它是學校，因為它是學校。」她以一種比較輕柔、擔心的語氣說：「不，它不是。」我問這個年輕女孩：「那麼，它是什麼？如果它不是學校？」「只是一個可以常來混混的地方。」她回答。每個人開始大聲地尖叫、狂笑，表示他們非常同意她的說法，對他們來說，學校就只是一個可以常來混混的地方。

我帶著驚恐的心情，理解、消化這一幕。我想著，當他們走路來上學的時候，是否曾經花點時間看看周遭的社區？他們知道優質的教育可以改善他們生活的品質嗎？為什麼他們無法看見學校裡的機會呢？為什麼他們不能夠視他們的學校為學校呢？

在簡短的對話之後，我讓每個人回到班級裡去。我回到辦公室，坐進我那全新的、藍色的領導椅，開始問我自己一些問題。為什麼「校長」這個語詞對他們沒有意義？為什麼他們認為學校是一個來混混的地方？更重要的，為什麼他們沒有看見教育可以改變他們的生命？我有太多的問題需要解答。

當我坐在藍色領導椅上，祈禱著不要又爆發另一次打鬥時，我無法忘記那個女孩的問題：「你為什麼一直說這是一所學校呢？」更重要的是，我無法忘記她是怎麼回答自己的問題的：「這不是學校。」

我坐在藍色椅子上，閉上雙眼。就是它了，這所學校裡所有問題的催化劑：所有這些暴力的原因；這所學校之所以被委託給一間教育管理公司來處理低學業成就表現的原因；為什麼學校裡70％的老師都是由第一年或第一次教學的老師所組成的原因；他們之所以找不到校長，必須在學年當中拔擢一位新來的教師督導教練當校長的原因。費茲西蒙斯高中不是學校。

我想得越多，就越感到憤怒。我生氣每個人：生氣那些打架的學生；生氣他們的家長竟然動手幫忙打鬥，而不是為了讓他們的孩子受到適當的教育而集體幫忙奮鬥；生氣這個地方沒有受到良好的管理，使得它必須被外來的人管理；生氣在我之前的那些校長們竟然允許這個地方如此失控，讓現在的學生們不把它視為一所學校。

然後，我記起了我是那個答應要當這個頹敗組織的領導者的人，在我同意領導這所學校以前，就已經知道許多事實，我知道它是低成就而且很危險的學校，而我仍然選擇了領導它。所以，我發現我沒有辦法責怪任何人，只能怪自己硬是擔起了這個責任，要把這個「可以常來混混的地方」變成一所學校。現在，這個問題完全是我的問題了。而且，我知道我必須拯救這個組織，因為有太多岌岌可危之處。

身為領導者，我必須面對這個殘酷的事實：如果我失敗了，數以百計的孩子就無法接受教育，注定要活在貧窮的生活中。而如果你曾經活在貧窮的生活中，就像我小時候一樣，你不會希望任何人過著那樣的生活的。所以，我下定決心，我必須讓那所學校變成學校。

在我當校長的第一天，一位學生創造了這所學校未來前進的願景。把這個願景變成實際，是我身為領導者的工作。

相關書摘 ▶《無畏的領導，堅定的愛》：一位美國高中校長與她的「翻轉學校」團隊

書籍介紹

《無畏的領導，堅定的愛：一位美國高中校長翻轉教育的成功故事》，遠流出版

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作者：琳達．克萊特－威曼

譯者：侯秋玲

請大膽無畏的領導，以達成你的目標，並且在這個過程中，看看你會發現什麼樣的自己。

琳達．克萊特－威曼（LINDACLIATT-WAYMAN）是一位美國高中校長，當她接下北費城一所高中校長首日，她便發現學校情況相當棘手，這是一所被標示為「低水準、持續危險」（persistently dangerous）的壞學校。她無畏的領導決心及對學生無條件的愛，堪稱各界領導人的模範。她的魄力經營，遵守三大準則，幫助她翻轉三所被標為「低水準、持續危險」的學校。

Photo Credit：遠流

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航