《無畏的領導，堅定的愛》：一位美國高中校長與她的「翻轉學校」團隊

文：琳達．克萊特－威曼

領導是非常困難的，在這個轉化工程的一開始，我覺得很孤單。但是我知道它是我的目的，而且我也知道什麼是攸關成敗、最關鍵重要的。是這兩項理解讓我保持專注集中，我下定決心不失敗，我不能失敗。

在發現和記錄下改造費茲西蒙斯高中成為更好的學校所面臨的種種困難挑戰之後，我開始導正、修整每一個環節。我把我的挑戰分成三個類別：建立關係、教與學、校園安全。

我盡我所能地處理、矯正那些阻擋我達成目標的問題，但我也非常了解，如果要讓真正持久的改變發生的話，我必須創造一個領導團隊才行。自己一個人做是不可能的，我需要我自己的團隊的支持。當然，在我進入費茲西蒙斯高中時，學校是有一個領導團隊，但那不是我的團隊。所以我開始建立一個團隊，一次選擇一個人，我必須在進入新的學年的時候，擁有獲得成功所必須具有的人才與資源。

要找到團隊對的成員，我給自己的工作是盡可能經常的觀察每一個人。我不在乎他們的職位頭銜，頭銜對我來說根本不代表什麼。我比較關心他們對於成長的態度，以及他們對學生的關懷與奉獻。

我故意安排了大量的時間，坐在每一間教室裡，記錄我所聽到的和看到的事情。我注意聆聽老師們使用的語言，那些語言是正向的或負面的？他們是否透過他們的行為和語言，讓學生覺得自己是重要的？他們是否要學生為自己的行為負起責任？他們有沒有好好地教學科內容？

他們跟學生玩在一起嗎？他們的教室看起來是什麼樣子？他們是否開朗、精神奕奕？他們在牆上張貼了正向的標語嗎？這些標語跟他們所教的孩子之間有關係嗎？他們看起來愛自己的學生嗎？他們看起來愛教學嗎？我並不關心他們有幾年的教學經驗，就像我先前說過的，他們很多人都是第一年當老師，我在觀察的是他們的潛能，我在尋找的是一個翻轉學校的領導團隊。

在觀察了老師之後，我觀察技術支援職員如何完成他們的工作。他們有什麼技能，可以為學校領導帶來什麼好處？我拿了一張桌子和一張椅子，帶著一疊紙張和我的電腦，每一天坐在不同樓層的走廊上，完成重要的辦公室工作。我會坐在那裡一整天，觀察和做筆記。我也會隨身帶著我的對講機，並把它的音量開得很大，好讓我可以聽見這棟建築物的其他地方正在發生什麼事，我想要聽到每個地方正在進行的對話。

我所聽見的東西，會帶給我關於那棟建築物裡的行政職員所發生的事情一種好的感覺或壞的感受。我每天都會去午餐餐廳，監看那些人怎麼提供食物給學生，我注意聆聽他們在打菜服務的時候跟學生的對話。這些餐廳的工作人員在給菜時會對學生微笑，或者只是把食物丟到他們的盤子上？我觀察所有的一切。

在我做出最後的選擇之前，我想到了在我生活周遭但不在學校裡的人們，他們有人擁有特別的特質或技能，可以支持我實現願景嗎？我到處在尋找一個翻轉學校的團隊，為了做這個困難的工作，團隊成員必須擁有特殊的特質，包含奉獻投入的精神、熱愛他們的工作、特定領域的專業技能，以及從事這個工作的共同理由和信念。

他們的看法必須與我一致：這是一個拯救生命的工作。他們必須了解貧窮以及它的所有症狀，必須了解學生需要支持協助，必須了解某些學生的行為其實只是呼喊求救的訊號。即使是在這種黯淡無望的情況下，他們仍然必須對未來的可能性懷抱希望。

在我的觀察期結束之後，我選出了團隊的前3位成員，每一次的選擇與決定，在我心中都有其特定的目的。

我選擇的第一個人是麥克．史潘根柏格先生。他是一位英文老師。他之所以會是我第一個選擇的團隊成員，有許多的原因。他很聰明，而且他下定決心要激發他的每一個學生的最佳潛能。他從不畏懼，而且他關心每一個人，甚至是我。

我永遠不會忘記，在我當校長的第一年春天，有一群在街頭混幫派的年輕人和女孩，要到學校來找我的女學生打架。我強迫他們留在學校的建築物裡，因為有人告訴我他們帶著槍械武器。為了讓學生留在教室裡，不要跟那群幫派分子硬碰硬，我必須盡我所能地說服他們有潛在的危險。他們留在裡面，只因為我求他們不要離開。我的女孩們想要跟那群幫派分子打架，但是她們不想要我擔心。就在我的眼前，她們已經開始關心我了。

在挫折混亂之中，我開始走下長長的街道，只是想去跟那些幫派分子談判。這時候，所有的鄰居都待在他們兩層樓的家最頂端的窗戶邊，觀望著接下來會發生什麼事，而群眾已經開始聚集在街道上。他們準備好要看一場好戲， 甚至連打電話報警都不想。

並不是說報警有什麼重要，其實這沒有什麼關係，當我的祕書打電話給警察局的時候，她被告知現在是交接班時間，沒有人可以立刻過來。交接班時間？馬上就要爆發一場幫派鬥毆了，而現在是交接班時間，所以沒有警察可以出勤。這種拒絕受理的情況幾乎每天都發生。

當我繼續走下街道時，我可以聽見一位老婦人的聲音，從她的窗戶邊尖叫著：「小姐，小姐，回去！回去，小姐，他們很危險。回去，拜託你。」她在求我轉身回去。但是我想，如果我可以跟那些幫派分子談判一下，我就能讓他們離開，這樣我就可以送我的學生們回家。我不管來自窗戶邊的尖叫警告，繼續朝那些幫派分子走去。

然後突然間，我感覺到有人走上來，跟在我旁邊。我們開始步伐一致地一起邁步向前。是史潘根柏格先生。我對他大叫好幾次，要他回去學校，但是他不願意轉身回去。當我們肩並著肩走著，越來越接近那些幫派分子，我想起了這個年輕人才剛滿22歲，剛剛才從大學畢業，他在距離費城很遙遠的地方出生、長大，他是從明尼蘇達州來的，對於這裡的瘋狂和混亂，他知道什麼呢？

我在巷道中間停下來，就在那些幫派分子和學校中間，學生們像人質一樣被關在學校裡。我再次告訴他：回學校去。他拒絕了。「如果你要去那邊，」他說：「我就要跟你一起去。」在那一瞬間，我想起了跟他父母見面的情形。我在腦中想著，我不能讓任何事發生在他身上，我對他們承諾過的。所以，非常心不甘情不願地，我撤退回到學校，遠離那群幫派分子。當我們往回走的時候，新接班的警察終於到達，他們驅離了幫派分子，我終於能夠釋放我的學生了。

這個事件讓我知道，史潘根柏格先生了解我的願景和我的目的，他能夠看到每一個學生的潛能，而且他關心我。

史潘根柏格先生是我的領導團隊的第一個成員，他取得了「第一個跟隨者」的頭銜。我沒有請求他成為團隊的一分子，而是直接告訴他，他是團隊的一分子。我直接走向他，然後說：「你將要擔任我們學校新的行事曆調度人。」我需要有人重新建立學校的行事曆，彷彿這是一個全新的學校。

當他回答他完全不懂如何建立行事曆的事情，我回應道：「那又怎麼樣？你很聰明，你可以學會任何東西。」從那一天之後，我再也不是獨自一個人在努力奮鬥翻轉學校，而是史潘根柏格先生、願景和我，我們一起工作，讓這個學校變成一所學校。

我繼續提名了第二位老師加入領導團隊──珍妮佛．史貝爾絲小姐。她也是一位英文老師，多棒的一位老師啊！她在佛羅里達州出生、長大，你從一英里以外就可以看到她的笑容，它具有傳染性，她永遠面帶微笑，而且總是可以對每一個人說出一些正面的事情，尤其是對她的學生。史貝爾絲小姐會以「學者」來稱呼她的學生。

當她第一次遇見她的學生時，她會送他們原子筆，上面貼了一個標語，寫著：「學者努力用功，學者會成功，我們是學者。」我記得她叫他們學者的第一天，他們全都轉頭看著彼此，然後一個女孩說：「什麼是學者？」史貝爾絲小姐告訴他們她對學者的定義：一個學生，一個學習者，以及一個知識分子。

「你是一個學者，」她繼續說道：「你們每一個人都應該在這世界上做一些偉大的事情，但是你必須認真努力！學者努力用功，學者會成功，你是一個學者。在這門課裡，你會被期望要努力用功，並且運用你的聲音讓這個世界變成更好的地方。你會成功的，當你進入這個教室，你就是一個學者。」

從來沒有人用這種有力量又開朗的方式告訴這些學生他們是重要的。他們回應了她的笑容以及她的期待，因為他們知道她愛他們，而且相信他們可以變成更好的人。史貝爾絲小姐示範了這所學校可以真正成為一所學校，如果我可以讓其他老師以她的方式來看待學生的話。

我把史貝爾絲小姐放入領導團隊，因為她很正向、聰明，並且讓每個人都覺得充滿希望。史貝爾絲小姐是領導團隊的第二個人，因為她也是我的教育信念的信徒，她相信我從事這項工作的「為什麼」，而且，她就是愛當老師。

讓我全新成形的領導團隊更加圓滿的第三個也是最後一個人，是安妮塔．傑克森小姐。我頭一次遇到傑克森小姐是在她家，在我變成校長之前。我跟她的孩子一起做許多活動，在跟她的孩子上完課之後，我們會坐下來聊聊天。我跟她說，我很欣賞她的組織能力，她家的每樣東西都井然有序。

當我變成校長，我立刻想到傑克森小姐以及她驚人的組織能力。我去找傑克森小姐，請求她來費茲西蒙斯高中跟我一起工作。她同意了，但問題是唯一的職缺是在男生部的高中那邊，而它有自己的校長。當我們每天在學校裡相遇，我都會看到她不斷地在做筆記，試著記住所有學生的名字。那些男學生絕對是百分之百的比女學生更具挑戰性，而傑克森小姐一直努力試著保持鎮靜。每天看著傑克森小姐，讓我更加堅定決心要讓這所學校變成一所學校，即使我的責任只有女學生的部分。

在我準備開始迎向新學年時，我爭取到一個名為「中午時間助理」（Noon Time Aid）的新職缺的預算，傑克森小姐以這個職位跟我肩並肩工作，她真是一大力量支柱，她希望世界上的每樣東西都在它們該在的對的位置，總是扮演好自己的角色，讓別人的生活變得更好。她是一位付出給予的人，非常忠誠，而且她擁有的天賦才能，後來證明對學校而言是非常珍貴的。有了她的組織能力和我的願景，我很確定我們將會開始發揮影響力，把這個學校改造成一所真正的學校。

我坐在我的藍色領導椅上，思考著我的挑戰、我的亮點和我的選擇。我擁有銘印在心的目的、願景和挑戰，而現在我更擁有了相信我的願景的夥伴，這些人可以幫助我改善「建立關係、教與學、校園安全」這三大面向，進而提升許多女學生的學校經驗品質。各自分開，我們擁有屬於自己的力量；但聚在一起，我們形成了更強的團隊。

相關書摘 ▶《無畏的領導，堅定的愛》：對他們來說，學校就只是一個可以常來混混的地方

書籍介紹

《無畏的領導，堅定的愛：一位美國高中校長翻轉教育的成功故事》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：琳達．克萊特－威曼

譯者：侯秋玲

請大膽無畏的領導，以達成你的目標，並且在這個過程中，看看你會發現什麼樣的自己。

琳達．克萊特－威曼（LINDACLIATT-WAYMAN）是一位美國高中校長，當她接下北費城一所高中校長首日，她便發現學校情況相當棘手，這是一所被標示為「低水準、持續危險」（persistently dangerous）的壞學校。她無畏的領導決心及對學生無條件的愛，堪稱各界領導人的模範。她的魄力經營，遵守三大準則，幫助她翻轉三所被標為「低水準、持續危險」的學校。

Photo Credit：遠流

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航