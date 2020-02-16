讀懂情緒與肢體語言：憤怒往往難以掩飾，「戰鬥反應」也很難作假

文：許大鵬

弱肉強食是自然界的法則，但是法則的制定無法限定弱者對生命的渴望，所以這種行為往往會引起弱者的反抗。當強者企圖侵略弱者，弱者不想敗退而奮起反抗的時候，戰鬥也就應運而生了。這種希望透過對抗來解決事情的反應，在心理學範疇內歸結為「戰鬥反應」。

戰鬥反應的誘發

引起戰鬥反應的情緒通常是「憤怒」，在憤怒不斷發酵升級的情況下，最直接的結果就是戰鬥。不管是自然界還是人類社會，能夠觸發這種反應的因素就只有兩種──生存、繁衍。

動物界中，侵犯其他動物的領地就是破壞其他動物的生存空間。在面對這種挑釁的時候，「領主」如果不戰而逃，就會導致領地被拱手讓人。所以，每當出現這種狀況，它們往往只有兩個選擇──要不戰鬥，要不死亡。這種選擇代代積累，融入每種生物的血脈記憶之中。只要大腦判斷刺激源具備危險，這種戰鬥反應就可能被激發。

「現代化」戰鬥反應

人類的歷史甚至可以說是一部戰爭史，據不完全統計，在有史料記載的人類歷史上，一共發生了1萬4000次左右的戰爭，也就是平均每年將近3次。這些還只是史料記載的著名戰鬥，人類的戰鬥花樣其實要遠比正式的戰爭繁雜得多，不論是以生死搏殺為樂趣的羅馬競技場，還是現在的拳擊賽，都是戰鬥反應所引發的直接結果。不論戰鬥形式如何變化，產生戰鬥反應的人都一樣有這些反應──熱血沸騰、目眥盡裂、怒髮衝冠、理智消退。

現代社會宣導和平發展，制度也禁止殺人和打架鬥毆，所以戰鬥反應在人類社會中產生了很多有趣的變化──變得更加文明了。中國封建社會中就有一個特殊的官職──言官，他們官位低微，卻能彈劾朝中任何出現問題的人，不論皇帝還是功勳貴族，都是他們彈劾的對象。於是很多時候他們與所彈劾的大臣會在朝堂上相互言語攻擊──這就是戰鬥反應的一種形式。

現代人熱衷於體育競賽，也是因為體育比賽乃是戰鬥反應的一種衍生。在體育比賽中，運動員利用更強健的身體和更高水準的肢體動作來贏得比賽的勝利，如同打了一場勝仗。而現場觀眾即便不能夠親身參與，也會被燃起極大的熱情回應，仿佛獲勝的是自己一樣。

戰鬥反應的肢體語言

憤怒是引發戰鬥反應的最大因素，它和性興奮是同一級別的情緒，同時，憤怒也是所有情緒中需要動用能量最多的一種。這種情緒一旦被喚醒，就需要全身上下所有的肌肉協調統一，為接下來的戰鬥做好準備。此時身體為了能夠快速收集能量，會加大呼吸量、促進血液流動，使身體獲得充足的氧氣儲備。這時候我們就能明顯地感覺到心跳加快、脈搏強勁。也正因此，一旦我們產生了憤怒情緒，往往就很難掩飾，戰鬥反應也很難作假；相反地，假裝憤怒的時候就會有很大的破綻，這種情緒非常容易捕捉。

當我們產生憤怒情緒的時候，臉部肌肉會僵硬起來，這種由輕鬆面容到緊張面孔的轉變證明了當事人已經對刺激源感到憤怒，而刺激源產生的威脅也迫使當事人加大關注力度。由於身體開始緊張，頸部肌肉也變繃緊，再加上呼氣強度的加大，頸部便會出現明顯的青筋和粗壯的血管，整體給人一種脖子變粗了的感覺。當然在開始戰鬥之後，當事人的臉色就會恢復平靜，因為此時更多的血液會用於支援戰鬥時的肢體活動，而不是上湧到臉部。

在產生戰鬥反應的時候，我們首先會握緊拳頭、繃緊雙腿，有的時候手腳還會微微顫抖。憤怒情緒所引發的顫抖是有別於恐懼情緒的，這種情況下所產生的顫抖並不意味著害怕，而是內分泌突然改變造成的，當戰鬥開始，這種顫抖就會消失。

戰鬥反應從產生到開始都會伴隨著眼神的變化，隨著戰鬥欲望的不斷升級，這種眼神的侵略性也會不斷地加深。當我們死死地盯著某個人的時候，不僅僅是因為這個人已經激起了我們的戰鬥欲望，更重要的是為了目不轉睛地觀察對手的反應以便給予他快速且致命的一擊。

在很多心理測試中，當測試者產生憤怒情緒時，都會出現寡言少語的狀態。這是因為大部分血液都會輸送到身體的軀幹四肢中，使得大腦獲取的營養和氧氣有所降低，所以很多怒火攻心的人都會在一定程度上失去理智的表現和對當前局勢的判斷能力。同時因為大腦所需養分的縮減，還會導致負責言語的高級腦功能減弱，因此憤怒的人往往很少說話或者不說話，一般都是緊緊地閉起嘴巴。

人在竭力忍住自己的戰鬥欲望時，我們經常能夠聽到他的嘴裡發出「咯咯」的聲響。會有這種聲音是對方在咬牙，之所以如此是因為當事人已經在潛意識裡形成了透過牙齒發起進攻、消滅敵人的想法。

對人類來說，靈活的雙手是得天獨厚的工具，我們在產生戰鬥反應的時候自然也會充分利用這個有效的工具。比如：在憤怒的時候做出很多破壞性的動作。其實這些動作的本質是發洩，因為所處環境和規則的限制，可能導致憤怒情緒所引發的戰鬥反應無從宣洩（主要體現為不能夠傷害或者過度傷害刺激源），所以我們會將這種情緒發洩到身邊的器物上，透過擊打桌子和砸物品等來釋放自身的戰鬥欲望。

生活中還有一些動作帶有進攻特性，比如：以手握拳敲擊桌面；用手指敲擊桌面（輕微的憤怒情緒）；或者是做出揮拳、斬、剁、削的動作；還有腿部做出踢、蹬、踹的動作等。在特定的環境中，這些都是富有戰鬥欲望的動作，如果對方做出這樣的肢體動作，那麼他一定產生了戰鬥反應。

由此可見，根據當事人所處的不同環境和刺激源的程度，在憤怒驅使下的戰鬥反應一般可以表現為──呼吸速度加快、緊盯對手眼神、身體緊繃、握緊拳頭、臉部肌肉僵硬、身軀向前傾等狀態。

對峙

在現代社會的規則約束之下，很多戰鬥反應都會慢慢地轉變為其他形式。就像孔雀在求偶的時候並不是通過戰鬥解決問題一樣，只需要打開自己的尾巴，看看誰的實力更強、誰更美麗就可以了。當然人類的心態會複雜一些，這種雙方展現實力的行為主要是因為強者想要不戰而屈人之兵；弱者則希望強者看到和自己爭鬥並沒有好結果，懷抱自己是個「硬骨頭」的心態。

在戰鬥反應的主導下，對峙的雙方都會不由自主地挺起胸膛、抬高下巴、挺直脊背、微微向前傾斜身體，好像這樣能夠使自己更加高大和具備威懾力一樣。有些時候對峙雙方的手部動作會是戰鬥欲望濃烈程度的最好體現，當對峙的雙方都緊握拳頭，很有可能下一刻就會打起來；如果雙方的手臂張開，隨著言語不斷揮舞臂膀，說明他們的情緒正在不斷地升高，但還沒有到立刻開戰的時刻，再進一步只會升級為彼此推擠。

最有意思的一種手臂姿勢是對峙雙方看似勢同水火、一言不合就要開戰，但此時他們都將手臂叉在腰部。其實這種姿勢表明了當事人並不希望發生戰鬥，這種將手臂束縛在身體上的行為，顯示他的潛意識裡沒有戰鬥的欲望，只不過是擺個姿勢罷了。

挑釁

生活中還會有一些小動作也是飽含戰鬥反應的。例如：挑下巴，就是一種挑釁的動作，這種動作一般是「傾向於透過戰鬥來解決問題的人」會做出的，他們希望這個動作能夠刺激對方、引起對方的憤怒情緒，然後雙方大戰一場。

常見的挑釁姿勢裡面還有手指的動作，比如：向對方比中指或大拇指向下。相信大家都能理解大拇指向上是讚揚的意思──如果在對峙中先將大拇指向上比向自己，然後再將大拇指向下比向對方，那麼這種挑釁的動作就會給對方十分強烈的刺激。

挑釁的動作有很多種，但其行為有一個共性，都是因為當事人覺得自身是處於優勢地位或處於很大的優勢時（不會是絕對的優勢，如果敵我雙方處於絕對的優勢，那麼優勢方是不屑於做出這樣的動作的），希望透過這種動作來展示彼此之間的差距，同時激怒對手。

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書籍介紹

《識破人際暗黑心機的「假面心理學」：全面提升社交心理技術！看穿生活與職場一切表面假好、謊言拐騙和敷衍唬》，方言文化出版

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作者：許大鵬

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Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航