雙手叉腰的肢體語言：拇指向前、向後，代表的意思不一樣

文：許大鵬

人類的雙手非常靈巧，它使我們能夠拿握工具、生產生活、辦公娛樂……，人們做很多事都離不開雙手的幫助。也正是因為雙手的使用頻率很高，當我們內心情緒劇烈波動的時候，也會在無意識的情況下被雙手洩露出一些訊息。

如果有人在交流中突然做出單手向前推的動作，說明對方對你已經有了戒備之心，認為你會傷害到他或者有攻擊他的意圖；如果在你講話的過程中，你談話對象的手不停地做出一些小動作，那麼可以肯定他一定沒有認真聽你講話。

雙手扶膝

有一些老人坐在椅子上的時候，總是將兩隻手放在膝蓋上；相較之下，年輕人則很少做出這樣的動作，很可能是因為老人雙腿不舒服的緣故。老人經常會出現一些腿足上的毛病，這些毛病會帶給他們不適感，而雙手扶膝的動作可以給肢體帶來溫暖、舒適的感覺，這與有些人會用厚厚的毯子把膝蓋圍起來是一樣的。

正因為雙手扶膝這種動作的特殊功效，可以給人體帶來舒適感，我們在一些特殊情況下會做出這樣的動作。比如：在接受考官面試時，有些人會雙手交握放在桌面上，有些人則雙手扶膝。看似沒有什麼特別的手勢，其實蘊含著很深的個人情感在其中。請見下方實例。

張宏最近在找工作，他是一個非常有想法的人，每次去不同的公司面試之前都會詳細地將這家公司的資訊做充分的調查，以便在面試時能夠給面試官留下深刻的印象。張宏前後面試了幾次，這幾家公司都對他很滿意，向他伸出了橄欖枝。可是張宏卻不想去這些公司上班，因為他看中了另外一家跨國大公司。 這天，張宏接到了那家跨國公司的面試邀請，他特別興奮，心想之前做的種種努力不都是為了今天的面試嗎？張宏想辦法讓自己冷靜下來，保持最佳狀態。 面試過程中，張宏坐得筆直，雙手自然放在膝蓋上，目光正視前方。面試官看到他的姿態後，微不可察地點點頭，然後開始提問：「你為什麼會選擇我們公司？」 張宏頓了頓，仔細地思考了一下，然後說：「在我看來，貴公司的實力是很強的，不管在硬體方面還是軟體方面都是國內首屈一指，我仔細地看了貴公司近幾年的規劃和完成度，發現貴公司非常有發展的氣勢。我個人十分喜歡這樣的公司，並且願意為這樣的公司奉獻自己的力量！」面試官聽了張宏的回答，感覺很滿意，臉上也露出了微笑。 張宏不禁鬆了一口氣，可是接下來面試官的問題更有分量了：「如果我們沒有錄取你，你會怎麼辦？」「你在本公司的定位是什麼？」張宏忍不住將放在膝蓋上的手緊緊地握在一起。他自己都沒注意到，隨著問題的不斷深入，他的手都因為過於用力而握得發白了。

在面試剛開始的時候，張宏雙手扶膝的動作給面試官一種很自信、準備充分的感覺，張宏做出這種動作也剛好能夠最大限度地保證身體的舒適感。而在面試官不斷加重問題的分量之後，由於他過於想要加入這家公司，也希望自己的回答能夠讓面試官滿意，所以內心緊張，雙手不禁緊緊地握了起來，希望透過這種姿勢控制自己的情緒，不讓自己因為擔憂而顫抖。

雙手叉腰

當我們站立的時候，雙手還會出現一種叉腰的動作──我們把雙手分別放在腰部的兩側，可以是用虎口叉著腰部，四指在身前，拇指在身後；也可以是拇指在身前，用手掌向後貼著後腰。這兩種看似相近實則不同的叉腰法，在含義上有著很大的差別。

用虎口叉腰、四指向前的動作一般表示當事人對自我的認同，有一種誰與爭鋒的氣概，同時也帶有強烈的進攻意識和進取精神。這個動作將本應該由雙手去保護的胸腹部位完全暴露出來，這種「不設防」的手部動作表現出主體無與倫比的自信和強大的信念。

這種叉腰的動作經常出現在一些特殊的場合。例如：雙方激烈對峙的時候，叉腰說明雙方具備很強的進攻意識，很可能馬上就會發展為肢體衝突；還會出現在一些體育運動的賽場上，運動員們透過這樣的動作表達自己努力拚搏、爭取優異成績的內心情緒；它也會出現在被他人批評的時候，主體透過這種動作來表示自己的不服氣、不滿意和反抗意思。

如果是拇指向前、四指向後的叉腰動作，則有另外一層意思。其實這種叉腰的動作表達出當事人內心的無力感，或者正在承受著巨大的壓力。例如：我們經常會看到有些婦女在吵架的時候喜歡做出四指向前的叉腰動作，透過這個動作來表示自己的強勢，希望透過這種潑辣的姿態讓他人知難而退；但假如有一方突然將四指向前叉腰的姿勢改變為四指向後叉腰的話，便說明其內心已經產生了無力感，需要得到他人的協助，否則很可能馬上就會敗下陣來。

雙手互搓

搓手是個神奇的手部動作，如果你看見一個人不斷地搓手，那麼一般有三種情況──激動、緊張或者身體有問題。關於激動和緊張，大家都很容易理解，這主要歸結為人在這兩種情緒的主導下會手足無措，而搓手動作不僅能夠摩擦產生熱量，讓我們感到舒服，還可以讓我們透過這個動作來轉移注意力，在一定程度上緩解內心焦躁的情緒。

為什麼說搓手的人或許身體有問題呢？因為搓手這個動作產生的熱量能夠刺激手上的重要穴位，起到養生保健的作用。所以我們要是看到有人經常做出這個動作，也很可能是這個人在做預防疾病的保健運動，又或是在透過一些按摩來緩解病痛。

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書籍介紹

《識破人際暗黑心機的「假面心理學」：全面提升社交心理技術！看穿生活與職場一切表面假好、謊言拐騙和敷衍唬》，方言文化出版

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作者：許大鵬

不想栽在「表裡不一」人際陷阱？「知心」與否定成敗。生活在社群交流迅速且密切的現代，每天都會與許多人產生互動。不論職場、社交、戀愛，「人際關係」往往給人帶來最龐大的壓力。你或許能控制自己作業的進度、表現或態度，但卻完全無法控制同事配合度、上司心情、情人臉色……。很多時候，你以為已經「順利通關」，事實上卻一腳踩進了「人際陷阱」，當驀然驚醒，也為時已晚，一切早豬羊變色。

究竟為什麼總有人能在工作中出盡風頭、博得喜愛？又為何有人特別能言善道、人見人愛？其實，關鍵就在於──他們能夠看破人際的偽裝，「知心」行事！

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航