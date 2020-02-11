金鼠年大預言：從命理角度預測國家運勢、企業展望及金融市場

文：陳雅玲

歲末年終，即將迎接歲次庚子年，在展開新的一年之際，事先綜觀全局，掌握良機， 方能乘風破浪。《財訊》特邀易經大師劉君祖、命理大師李咸陽、陶文，塔羅牌專家小孟老師，從命理角度預測國家運勢、企業展望及金融市場， 預先洞悉時局，有助來年趨吉避凶。

國運篇：貿易戰中場休息，未來10年一場硬仗〉中國經濟吞苦果台灣朝野互爭權

美中貿易戰挑起國際局勢愈顯譎詭多端，國內總統大選結果牽動兩岸關係， 究竟新的一年局勢變化會如何？易經大師劉君祖卜卦神算， 今年中美對抗進入中場休息，但留意各國經濟暗藏危機，絕不能掉以輕心。

送舊迎新，時序進入庚子金鼠年。在2020年初始，譎詭多變的美中貿易戰終於傳來階段性協議的好消息，在眾人鬆一口氣的同時，卻又驚傳美伊軍事對峙，北韓伺機蠢蠢欲動；轉至國內，則因總統選舉朝野抗爭，選後總統蔡英文首當其衝迎來兩岸關係的難題。

過去幾年，知名《易經》大師劉君祖卜算台灣運勢及國際局勢變化，2008年精準預測北韓軍事演練，與美國化干戈為玉帛；去年預測到全球經濟困到谷底，農曆5月起至8月會有突發事件，果真恰逢香港反送中事件爆發時間點，同時美中貿易戰展開激烈較量，牽動金融市場劇烈震盪。

對於新的一年，劉君祖論斷，今年雖是美中角力難得的暫歇年，但要有持續對抗長達10年的心理準備。 美中貿易戰紛擾打了近兩年，關稅戰只是起手式，還牽涉科技、貨幣及地緣政治，發動總體戰顯而可見，絕不會就此一役而畢。劉君祖為美中關係卜出「歸妹卦」，顯示今年「雙方會息事寧人，扼制自己衝動」。其第一爻辭「跛能履，征吉」，意即美中關係已經跛腳，但勉強還能行走。爻變為解卦，雙方尋求解套，都希望能有暫歇期，就像一場拳賽，兩方打得筋疲力竭，來到中場休息時間。

當權無能，國際局勢難突破

劉君祖預料，今年到美國總統選舉前11月，至少不會擴大事端。在此前提之下，中東情勢不至於正面開戰，北韓不易滋擾生事。但彼此又攸關面子問題，仇恨仍是存在，預料動盪在所難免，會以代理人戰爭取而代之，無可避免會造成石油、黃金價格震盪波動。

同時，今年的國際局勢還存著「當權無能，無權有能」的隱憂。劉君祖卜出「鼎卦」，鼎為掌握政權，但第二爻顯示，未掌權者，深具眼光洞悉全球共同問題，卻苦無機會施展，而當權者好比鼎足折斷，整個鼎都打翻了，各方才能不足。爻變轉為「艮卦」，視為困局，顯示面臨劇烈變化需要創新，但遭遇重重障礙無法溝通，全球國際情事很難有所謂的正面大突破。

全球暖化問題就是一個明顯的例子。近期澳洲大火延燒數月，印尼啟動雅加達遷都計畫，美國《時代》雜誌封面人物選了瑞典的環保少女童貝里，力促全球高位的決策者重視暖化問題。劉君袓從卦象來看，留意「行人之得，邑人之災」，暖化問題更加劇烈的可能性不容低估。如果美中兩國繼續反全球化、不計一切競爭，忽視全球暖化，問題只會提前來臨，甚至更為嚴重。

除此之外，今年經濟問題也值得留意。劉君祖特別卜算經濟，推衍至國家運勢，今年台灣經濟卜得「訟卦」，訟有爭奪之意，朝野爭訟，各行其是。他進一步解釋，落敗的一方陷入坎險，位處下風，轉為地下打坑道戰，而勝的一方能勝多久是個問題。卦象顯示，在爭權過程中，有些作法逾越，於是爭到官位、權利，穿上官袍也可能隨時失去，因此朝野上下不和，再創經濟奇蹟是空談。

對於年初蔡英文連任成功，劉君祖認為：「這一年，蔡英文會顯得更辛苦。」對內面對黨內爭權、第三黨勢力崛起，挑戰不少；對外牽涉美中兩大強權較量，很多事難以操之在己，「兩岸想要和平共處恐怕很難」。從兩岸關係卜出晉卦來看，「晉如摧如」，顯示台灣希望繼續往前進，但會招致赤裸裸的阻擋力道，想盡辦法打壓。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

虛有其表，美國景氣走下坡

美國經濟卜到「豐」卦，意謂資源雄厚、如日中天，但內部出現很多問題。主要第三爻顯示太陽會出現日蝕，從光明變黑暗，正是這兩年與中國角力，內耗許多，而且反映在民間經濟，可能空有華麗外表。而初爻顯示美國民間企業仍具成長潛力，有賴當朝政策引導；不過從卦象來看，政府沒有幫企業界解決問題，為光明蒙上一層陰影，因此美國在大選之前，經濟會走下坡。

至於中國經濟則得「明夷卦」，名符其實是一個「苦」字。第一爻表示，這一年還是非常辛苦，反映在基層民生經濟；爻變轉為「謙卦」，所謂「明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，主人有言」，大意為想要展翅飛翔，卻被打下來，四處奔波，三天還要不到東西吃。因此轉而謙和，形成一個求人的局面。

劉君祖說，此卦正說明中國經濟成長創下27年來新低，在位的國家主席習近平政績遭檢驗，一旁政敵虎視眈眈，加上與美關係緊張、兩岸關係不如預期，鷹派有可能趁勢抬頭，這一、兩年台灣絕不能掉以輕心。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航