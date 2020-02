讀許煜《閱讀抗爭》：人的三個部分──To work、To live、To resist

文:清涼院

留意到許煜的原因其實比較私人,皆因許氏本科時在香港大學修讀電腦科學系,可說是我的同科師兄,自然比較吸引到我的注意。許氏及後在倫敦大學金匠學院取得文化理論碩士及哲學博士學位,鑽研技術和媒體哲學。其畢業論文《On the Existence of Digital Objects (論數碼物的存在)》,2016年出版成書,前陣子有幸拜讀一下,實為滿足了一下自己作為本科讀電腦科學,但對人文有莫大興趣的口味,即使許氏曾自稱「數碼反人文主義者」(Digital-antihumanist)。

《閱讀抗爭》已經2011年時的書,為圓桌精英出版,寫書之時與今天的情景已不盡相同。而許氏作為抗爭、遊行等大規模遊行示威的常客,所提及的香港抗爭仍是當年已經被人認為相當激進的菜園村、反高鐵、遷拆皇后碼頭事件。而許氏在這本書所希望帶出的是,透過介紹各種書籍,為讀者引介各種思想上的衝擊,從而帶出抗爭的多樣性。

革命行動是反對,因而面對某種形式的暴力或者主導,而且透過它重新建立社會關係的集體行動。革命行動不一定要推翻政府。在權力底下創造自始的社區的嘗試可算是革命行動。而且歷史告訴我們這種行動的不斷累積會改變(幾乎)所有一切。──David Graeber

許氏將此書分為三個關於人的部分:To work、To live、To resist。

To work,工作,是近乎支配所有人絕大部分的時間,但其模式並非自古以來就是這樣。許氏提到Richard Sennett的《新資本主義文化》中講到,早期資本主義的資本集團,如Max Weber所言乃層次分明、紀律嚴明的組織,每人都有各自特定功能。但與軍隊即時的升遷不同,商業機構的獎賞是延後的、不定時的,成員因而將對於獎賞的等待,變成為生活方式,由「鐵籠」變為心理上的「家」。這種組織亦強調分工、時間上的管理,時間因而變得功能性、純粹計算,而非屬於生命,這亦衍生出流行多年的「福特主義」。

但這種上世紀的組織結構備受挑戰,原因有三:資本控制由經理轉至股東手上;而股東追求由長期盈利變為短期暴利;通訊科技以及自動化科技發展是分工模式以及命令傳達模式出現根本變化。於是社會結構由Weber的「金字塔」轉變為Zygmunt Bauman的「液體現代性」。以Richard Sennett之言,勞工流動性極大,臨時工數量增加;以創意或腦力為主的工作,將由過去每一位勞工執行一個命令,變為一隊人接下一個項目,自行溝通、解決問題。

但這種管理模式的轉變是否一種解放?答案當然是「否」。Weber所描述的鐵籠只是變得更複雜、柔軟,其「新自由主義」底下的自由,只是「消費能力」所掛鈎的「自由」。有如超級市場裡貨品架上的選擇自由,只是作為消費主義的動力,一種佛洛伊德式的「小差異的自戀narcissism of small differences」。

Richard Sennett對當代的回應為「工匠文化」(craftsmanship),實有點重拾中世紀、文藝復興時期的感覺。當時的工匠如鐵匠、木匠、鞋匠,代表的是一種投入、認真、身體化的工作,而非純粹的機械化、流水式的工作,現今的工作,如醫生、程式員仍能遺留這種「工匠文化」。而這種重拾「工匠精神」並非只為懷舊,亦非拒絕機械、科技的幫助,而是從舊有的精神重新發掘新的價值,那就是透過作為經歷的技術,得以投入工作之中。避免純粹「工具主義」之餘,亦能在於工具、材料互動之間重新發現自己,把握生命。

當然這種說法其實是有點拒絕「異化」的感覺,也很感覺到許氏採取一種批判「新自由主義」的左翼進路。而香港作為「資本主義」的橋頭堡,其所信奉的所謂「獅子山精神」,在許氏眼中,其實只是佛利民(另譯傅利曼)、海耶克等人對「新自由主義」相當樂觀之下的神話,而這神話早就被金融海嘯打回原形。

許氏拒絕相信「經濟自由作為所有其他自由的先決條件」,皆因整個世界並不能只用數字比較,我們需要的不單單只是輔助資本主義的人文反思,而是價值的重建,一種超越「行政主導」、推翻「經濟個體」與「自由」其必然關係的固有假想。

許氏提到中國現今的問題亦相當深刻,他引介王曉明《半張臉的神話》一書,提到中國只有現代化(modernization)而無現代性(modernity)。現代化指的是工業擴張、科技革命的落實、資本主義的成長;現代性則是啟蒙時代以康德的rationality與黑格爾的reason為主導思想,追求理性主導、自主的主體,從而達到人類的救贖。這讓我想起早前自己讀到有關竹內好的「作為方法的亞洲」,因為深讀魯迅,而期盼日本能仿效中國當時「中學西用」的方式,找出自己的路。但可惜的是,中國最後只把西方當作器具,中學則是內在文化,結果其理性只是「工具理性」,沒有反省的意味。而所謂的海歸派學的不是人文精神的批判,而是外國資本家如何拓展市場而已。今日的破局,並非一朝一夕之事。

你不需要擔憂,因為你們根本沒有未來。──Felix Guattari

其之後的作品《The Question Concerning Technology In China ──An Essay in Cosmotechnics》,相信有更多的演繹。

To live,生活,許氏則介紹很多不同對於生活的思考,包括Derrida受病困擾之下,面對死亡和痛苦所作的訪問《Learning To Live Finally》,村上春樹《1Q84》1-2部裡所表現的尼采式「永恆回歸」、「悲觀虛無主義」及主角的突破(許氏在注釋很強調對第三部很失望)等等。以下讓我稍稍記下兩個自己比較深刻的思考:

Zygmunt Bauman的《液態之愛》很反映到當代網絡時代人與人的關係設定,現代社會由共同體的社會連結(social bond)變為社交網絡(social network)。愛情變為開放關係,但其實只是純粹的慾望、消費。有如交友平台所顯現,一切只是偶然,相處時間也是偶然,即使與對方失去聯絡最多也只有一刻失落,皆因下一刻這個場面又再重現。您的位置隨時因為已不在其位,就有如Facebook帳號刪除一樣就失去蹤影。鄰居消失,皆因我們再沒有因為共同語言而出現的社區,而我們僅有的主權只有在收工回家後的私人空間。不過到今日,反而看到因為社會運動而有新社區的出現,可謂不幸中之小幸。

另一個是有關班雅明吸食大麻之後所寫下的《On Hahish》,他反對康德在《純粹理性批判》所提出對於現象經驗的可能性條件,亦即感性與知性的運作。他是其為一種「失常的清醒」,只是一種去神秘、去色彩,以科學的方法去呈現古老哲學。而當今的香港就是渴求這種「失常的清醒」,以立法和技術去管治,分毫不差,將所有人文價值放於輔助位置。可惜的是,清醒的時代雖然渴求所有體驗、經歷能夠被「潔淨」過,但之後等待的是另一片混沌,或最終如卡夫卡筆下的〈在流刑地〉,審判的機器失常,自我毀滅,也殺死執行它的軍官。

If they are not guilty, beat them until they are. ──一越南西貢警察折磨越共時的口號

To resist,反抗,許氏當中提及的各方面的反抗,包括Jacques Rancière《民主的憎恨》中有關民主自身其對被定義的反抗,從而反思民主與「消費」、「理性」的關係,或如Invisible Committee(隱形委員會)《The Coming Insurrection》其高舉的「權力歸於公社(Power to the communes)」,提倡避免與警方正面衝突,並通過小型、流動性高的社區所策劃的暴力,宣洩憤怒,繼而改變未來(?)。當中許氏提到2010年元旦遊行團體JIUU的一個行為藝術作品,可謂一語成讖。

不過對我而言,當中最有趣的,可說是Alexander Galloway與Eugene Thacker合著的《The Exploit: A Theory of Networks》。

1964年,任職美國智庫RAND Corporation的Paul Baran提出現今互聯網的原形,其中提出三種網絡結構:中心化、去中心化,以及分散式。前兩個大家都應該不陌生,尤其是以現在加密貨幣極之流行的時代,反而分散式其實與去中心化要有所區分。去中心化其實是有眾多個中心存在,而分散式則是無任何中心。如Internet的原理,它是建基於有一些很細的Packet在網路上遊走,但當中並非由一個指揮中心指定目的地,而是依靠開放的協定(Protocol)而得以運作,這就是分散式的模式。

《The Exploit: A Theory of Networks》中,作者指出現今的政權再也不是以往的樹形結構,而通通變為分散式,不論是美國還是蓋達組織。當今勢力之間的對抗亦變為網路群之間的對抗。然而以作者之言,這種對稱式的反抗只會催生改良主義,而非革命。要真正有效,要實行的是對抗協定(Counter protocol)的行動。

對抗協定不代表Anti protocol,Counter protocol在於利用協定得以反制,而非移除協定。而越不開放、越不透明的協定,就越單一化(homogeneity),而非相異化(heterogeneity)。以軟件作比喻,微軟的系統往往比Linux系統容易入侵,也是這種道理,亦難怪微軟在2018年收購開放平台GitHub,以作革新之用。

至於政治方面,許氏提醒我們網路無處不在,不能單靠一兩個平台的參與就能夠扳回劣勢。這讓我想起在網絡看見的一個戲言,說什麼現在最令政府恐懼的不在於抗爭持續,而是突然終止,所有人回歸自己本身崗位,因為他們知道種子將會在整個世代、整個社會的各方各面發芽生根。

Beneath this mask there is an idea. And ideas are bulletproof. ──V FOR VENDETTA

書本其實是很危險,以柏拉圖的說法,書寫取代了我們的記憶,不能帶給我們真理之餘,還會造成思想上的短路。但即使如此,我們還是要繼續冒險讀下去,以許氏的說法,皆因書本能令我們知道下一步如何走下去,作為新的定向。而我們要做的是閱讀之前延擱所有慣性思維和邏輯,絕對地對書本開放,這才能得以走出新的道路,閱讀作為抗爭也從此開始。

一個人說這是真理是──這是民主或科學,性或道德──那個唯一真的解釋,真理的流動就被切斷了,邊界被封鎖,事件被阻止,解釋生活被壓垮,未來被關閉,取而代之的是對未來的焦慮。真理的警察到來了。 ──Truth: Philosophy in Transit: John D Caputo

