高銀詩集《招魂》推薦序：不以詩藝而以詩心、不以技巧而以血淚凝鑄

文：向陽（詩人、國立台北教育大學台灣文化研究所教授）

【推薦序】啼叫不止的詩心──讀高銀中譯詩集《招魂》

二○一六年十月，韓國國寶級詩人高銀（Ko Un，1933-）應邀來台參加台北詩歌節，主辦單位安排他出席兩場座談會，其中一場「唯有悲傷不撒謊」，由我主持， 邀請年少時在韓國成長的詩人初安民與他對話。在座談會上，高銀談他的詩和詩觀，用韓語朗讀詩作，當時年已八十三歲的他，依然中氣十足，語氣鏗鏘，獲得現場愛詩人不少掌聲。

那是我首次和高銀以詩相見。對於這位韓國元老詩人的創作生涯相當敬佩，他早從十二歲就開始寫詩，歷經戰亂，曾在一九七○、八○年代之間投入當時韓國的民主改革運動，先後入獄四次，可說是一個以詩為匕首，具有知識份子良知的詩人。在政治渾蒙的階段，他不畏獨裁者打壓，慷慨賦詩，繼之以行動，這樣的氣魄，令人佩服且值得尊敬。

高銀寫作至今，從未懈怠，約略估計，就有詩、小說、隨筆等一百五十餘部，其中詩集達七十餘部，已被譯介到中、英、美、德、法、瑞、日等廿六國。最為世人熟知的，是他的長篇詩集《萬人譜》，長達三十卷，出版後佳評如潮，美國桂冠詩人羅伯特・哈斯（Robert Hass， 1941-）稱許《萬人譜》為「二十世紀世界文學史上最超凡的壯舉」；美國詩人艾倫・金斯堡（Allen Ginsberg，1926-1997）稱譽他是「帶鬼氣的韓國詩歌菩薩」。他不僅是韓國詩人的翹楚，也是歷來諾貝爾文學獎呼聲最高的候選人。

高銀的詩，一向和韓國現實社會緊密相依，在《萬人譜》中他為鰥寡孤獨廢疾者說話，頑強抵抗強權者與有力者，宣揚人道與和平精神，並以禪學入詩，表現東方文化的內蘊，這使他的詩看似平易近人卻又意在言外，深沉耐讀。

然而，在台灣，高銀並不為國人所知。這和他的詩集中譯少見有關。據我所知， 最早的中譯詩選見於台灣《歪仔歪》詩刊第十二期（蘇香瑗譯，2014.08）；其後中國推出的詩選單行本則有《唯有悲傷不撒謊》（薛舟譯，長沙：湖南文藝出版社，2015.11）、《春天得以安葬：高銀詩選》（金單實譯，北京：新星出版社， 2016.02）、《喜瑪拉雅詩篇》（金冉譯，長沙：湖南文藝出版社，2016.05）等三部。

這本由東美出版社推出的詩集《招魂》（盧鴻金、宋晶陽譯）算來是中譯的第四部，繁體譯本的首發。高銀的詩集得以在台灣出版，對於台灣讀者了解高銀當然是一大福音。

這本高銀譯詩集《招魂》分為兩部，第一部主要以抒情詩作為主；第二部則是與本書同名的「長篇祭詩」，長達千行，一如詩人在詩篇中所說，「此招魂詩篇實為祭奠關東大地震中／死於倭寇殺戮之朝鮮同胞靈魂也」。高銀以詠嘆、悲歌，迴環反覆，書寫韓國的國族命運，這是磅礡的史詩，安魂曲一般，為韓國近現代史的驚濤駭浪、生靈塗炭做出了動人的見證。這首長詩，是凝視韓國土地與人民的詩篇，不賣弄炫奇鋪張的意象，而是以一顆詩心，寫出韓國人民的集體記憶。

這篇〈招魂〉長篇祭詩，讓我不能不想到高銀出版於一九八九年的《萬人譜》。《萬人譜》總計寫了廿五年，刻畫總計五千六百位在動亂時代遭逢悲運的人物，高銀寫低下階級人物，懷抱悲憫之情；寫日本殖民者的嘴臉，多出以嘲諷之語；寫日治時期左派知識分子的圖像，則刻繪入微……。在〈招魂〉詩中，土地與人民仍然是主角，通過詩筆，高銀縮寫了韓國的動亂史。讀此詩篇，可以看到高銀如何以詩紀史， 讓他的詩篇成為韓國的詩史。

回過來看第一部，收一百零二篇詩作，多半係高銀日常所見所思，所感所念。如這本詩集的後記之詩（二○一六年秋日）所寫，都屬「在我內心紛擾的地方誕生」的作品。這時的高銀，已然進入人生晚秋，依然執筆不輟，卻又有「或許我的手現在已然成爲浮雲了吧」的慨歎，落筆為詩，自然有蒼茫之境，並在諸多詩作中流露而出。一如寫於同一年的〈二○一六年早春〉：

西下的斜陽映照在我的臉頰 該歌唱的

還是沒有被歌唱

漠視這個

歌唱那個

漠視那個

歌唱這個 世人都說我的人生尚未走完三分之一

八十三歲的某一天就這樣逝去

這是「斜陽」之詩，也是高銀晚年書寫生涯的寫照。「該歌唱的／還是沒有被歌唱」的沉吟，寫出的是入老的心境。在詩集中，類似這樣的「斜陽」之詩不少，如〈晚年〉「我用各種理由／厭惡一天半天之間呆坐的我」；如〈灰燼〉「銀河之下／這個世界的答案是一把灰燼」；如〈續攤〉「我的死亡超越其上，毫無忌憚地來吧！」如〈一雙鞋〉「恰巧徹夜等候的殘月下／來時路／去時路都將重新誕生」……，在面對無情的歲月下，高銀以坦然的心緒寫出了生命的無可奈何。

既然入老，舊時的青春、往事，也都順理進入高銀的詩篇。約兩百餘行的長詩〈詩的旁邊──記錄我數十年的私生活〉就是高銀一生的自傳詩。在這首長詩中，高銀將自己傳奇的一生作了回顧。高銀曾自稱是「廢墟上的孤兒」，「廢墟」隱喻了現代韓國歷經日本殖民、獨立運動、韓戰到民主改革運動的動亂與荒涼；「孤兒」則隱喻高銀的傳奇人生。他年輕時目睹韓戰，受命搬運屍體，面對死亡，精神耗弱，幾次試圖自殺；其後隨流浪僧人出家習禪，開始寫作；十年後還俗，仍然無法逃離死亡陰影，導致持續十年的失眠，因而開始放浪形骸，被貼上「頹廢詩人」的標籤；一九七○年代末，高銀第四次自殺未遂，閱報得知韓國工運領袖全泰壹為爭取勞工權利自焚，深受震撼，開始走上街頭，參與民主運動，撰寫大量政治詩，並因此四度入獄；直到一九九○年代後，韓國軍政府解體，民主體制成型，他從韓國「鬥士詩人」成為國際知名的諾貝爾文學獎候選人。

透過這首長詩，高銀寫出了他的「私生活／詩生活」，足以對照他傳奇的人生。但詩還是他的一生的追求：

必須孤單感受

詩作為無期徒刑的處罰

我把我在祖國和祖國之外

當作流放的歲月

值得一提的是，這本詩集中，有一輯題名為「關於……」的短詩，顯現了是典型的高銀禪詩。他寫〈關於無為〉、〈關於遺言〉、〈關於自畫像〉……共十三首，迥異於他的長詩之鋪排，這輯短詩精妙、跳脫、奇逸，而有脫陳之境，既耐人尋味， 也充盈言外之音。以第一首〈關於無為〉為例：

什麼都不做 成為乞丐吧

成為卑鄙的小偷吧 什麼都不做 花謝了

或者隔年

花開 杜鵑鳥為何長久啼哭

詩寫「無為」，所以起句就是「什麼都不做」；但接的卻是「成為」乞丐、小偷， 隱喻無所事事、隨波逐流；再接「什麼都不做」，則進一步引申「無為」是連無所事事也不為；最後以「花謝」、「花開」一段寫時間恆常，「杜鵑悲啼」則用李商隱〈錦瑟〉詩的典故，寓常人難越執著之苦。〈關於遺言〉則以諧趣之筆寫生命的獨特性，結句說：「颱風過後有彩虹或者／颱風過後沒有彩虹／今天都不會是／明天的普遍性」也有異曲同工之妙。另如〈關於明喻〉，更是妙喻連連，他以「說糞便的時候／對糞便說道歉」為基本句型，一路寫出各種明喻之象，最後歸結於「語言已然是語言的罪惡」，巧喻人間口舌的無處不在。

總的來看，《招魂》作為高銀的老境之詩，他的語言已經隨心所欲，不避諱散文化之陳述，也不強求意象的錘鍊。他用最日常的口語，寫自己的老境、寫周遭的環境，也寫生活點滴、受想行識。他意到筆隨，率性而寫，從中可以看出作為韓國耆老詩人的寶刀未老。與他先前已出版的譯詩集《唯有悲傷不撒謊》、《春天得以安葬： 高銀詩選》相較，這本《招魂》延續了兩書常見的主題，如死亡、悲傷與虛無；也勾勒了韓國社會、歷史與政治脈絡下普羅大眾的集體記憶。不同的是，《招魂》突出了老年、生命和回憶的情境，讓讀者驚豔於一個為詩啼叫不止的耆老詩人的詩心。

高銀的詩，不以詩藝而以詩心、不以技巧而以血淚凝鑄。他在名詩〈一顆詩心〉中曾這樣直陳：「一顆詩心在罪惡的縫隙裡誕生╱在盜竊，謀殺，詐騙或暴力中誕生╱在世界晦暗的角落裡誕生」，他從年輕時就「把詩心化作一聲素樸的啼哭╱出自當今一切潮濕的真實╱穿過邪惡和謊言中的縫隙╱最後被別人的心鞭笞致死」。《招魂》第一部寫老年心境，第二部則延續他一向專擅的韓國歷史與社會記憶史詩書寫， 讓我們看到他與苦難民眾相濡以沫的不死的詩心。

相關書摘 ▶高銀詩集《招魂》選摘：「但是」之歌

書籍介紹

本文摘錄自《招魂》，東美出版

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作者：高銀（고은）

譯者：盧鴻金、宋晶陽

有太多人死去的國家

我活了下來

韓國詩壇長青樹──高銀

以詩回望民族的戰亂與苦難

曾經出家，曾經入獄

望九晚年，以詩安魂

他是8・15──韓半島光復

他是6・25──南北韓開戰

他是4・19的伽倻山中──學運革命

他就是5・16──軍事政變

其後

他是5・18──光州事件

他是因戰亂失學的青年

他是僧人、他是政治犯

──他是詩人高銀

遊走於禪意與鬼氣之間

寫詩招魂，為韓國現代史做見證

本書特色

高銀詩集首部繁體中文譯作

韓國文壇呼聲最高諾貝爾文學獎候選人

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數百行長篇祭詩巨作，見證苦難，記錄歷史

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：潘柏翰

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