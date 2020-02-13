《雨天．紐約》：在大雨迷濛中，伍迪艾倫浪漫又諷刺的紐約愛情

婚姻或戀愛常講家世要「門當戶對」，這在導演伍迪艾倫（Woody Allen）的電影《雨天．紐約》（A Rainy Day in New York）中可是明白清楚又殘酷寫實的顯示出來。

千呼萬喚始出來的《雨天．紐約》，原本是伍迪艾倫與亞馬遜（Amazon）簽約合作的電影作品之一，卻因為當時伍迪艾倫身陷醜聞爭議而遭到Amazon割席，之後Amazon更直接終止雙方剩下的合約，導致電影無法在美國上映，直到伍迪艾倫輾轉赴歐洲才有片商願意援手，電影才能在歐洲與亞洲部份地區上映。雖然最後雙方達成和解，伍迪艾倫也從未受到起訴，但對他的職業生涯與名聲已造成極大的影響。

超級多產的伍迪艾倫，電影充滿鮮明的個人風格，每部片都有想傳達的理念，蘊含思辨理論與哲學思維，對配樂與燈光要求很高，他喜歡採用浪漫、黑色、喜劇、諷刺、犯罪等戲劇元素，探討浪漫的愛情、命運的無常、嚮往踏進上層社會的虛榮浮華或是中年危機等，片中的大量對白只是一種呈現的橋梁，放鬆看其實內容詼諧有趣又有著雲淡風輕的自在。

從《愛情決勝點》、《遇上塔羅牌情人》、《情遇巴塞隆納》、《咖啡．愛情》、《愛情失控點》到《雨天．紐約》，伍迪艾倫似乎決定與新世代建立連結，電影的男女主角大都是年輕人，故事也有校園與師生，青春又生澀的主角們繼承了伍迪艾倫的毒舌與喜感，他們對感情與生活並不老練或厭倦，正準備開始去享受世界。

《雨天．紐約》描述提摩西夏勒梅飾演的蓋茲比，由於女友艾希莉（艾兒芬妮飾）的學校作業而親赴曼哈頓訪談大導演羅蘭波拉德，於是蓋茲比計畫了一場充滿紐約復古風情的浪漫約會。但艾希莉卻與導演去看電影，再遇見金牌編劇泰德戴杜夫與大明星法蘭西斯柯維嘉，身陷在三個才華洋溢的男人之間，打亂了兩人的約會計劃，而蓋茲比也與前女友的妹妹千兒（賽琳娜戈梅茲飾）相遇，意外一吻打亂了他的心，正巧這時的紐約又下起雨來…。

Photo Credit: 甲上娛樂

《雨天．紐約》是伍迪艾倫蠻特別的作品。以往伍迪艾倫常常透過電影的主要角色代表現他的哲學疑難與生活探究，然而《雨天．紐約》的蓋茲比只是個單純、未經世事的富二代小孩，他抗拒成年人的世界，不想成為上流社會的大人，獨自赴中西部讀書，想要改變自身上東城的階層，不追求名利，只愛哲學與文藝，與伍迪艾倫過去電影裡的中年男子大不相同，成為新型的伍迪艾倫式角色，應該是他歷年電影中最年輕、最具活力的角色了。

蓋茲比名字取自費茲傑羅小說《大亨小傳》的主角，他們都是富裕、生活無憂無慮，但對愛情充滿困擾。蓋茲比信奉浪漫主義，感性又知性，帶點神經質，說話絮絮不休，不喜歡母親的浮誇造作。最後伍迪艾倫用反諷的手法重整了蓋茲比與媽媽的關係，原來男主角的媽媽是因為以往不堪的過去，才變得追名逐利，造作貪求，浮誇招徭。

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伍迪艾倫喜歡用惡作劇方式去開命運的玩笑，作品永遠帶着嘲諷，不是在譏弄他人，就是在自嘲。他的電影常以有生命歷練的男女為主角，通常在某個專業領域小有成就，卻面臨進退兩難的生活，或是渴望透過人際關係改善自己的社會地位，然後遇到了奇妙特殊的轉折點，但最終只能被命運玩弄。

《雨天．紐約》的伍迪艾倫以高明的偷渡手法，不動聲色地諷刺男女雙方的生活差異與社會階級，把紐約上層階級的成長型態、價值觀差異與普通社會大眾（由其是中西部的鄉村暴發戶）的隔閡，以相當直接且充滿諷刺意味的方式呈現出來。意謂著無論再如何費盡心思想融入上流階級時，其實是與生俱來的隔閡就被排除在外，而這就現實的社會。

對紐約情有獨鍾的伍迪艾倫，與紐約是不可分割的。伍迪艾倫對紐約有自己特殊的感情，他大部份故事都以紐約為背景，拍攝在城市各個角落的個人感受，而不是名勝古蹟或旅遊勝地，他鏡頭裡的紐約明顯與其它人的感受不同。而紐約更是《雨天．紐約》裡最重要的空間。長久以來，紐約就是個高貴進步與落後黑暗的矛盾體，「紐約市自有安排。」電影裡經過一天的紐約遊，徹底改變了蓋茲比對感情、對城市、對生活、對家庭的態度。

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蓋茲比厭惡紐約上流社會的虛偽與混亂，對原生家庭產生一種偏見，想要摘掉上流社會的假面具，但隨著劇情的進展，他才理解了自己的問題，而紐約的旅程也讓他明白，逃避只是在另一個地方戴上另一個假面。所以不是生活階層的差異，只是隨著男主的內心去探索與發現紐約美麗與溫暖的一面，因此他體諒媽媽為何追名逐利，不再拘泥於愛情，理解在紐約身不由己的生存之道，「人生只有一次，但找到對的人一次就夠了。」而在對的時間，碰到對的人，證明緣份比一切都重要。

《雨天．紐約》可以當成浪漫諷刺的愛情電影，也充滿了對話、反諷與思辨，伍迪艾倫以見縫插針的敘述模式及高超的喜劇節奏感，在浪漫愛情故事中帶入對創作的嘲諷，透過男主角發覺真正自我的過程、電影中導演與女主角的談話，伍迪艾倫表白了對作者論的看法，猶如在對假文青與文化圈的鞭撻，再搭配以爵士鋼琴為基底的配樂，也讓《雨天．紐約》變得浪漫又有情調。

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「所謂的門當戶對指的不是家世，而是雙方看待這個世界的方式，彼此的價值觀都很相似。」能把大雨迷濛中的紐約描繪的愛情如此到位，拍出悠然自得、瀟灑不羈、豁達開朗、洋溢着青春年輕可人氣息的賞心悅目作品，還是能看出伍迪艾倫強大的導演能力。85歲的伍迪艾倫能夠每年出一部作品，讓看他電影就像是一年見一次老友，這是伍迪艾倫影迷的幸福之處。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航