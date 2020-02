泰國大規模槍擊案，疑因房地產佣金起殺機，網路直播惹爭議

(中央社)泰國東北部呵叻府一名軍人掃射平民造成29人喪生。泰媒調查,起因可能由於賈克潘未收到房地產的交易佣金引發殺機,他槍殺了房地產開發商後才上街濫射民眾。

泰國現役軍人賈克潘(Jakrapanth Thomma)8日下午在呵叻府(Korat)軍營持槍射殺自己的長官和同袍後,偷悍馬車逃出軍營,沿路射殺平民,再逃進Terminal 21百貨公司,造成至少29人死亡和58人受傷。

8日晚間泰國軍警包圍百貨公司,並請來賈克潘的母親希望說服他投降,軍警和賈克潘對峙超過12小時,9日早上將賈克潘擊斃,使得這起濫射事件死亡人數推升至30人。

各界關注賈克潘的殺人動機。總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)9日到呵叻府慰問傷者後接受媒體訪問表示,根據調查小組的資訊,原因和房屋買賣的私人糾紛有關,賈克潘指揮官的親戚牽涉其中。

根據泰國公共電視台(Thai PBS)的調查報導,房地產交易的佣金問題,疑似導致賈克潘殺人。賈克潘的指揮官阿南洛(Ananrote Krasae)的岳母阿儂(Anong Mitchan)是一名房地產發展商,賈克潘替阿儂做仲介工作,從中收取佣金。

報導說,賈克潘說服幾位同袍向阿儂購買房地產,賈克潘獲得多數交易的佣金,但最後一筆佣金約5萬泰銖(約新台幣4萬8100元)卻遲遲未收到,向阿儂催款多次。

8日賈克潘到阿儂家中談判,由阿南洛居中協調,但談判破裂後,賈克潘開槍殺了阿儂和阿南洛,屋內另一名陸軍士兵也因此受傷。

不過,阿儂的先生宣稱已將最後一筆佣金交付給另一名仲介,並要求他把錢轉交給賈克潘,賈克潘沒收到錢,因此覺得自己被騙。

報導說,賈克潘槍殺阿儂和阿南洛後回到營區,拿了他的步槍和一些彈藥,並到軍械彈藥庫偷了一把HK步槍、M60機槍以及超過700發子彈,接著駕駛悍馬車衝出營區,隨機射殺路上因為萬佛節準備前往佛寺禮佛的民眾。

Photo Credit:AP/達志影像 發生在泰國Termimal 21廣場的槍擊案現場

臉書、新聞媒體直播行凶過程惹議

由於泰國媒體直播軍警攻堅行動以及賈克潘利用臉書直播都引起爭議,泰國相關單位將開會討論未來如何避免類似狀況。

在8日晚間的對峙中,泰國媒體直播現場軍警的可能行動,使得賈克潘在百貨公司內可以透過網路監看外界的狀況,軍警的攻堅行動一度被迫暫停,泰國媒體因此遭到批評。

賈克潘8日傍晚也透過臉書直播自己瘋狂的槍擊行徑,還貼出自己持槍的照片,並不斷發文例如「沒人能躲過死亡」、「我該投降嗎」,後來又寫道「我已停手了」。臉書隨後全部刪除這些影片及照片,並關閉賈克潘的帳號。

More footage from Korat shooting pic.twitter.com/TlHEUmKe71 — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020

泰國公視(Thai PBS)報導指出,國家傳播及電信委員會(National Broadcasting and Telecommunication Commission)秘書長塔孔(Takorn Tanthasit)表示,事件發生當晚他要求所有電視台停止現場直播或任何會影響到軍警執行任務的播放方式。

塔孔指出,有些電視台沒有遵守規矩,他的辦公室已經對這些電視台發出警告。他也表示,政府將對這些違反他要求的電視台採取行動。

公民力量黨(Palang Pracharath)議員卡拉雅(Kalaya Rungvichitchai)以及眾議院媒體電信委員會本週將召集會議,邀請國家傳播及電信委員會、數位經濟和社會部(Ministry of Digital for Economy and Society)以及泰國臉書(Facebook Thailand)商討未來如何避免現場直播類似事件。

中央社報導,臉書發言人表示,槍擊案相關暴力內容已全部移除,同時8日晚上10時50分左右關閉了凶嫌帳戶。發言人說:「我們移除了槍手的帳號,並且會日以繼夜不斷工作,盡快移除所有和這起攻擊事件有關的暴力內容。」

責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊之瑜