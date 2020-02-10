一場新加坡國際會議後，英、法、西班牙等六國出現「武漢肺炎」確診病例

（封面照非當事人，僅為機場示意圖）



一場新加坡的國際會議，導致新加坡、馬來西亞、南韓、英國、法國、西班牙等亞洲、歐洲國家，紛紛爆出「武漢肺炎」確診病例，法國總理菲力普（Edouard Philippe）今（10）日為此召開緊急會議，與各界專家防疫措施，避免疫情擴大。這起事件也讓國際專家憂心，「超級傳播者」可能已經出現並將透過跨國移動散播病毒。

《信傳媒》報導，1月20至23日，英國氣體分析儀器公司仕富梅（Servomex）在新加坡君悅酒店舉行國際會議，《海峽時報》報導，新加坡衛生部之前確認過，此場會議共有109名公司員工參與，其中包含94名海外員工與15名當地員工。

結果與會的各國代表陸續被確診，包括2月4日有4名新加坡人及1名馬來西亞人確診，5日2名南韓人也確診、6日1名英國人也確診，他們都曾出席這場會議。與會者包括中國員工，其中一人來自湖北被懷疑是傳染源。

與會英國人把病毒帶到法國，度假木屋發生群聚感染

《中央社》報導，這名幾天前被確診的英國人，是英國第3起武漢肺炎確診病例，他在返英途中，先到法國滑雪勝地萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）停留了4天（路透社指為1月24到28日），並住在該地的小木屋，當時同住木屋的還有一群英國度假旅客，以及一個住在當地的英國家庭。法國官員本周末表示，那11名英國團客中，有5人都確診感染「武漢肺炎」，其中包括1名小孩。



而這名英國男子或許還把病毒傳到了其他地方，西班牙當局今天表示，1名英國男子在法國接觸1名病患後，後續在西班牙馬約卡（Mallorca）驗出陽性。西班牙當局指出，這名英國男子是在法國接觸到後來確診的某人之後感染。這名男子和3名家人1月29日從法國返回西班牙，24小時後出現輕微症狀，7日起一家4口開始接受觀察。

《中央社》報導，法國衛生官員沙羅孟（Jerome Salomon）在電視上證實，英國與馬約卡的2起病例，都和萊孔塔米訥－蒙茹瓦小木屋的團客有關。這也凸顯出衛生當局在防堵疫情透過全球飛航傳播面臨莫大挑戰。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）今天表示，法國上薩瓦省新增5名英國籍武漢肺炎確診病例，包括4名成人與1名孩童遭到群聚感染。

上薩瓦省（Haute-Savoie）省長藍柏（Pierre Lambert）說，目前當務之急是調查病患的接觸史，尤其是9歲孩童參與的學校，並呼籲與病患有過接觸的人應居家自主管理，若出現疑似症狀，必須盡快與醫療單位聯繫。



布辛指出，目前確診的5人情況都不嚴重，其餘6人也留在醫院持續觀察。由於新增病患皆為英國籍，法國政府將與英國當局密切聯繫與合作。

另外，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）也表示，針對1月20日到23日在新加坡的專業會議，已經展開國際調查，追溯是否有其他人與這一位感染者近距離接觸，以降低國際傳播的風險。

加上先前的6名新型冠狀病毒病例，法國確診人數為11人。而英國衛生官員表示，加上在法國被1名英國人感染的病例，英國確診病例來到4起。

《ETtoday》報導，至此歐洲已有7起病例與該名英國男子有關，法國當局採取行動，對萊孔塔米訥-蒙茹瓦村莊居民展開病毒檢測。該滑雪場目前維持開放，但由於病毒篩檢仍在持續，附近的2所學校本周暫停上課。

確診9歲兒童的同學及其家長共約100多人接受篩險，似乎對此態度從容。居民里歐（Emmanuelle Rieu）表示，「我們不該因此多疑。如果孩子們被感染，我會想知道該採取什麼必要的措施，不然我不會擔心太多未來可能發生的事。」

《信傳媒》報導，現在這個傳染模式，頗類似2003年SARS危機時，廣州中山大學退休教授劉劍倫赴香港求醫，入住京華國際酒店期間汙染飯店設施，引發近20名房客感染SARS，並將病毒擴散至世界各國。尤有甚者，其中一名病人至香港威爾斯親王醫院求診時導致大批醫護人員感染，最終引爆香港疫情。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜