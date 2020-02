per、each、every看起來好像差不多，但在詞性與意義上有什麼差別？

文:Yang Eden

per/each/every看起來好像差不多,但其中有不同的詞性、意義上的差別。筆者這次的整理讓大家能夠輕鬆分辨其中差異,把細節魔鬼全部抓出來!

在正文開始前,筆者想要幫大家建立一點點小語感,先猜猜per/each/every分別是什麼詞性吧!看看你有沒有正確的觀念!

Each boy got a present.

每個男孩得到一份禮物。 The lunch is NT$100 per person.

午餐費是每人一百元台幣。 Mr. Miller searched every room in the house.

米勒先生搜查了這棟房子裡的所有房間。

接下來就分別介紹這三個的詞性與用法,大家快點拿出筆記,把重點記下來!

per大家比較不熟悉,我們先介紹它。

per當作介系詞有三種意思,而當翻譯為「每個」時,跟each和every相似。

1. 通過、由 = by, through

The goods were shipped per steamer. 貨物由船舶運送。

2. 依照、根據 = according to

The report was sent to the general manager as per your instructions. 按照您的指示,報告送給總經理了。

補充:per若解釋為「根據」,通常將as放在前面搭配。

3.每個 = each, every

These apples cost 40 pence per pound.

這些蘋果每磅 40 便士。

補充:

per + 時間

per year/month/week/day/hour

per + 長度 / 寬度

per centimeter (公分) / meter (公尺) / square meters (平方公尺)

小知識:1坪 = 3.306平方公尺

each有三種詞性:「形容詞」、「代名詞」、「副詞」

1. 形容詞 (adj.) 各個的

Each one of us has his own duty. 我們每個人都有自己的職責。

2. 代名詞 (pron.) 每個、各自

Each of you has to work together with one heart. 你們大家要齊心合力。

3. 副詞 (adv.) 各自地

The apples are fifty cents each. 蘋果每顆售價五十美分。

every只有一種詞性:「形容詞」

因為大家對every比較熟悉,筆者就直接開始講它和each的關係囉!

詞性不同:each可以當代名詞、形容詞、副詞,而every只能當作形容詞

I look up the word in each of these dictionaries. (O)

I look up the word in every of these dictionaries. (X) 我查了每一本字典。

此時each為代名詞,因此無法與every替換。

概念不同:each強調群體裡面的每一個人都有的「個體性」;而every則是強調「全體性」。

I often spend four hours on television each day. (O)

I often spend four hours on television every day. (X) 我通常一天花四小時在看電視。

這裡的each day強調的是「個體性」,也就是一天一天去計算。如果換成every的話就變成每天都花四小時,沒有任何的例外,因此會和前面的often矛盾了,所以every在這邊不能代換。

範圍不同:each指「兩個或以上之中的每一個」;而every為「 三個或以上的每一個」,因此every無法指「兩個之中的每一個」

Each side of the street is covered with the trees. (O)

Every side of the street is covered with the trees. (X) 道路兩旁都長滿了樹。

此處因為道路只有「兩側」,因此無法使用“every”。

補充:無論如何,each或every後面的動詞一律用單數的語態,所以上面是使用“is”。

最後回到開頭的問題:per/each/every分別是什麼詞性?

答案:

Each boy got a present. 每個男孩得到一份禮物。

each為形容詞

The lunch is NT$100 per person. 午餐費是每人一百元台幣。

per為介系詞

Mr. Miller searched every room in the house. 米勒先生搜查了這棟房子裡的所有房間。

every為形容詞

