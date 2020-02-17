《2019香港風暴》：網上吵不如見面吵？香港第一場少數族裔的政治對話，在重慶大廈

文：莫曉晴、陳倩兒｜文編：陳倩兒

印度裔社工：一起學習維修香港

很少人不知道尖沙咀有座重慶大廈，但走進去的人，總是不多。

對華裔圈子而言，那是另一個世界——非洲人和南亞裔人謀生開店的地方，和自己無緣，甚至有些混亂危險。不過十月二十五日這一天，重慶大廈卻迎來大批本地市民，從下午開始，排隊參觀的人就絡繹不絕，有年輕人有中年人，有拖著小孩的媽媽，大家在門口排起了十多米的長龍。

「我從來沒有見過這樣的重慶大廈，從來沒有見過香港人這麼有patience（耐心）的排隊，」Jeffery Andrew一臉興奮。他今年三十四歲，祖籍印度，在港土生土長，說一口流利的廣東話，又常常混雜英文單詞。二○一四年，他剛成為香港歷史上首位南亞裔註冊社工。

自從民陣發言人岑子杰遇襲、傳言襲擊者為南亞裔人之後，過去十天，Jeff就沒有停下來。他組織朋友們一起去醫院探望岑子杰，二十日九龍大遊行，他又與一群少數族裔一起，為遊行人士派水打氣。二十五日，他叫上巴基斯坦裔的好友KK，多年服務少數族裔的社工王惠芬，還有自己太太等，組織了重慶大廈導賞團，半天之內分批接待了一千三百人，免費帶大家逛印度、尼泊爾、巴基斯坦人開的商店，認識不同族裔的文化，不少香港人興致勃勃地喝起非洲烈酒，瞭解印度朋友怎樣刮鬍子，如何過新年。

朋友們說，Jeff擅長做危機介入，將一場可能引發種族歧視甚至私了的危機化解成溫暖的場面，大家笑說，他應該去給特首林鄭月娥傳授經驗。不過，Jeff內心壓力重重。「不停收到信息，我們community好多人來找我，叫我不要搞這麼多，說Its’s too political（太過政治化了），」Jeff說，反修例運動帶來分化和撕裂，在他的社群也一樣，代際差別同樣嚴重，不少老一輩南亞裔人認為，「政治危險，不要搞太多事。」

「但我們不想總是讓少數族裔take the blame（承受過錯），然後幾天之後大家就忘記了，就說還是那樣吧，」Jeff說，做為年輕一代，他對香港、對政治有不一樣的看法，面對香港困境，他希望自己可以先「do something（做點什麼）」，和身邊人一起學習，怎樣「fix Hong Kong（維修香港）」。

「你走一步，我也走一步」

二○一九年十月十八日，民陣原定發起大遊行的前夕，發言人岑子杰在旺角被多名男子襲擊，岑受傷倒地，滿地鮮血的照片在社交媒體上瘋傳，民憤洶湧。不久，消息傳出，襲擊者為非華裔人士，又有指是南亞裔人，即使未經證實，但連登討論區很快湧現數十熱門帖文，稱要為岑子杰報仇，有網民起底數個南亞人，也有網民恥笑他們作「蝻亞」，更揚言要到清真寺和重慶大廈好好「裝修」（打砸破壞）一番。

Jeff的好友KK是穆斯林，在重慶大廈開店賣手機，他是支持泛民的「和理非」，聽說清真寺和重慶大廈都可能被破壞，他著急地想要做點什麼。「KK提議，我們不如去醫院探岑子杰？」Jeff最初卻猶豫，擔心會否帶來反效果。

「他會不會覺得，好似剛剛被我們的人打完，轉頭我們又去探望他？」Jeff尷尬地笑笑。不過他知道，KK和自己一樣，「tired of being blamed（厭倦了被怪責）」，但KK總是更有勇氣去行動。五年前雨傘運動爆發，也是KK把他拉去現場：「HeyJeff, they are shooting at our students! （他們在射擊我們的學生）我們還在等什麼？快去幫忙！」

兩人商量了十五分鐘，最後拍板去醫院。這一趟特別的探望帶來了舒緩矛盾的效果。與此同時，香港「回教信託基金總會」也發聲明譴責襲擊行徑，表示「穆斯林會和香港人站在同一陣線，繼續為爭取社會平等、和平與和諧努力」，另一邊，民陣也向Jeff等發出邀請，讓他們在週日大遊行的隊頭帶頭走。網絡輿論慢慢轉變，有網民強調大家不要分化，要連結南亞市民，切勿裝修相關建築。

「其實就是你走一步，我也走一步，」Jeff說，面對危機，這次他們和華裔社群就是這樣互相配合，一起去化解矛盾。

不過，探病之後，Jeff覺得還不夠。對於民陣申請的遊行，警方發出反對通知書，衡量過後，Jeff決定不參與帶頭遊行的工作。他轉而決定，組織一群南亞裔朋友一起做義工，在重慶大廈的門口，為遊行市民派水和打氣。

自六月九日開始，Jeff也有參與和平遊行，但在群情激憤的時刻出來帶頭組織，還是第一次。決定發起派水活動之後，他戰戰兢兢，不確定外界的反應，也承受著族群的壓力。二十日中午，他和義工朋友們搬著一箱箱水走進重慶大廈，卻發現現場還有兩個冰箱。

「這天重慶大廈本來是休息的，我想是不是誰買了海鮮，沒有想到一打開，全是ice（冰），管理處的人出來說，今天我們全日贊助你們ice！」Jeff非常驚訝，「管理處的都是華裔的uncle、伯伯，雖然平時大家都有good relation（關係不錯），但沒想到他們會這麼支持我們。」除了冰塊，管理處的保安還為Jeff他們帶來了音響和麥克風，方便他們向市民喊話。

「他們又幫我們播音樂，播Beyond的〈海闊天空〉，之後又播〈願榮光歸於香港〉，」Jeff說，保安大叔還教他們喊什麼口號：「叫『香港人加油』啦！」於是，重慶大廈門口此起彼落的「香港人加油」，Jeff也不停呼籲市民過來拿水——「所有人都可以拿支水，因為水是no color（沒有特定顏色）㗎！」而在場的遊行市民則高聲回應：「I love you！南亞手足！」

Jeff記得，人群之中，保安們的臉上充滿自豪。「其實在重慶大廈做管理不是那麼容易，好麻煩的，或者說，不是那麼好的一份工作，但那一天我可以feel their pride（感受到他們的驕傲）。」

「今天內地人，明天南亞人，後天菲傭，然後又變回少數族裔 」

年輕的時候，Jeff和KK都是典型的邊緣青年，從十幾歲開始，他們跟大佬（黑幫老大），混社團，重慶大廈就是他們的聚腳點。

「我們對『重慶』太熟悉了，來這裡見大佬，哪一個後樓梯有毒品交易，哪裡可以買到illegal beer（非法酒）都知道。」

兩人都在香港出生，祖父輩來港多年，Jeff的爺爺上世紀六○年代從印度來港打工，父親不久後也來港經商，一家人定居在此，來到孫子這一輩，卻依然感覺游離在外，不被完全接納。小時候，本地主流幼稚園不收他們，南亞裔可選擇的幼稚園不多，Jeff和KK住得並不相近，最終卻只能選擇到同一家幼稚園就讀，因此而認識。

Jeff記得，六、七歲的時候去踢足球，還未意識到自己與其他小朋友有什麼不同，卻被其他華裔小孩罵他「黑屎」，回到家他責怪媽媽：為什麼把他生那麼黑？

不過，被排斥的同時，Jeff也和華裔孩子一樣，經歷著許多身分的困惑。他很記得，九七主權移交，他和媽媽一起看電視直播，天空一直下雨，「The army is marching in, and then the British flag……（軍隊正在前進，而英國旗……）感覺是Where am I? Who am I? （我來自哪兒？我是誰？）」

英國人、中國人、印度人抑或香港人？Jeff說有時自己都會困惑。「二○○二世界盃，我仲記得我係大球場睇，中國對巴西，我們成班（一群）都cheer for China（為中國打氣）。」Jeff說，而平日看球，大家「又幫香港，又幫英國，又印度，又中國，so confusing（真令人困惑）」。

不過愈長大，他對香港的認同感就愈強。他說現在無論球場上是印度對香港，中國對香港，或者其他隊對香港，他支持的都是香港。「So interesting，我有香港隊的全部波衫（球衣），香港隊褸（風衣外套），香港隊帽……」

但在求學時期，Jeff卻總被排斥於主流之外。小學時，他念的是主流學校，學校早上是華裔班，下午則是Jeff就讀的少數族裔班，教授的中文非常初級。到了中學，他雖然進入主流學校，但還是再次被編配到少數族裔專屬班級，第一語言為英文，第二語言被莫名其妙地定為法文，變相既沒有學習中文的課堂，又沒有與華人學生一起上課的機會。

Jeff說，當時身邊不少朋友都感到讀書困難，到了中三便被踢出學校，又因為中文不好，不容易找工作。中三那年，KK離校，開始混跡社團，而Jeff熬到了中學會考，但成績不如意，最終也混跡黑社會，到處收保護費、偷竊和打架。

十九歲那一年，他因搶電話和打架而被拘捕，KK當時正在坐牢，社團兄弟中，沒有一個願意來保釋Jeff。在凌晨四點的警局中，他背出了一直幫助自己的社工王惠芬的電話，王惠芬馬上到警局保釋他。這次經歷改變了他的想法，他開始有改變的決心。

他的母親變賣金飾，讓他可以有學費報讀社工高級文憑的課程，而王惠芬也成功說服學校，讓學校豁免中文科。Jeff說，在這個社工課程，他第一次和華裔同學一起學習。最終，他花了四年半工讀的時間，在二○一四年成為了香港第一個印度裔註冊社工。後來，他進入香港NGO基督教勵行會，服務在港尋求庇護的難民。而在離開監獄之後，KK也慢慢過上踏實的生活，娶妻生子，在重慶大廈開店做小生意。

這幾年，Jeff的經歷被當作成功樣本，許多學校都邀請他去分享自己的故事。他不諱言，自己的社群在香港還是被當作「second class（二等公民）」、被邊緣化和歧視，不過他也留意到，近年的香港愈發將排斥的矛頭指向另一處。

「我去學校的時候也會講，現在少數族裔is the second on the racism list（在種族主義名單上排名第二），」誰是第一？「內地人。」Jeff直言，台下一些新移民同學對此很有同感，和Jeff分享自己的痛苦，而他則以自己的親身經歷，鼓舞他們。

香港中文大學人類學教授，著有《世界中心的貧民窟：香港重慶大廈》的麥高登（Gordon Mathews） 也有類似觀察。在和Jeff一起安排重慶大廈導賞團後，他在個人Facebook寫下想法：對香港年輕人來說，南亞裔、非洲裔都不再是「民族他者」，他們是香港人了，然而，這個「民族他者」卻由中國大陸人取而代之。

「其實任何歧視都是不好的，今天是內地人，明天是南亞人，後天是菲傭、難民，然後，又變回少數族裔 ，」Jeff無奈地說，不知道哪天才會終了。

「我們是二等公民，更要投入政治參與」

不過，儘管意識到自己某程度上是「二等公民」，Jeff還是想法設法去參與社會，參與公共討論，甚至希望讓短暫留港的難民也有參與的機會。

二○一八年，颱風山竹強勁襲港，香港街頭一片狼藉。Jeff組織了二十多個非洲難民到土瓜灣公園收拾倒塌的樹枝。有政府工作人員見到，叫他們不用幫忙，說有清潔工會處理，但瘦弱的清潔工婆婆們卻偷偷對他們說：「不要聽他們講，幫一下我們啦！」於是，一行二十人幫清潔婆婆收拾了所有大樹的殘枝。最後，婆婆買來了一堆菠蘿包和維他奶，向他們道謝。

長時間的反修例運動讓Jeff深感身邊人的疲倦和撕裂。八月中，他在Facebook發了一張防暴警察在機場驅散示威者的相片，附文敦促政府立即與示威者展開對話和回應五大訴求，沒想到一石激起千層浪，帖文引來近兩百個留言和數之不盡給的私人訊息，有人讚賞Jeff敢言，也有不少跟他理論，指這次示威者做得「太過分了」。

Jeff驚訝，原來自己的社群也被分裂成黃藍陣營，他想了一個主意——與其在網上吵，不如來見面吵？他於是邀請所有在港少數族裔到重慶大廈參加一場「真誠和開放」的對話，這是香港第一場少數族裔的政治對話。三天之後，四十五個不同族裔的市民來到重慶大廈。

「四十五！I was so impressed（令人印象深刻） ！」Jeff回憶起來依然激動。對話會進行了整整三個小時，Jeff和另外兩個主持人帶大家一起回顧運動，讓大家分享為什麼運動發展到這一步，分享每個人害怕和擔憂的事情，以及大家可以做什麼。

有媽媽分享說最近孩子在家都玩警察和示威者對抗的角色扮演遊戲，擔憂對孩子影響不好；有人分享運動中會有身分認同的危機，會想「Is this our fight ?（這是屬於我們的抗爭嗎？）」；有人認為政府需要改組內閣，應該把泛民和建制的聲音都納入政府之中；也有人關注對話到底可不可行，認為對話的前提是「有一個可以信任的政府」、「感受到政府的真誠」……

「有人覺得對話根本沒有什麼成效，我就說，『不是啊，你看我們現在的對話不就在working（發揮作用）咯！It's not overnight（不是一夜之間就能達成的）！一日、三個鐘（三個小時）的對話，一定無得解決所有香港的問題，but this is the start（但這是一個開始）！」Jeff說，他認為，對話會的最後，大家都同意，要為香港貢獻更多，「你說這是你的城市？那麼就要為它而努力。」

「我們少數族裔always is the second class（總是二等公民），所以，我們更要engage in political dialogue（參與到政治對話之中）。」

而在這其中，Jeff說自己希望扮演的角色是「platform for the community（為社群提供一個平台）」。那麼在他眼中，到底什麼是「香港人」？他回答得乾脆：

「香港人不是一個種族的概念，而是一個idea，底線是大家都尊重香港的核心價值，爭取民主、言論自由、對人的尊重，另外還有香港人的一些精神，We never say never，we work hard，play hard（我們永不說不，我們努力工作又盡情玩樂），」Jeff說，他樂觀地相信，香港人很堅韌，多年以來都是「跌倒、起身，跌倒、起身」，他感覺當下的危機只是暫時的，只要大家願意一起努力，總會慢慢地「fix Hong Kong」。

（韋穎芝對本文亦有重要貢獻）

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書籍介紹

本文摘錄自《2019香港風暴：《端傳媒》反修例運動報導精選（隨書附贈彩繪精緻反修例海報：「2019香港風暴」）》，春山出版

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作者：端傳媒

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Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九