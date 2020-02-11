從疫區回台「趴趴走」違反隔離規定，有無相關法規可以處罰？

今年春節過年，大家的臉書除了曬上各家精心準備的年夜飯照片外，最多的消息，大概就是關於「武漢肺炎」的最新進展了。

關心最新防疫進展的同時，不免也有民眾對於從疫區回台後不進行自主隔離的個人，大聲撻伐，也引起中央及地方防疫相關單位高度關注。而當事人則稱，在中國大陸以及桃園機場都有接受體溫檢測，返台時檢疫人員僅給予一張健康管理追蹤單，被告知若體溫異常要通知疾管局。他還透露，之後自己以主動打電話給1922防疫專線通報是從武漢回來。

到底從疫區回台違反居家檢疫規定、或是未遵守自主健康管理相關規範，有無相關法規可以處罰呢？

讓我們一起來看一下相關法律規定：

違反居家檢疫規定，最高可處罰鍰15萬元

依照衛生福利部疾病管制署於2020年1月26日最新公布的「自感染區入境者居家檢疫通知書」中載明，若於14天內曾有感染區旅遊史，需進行居家檢疫，並遵守以下規定：一、 留在家中（或住宿地點）不外出，亦不得出境或出國。

換句話說，依中央最新公布的防疫措施，若從武漢入境，均需進行為期14日的居家檢疫，且在這14天的期間，不可外出。

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若違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，依《傳染病防治法》第58條、及同法第69條規定，最高可處15萬元罰鍰。

違反居家／個別隔離規定，最高可處罰鍰30萬元

若是經衛生單位調查結果，發現可能與嚴重特殊傳染性肺炎個案有相當接觸，應進行居家／個別隔離，並遵守「嚴重特殊傳染性肺炎個案接觸者居家（個別）隔離通知書」之隔離規定：留在家中（或衛生局指定範圍內），不外出，亦不得出境或出國。而這份表單內容，也同樣是在1月26日更新。

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倘違反居家隔離規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具，依《傳染病防治法》第48條、及同法第67條，最高亦可處30萬元罰鍰。

單純違反「自主健康管理」的處罰依據是什麼？

看完上面介紹的規定，大家不難看出主管機關都是在1月26日才又更新了表單內容。但新聞中的自武漢歷劫歸來的男子，卻是1月24日入境，而從當事人的臉書看來，似乎亦有出門不配戴口罩的情形，難道無法可管嗎？

其實從衛生福利部疾病管制署的網站可以看出，在2020年1月9日最新公布的「自主健康管理通知書」中特別強調：若在14日中有武漢旅遊或居住史，應實施14日的自主健康管理。若需外出均應配戴外科口罩。若未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反《傳染病防治法》第48條規定，依同法第67條規定，最高將可處新台幣30萬元罰鍰。

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因此，新聞中於1月24日自武漢歷劫歸來的男子，若當初自桃園機場入境即已收受防疫單位發出的「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案自主健康管理通知書」，則事後遭人發現未戴外科口罩於台中市區行走，依照當時的規範，台中市政府衛生局仍可依《傳染病防治法》第67條規定祭出行政重罰的。

疫病防制從你我做起

不論有再多的法規規範，都不如大家養成良好的衛生習慣：出入公共場合，也最好戴口罩保護自己；接觸過別人摸過的物品，像是捷運的把手、電梯按鈕，最好立刻用酒精和消毒液搓手，也要避免接觸野生動物和避免去人多擁擠、空氣不流通的場所，如果有疑似症狀，一定要戴口罩就醫。而這樣的習慣不只可以防止武漢肺炎，也可以防流感或腸病毒。

另外，也提醒大家，防疫期間，若有民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯《傳染病防治法》第63條，若有足生損害於公眾或他人之情形，將可處新臺幣300萬元以下的罰金。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航