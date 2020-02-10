【影片】日久他鄉是故鄉：掌握了三個重點，在台多年的外國人就可成為永久居民

影片製作：The Canaan Project

The Canaan Project創辦人Isaac來自馬來西亞，來台多年的他，透過輕鬆的影片教學，把外籍人士在台求學、生活、工作、求職的必備資訊給分享出去。

這次Isaac跟大家說明，在台的外籍人士是如何申請成為永久居民的，影片包括三個重點：

第一、哪些條件可以申請永久居留？

第二、需要準備哪些文件？

第三、需要注意哪些事項？

以下為影片內容摘要：

Isaac指出， 根據中華民國內政部移民署網站的資料，外籍人士可以透過工作、依親或者是投資申請永久居留權， 條件是包括在台灣合法連續居留5年，且每年居住超過183日，以及最近一年在台灣平均每月收入需超過勞動部公告基本工資的兩倍。

接著，申請人需要提供的前一年度的繳稅證明、外僑永久居留申請書、兩張2吋彩照白色背景的個人大頭照、 外僑居留證正本、護照正本、健康檢查合格證明、良民證、 工作核准函、在職證明，以及新臺幣一萬元整的申請費用。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜