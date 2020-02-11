長康邨一單位樓上樓下先後確診涉「糞渠播毒」，34戶住客緊急撤離

香港昨（10）日新增6宗新型冠狀病毒確診個案，其中一62歲女患者居住在青衣長康邨康美樓，與早前第12名病人同樣居於康美樓的07單位，惟屬於不同層數。當局指單位內的一條排氣管與糞渠接駁，而樓下單位的排氣管接駁位並無密封，因此不排除病毒由未有密封的位置滲出。而港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇強調，康美樓不似2003年沙士的淘大花園，因為康美樓U型渠「並無問題」。

衞生防護中心總監黃加慶與袁國勇等人今（11）日凌晨見記者，黃加慶指該名62歲女病人屬於第42宗確診個案，在流行病學調查中留意到，她和第12名確診者﹐都是住在康美樓，而第12名病人是在上月22號發病，30號確診，局方決定要審視是否有環境因素造成這兩宗個案。

該名62歲女病人曾於1月18至19日到訪澳門，現時兒子及媳婦有病徵，會被送往瑪嘉烈醫院隔離，而她的丈夫及孫兒無出現病徵，將被安排接受檢疫。

環境局副局長謝展寰在記者會表示，該大廈的設計是用同一條糞渠接駁，亦有「U型」去水位，事件令大家聯想到，今次會否是2003年淘大花園事件的翻版，他表示，步視察後認為去水位無問題，而且設計良好，因為單位內，位於地板的Ｕ型去水位，與廚房洗碗盆或廁所洗手盆接駁，只要有使用洗手盤，Ｕ型隔氣位置一定不會乾涸。

不過，謝展寰指糞渠接駁一條排氣管，而排氣管是在室內但並無完全密封，故不能排除可從排氣管傳播病毒，需由工程師再作檢查，暫時不能排除其可能性。

袁國勇稱，根據2003年沙士的經驗，病毒可以在特別情況下經空氣傳播，當年淘大花園是無將U型隔氣管放水造成，經檢查後發現兩個單位的U型管設計完全無問題，但糞渠排氣管是接駁到室內，所以不能排除病毒是經糞渠排氣管傳播，「潛在風險好明顯睇得見」。

袁國勇補充，今次康美樓07室兩宗個案，樓上單位先發病、樓下單位後發病，而兩宗個案於潛伏期內出現病徵，加上相信在廁所內開抽氣扇，有可能將空氣抽入室內。袁國勇表示，由於夜深沒辦法安排專家檢查排氣管，所以要立即撤離全幢的07單位居民到檢疫中心隔離。

袁國勇強調，目前未能確認糞渠排氣管設計是造成傳染的原因，措施是為了安全起見，又稱康美樓的情況「完全唔似當年淘大花園」，因為U型隔氣管設計並無問題；被問及為何不散疏全棟樓的居民，袁國勇解釋毋須因為07單位排氣管可能有問題，而要整幢康美樓1千至2千名居民全部撤離。

警方凌晨時段封鎖康美樓的出入口，住戶不准出入。在大堂內，衞生防護中心的人員，穿上保護裝備，並到每一樓層的07號單位拍門，要求住戶填寫問卷，有住戶拒絕填寫關門，亦有部分單位沒有人應門。在康美樓外，有多架救護車及警車戒備，現場亦有多部旅遊巴。較早時運輸及房屋局局長陳帆亦到過現場視察。

黃加慶說，已啟動跨部門應變小組，衞生署人員將到每一層的07單位，詢問居民情況，有病徵會馬上送院，沒有病徵亦需安排到四個檢疫中心，包括可提供約50多個單位的饒宗頤文化館「翠雅山房」。

衞生防護中心發言人說，在家居環境衛生方面，市民應妥善保養排水渠管，及定期把清水注入排水口，即U型隔氣口；如廁時要注重衛生，先將廁板蓋上，才沖廁所水，以免散播病菌。

而除了62歲的第42宗個案，另外5個確診個案，分別是「19人家族火鍋」 的密切接觸者，分別是他55歲的二姨及52歲的三姨丈，兩人過往健康良好，潛伏期內沒有外遊，上月26日有出席打邊爐聚會； 55歲女病人住在沙田禾輋邨泰和樓，丈夫無病徵，正接受檢疫，兒子有病徵，在威爾斯醫院隔離治療。52歲男病人是打邊爐聚會中幾個家庭群組中，其中一個的家庭成員，住在灣仔禮頓道禮智大廈，他的太太、女兒及兒子，早前確診。

至於另外3宗個案，一名69歲有長期病患的男子先被確診，現時情況危殆。衞生防護中心繼而追蹤到另外兩宗確診個案，分別是他63歲太太及86歲外母，3人同住西灣河街長興大廈。