面對「武漢肺炎」總是慢半拍，《正宗哥吉拉》正是日本決策思維的最佳縮影

文：黃郁傑Jack Huang

2016年由庵野秀明導演的電影《正宗哥吉拉》中，在怪獸哥吉拉上岸時，日本防衛省（等同台灣國防部）完全搞不清楚狀況，只先幫哥吉拉取了巨大不明生物的名字，隨後出動了阿帕契直升機試圖瞄準怪獸。儘管掌握了先進武器，駕駛員卻遲遲不動，等待請示長官，而長官繼續通報長官的長官，最後一層層回報到首相才能作出決定，與此同時，哥吉拉便趁亂逃走了。這正是今天日本的最佳縮影。

筆者日前投書〈面對武漢肺炎，日本為什麼不限制中國人入境？不是怕給中國政府難堪〉一文，主張日本政府在「口罩管制」、「封鎖邊境」及「藥物篩檢」三個問題上的消極作為，並非單純顧及中國顏面，更多是評估到即將登場的東京奧運與經濟面相。所謂的政府太大意、防疫慢半拍背後，其實有著日本文化的決策思維，本文便希望透過政府的觀點，來帶各位了解問題背後的問題。

將「標準作業流程」視為圭臬，導致政府運作模式極為緩慢

首先，筆者要澄清一個在本次肺炎之前常見的迷思──「日本可是防疫防災大國」這個論述，是建立在對日本美好想像，事實是，日本真的非常不擅長處理突發狀況。

日本政府單位及民間企業非常擅長制定標準作業流程與穩定優化，這也造就了泡沫經濟前的繁華優勢，日系生產、管理模式一直是世界其他國家政府單位、民間企業，甚至是學校機關爭相研究的主題。但在完善的標準作業流程背後的隱憂，則是面對改變毫無機動力。

從2011的東日本大地震不知道如何處理核電廠關機、2019年因為氣候轉變碰上少見的颱風登陸，一直到現今新型冠狀病毒防疫，這些需要大膽執行力的情境，日本從政府到民間團體的各級單位都處於慢半拍的狀況。

日本將「標準作業流程」視為圭臬的前提，導致政府運作模式極為緩慢，正因為民主法治社會對於一切的政策執行有一定的流程，根據日本政府公告的資訊（註1）可以看出，為了處理此次事件，日本政府所需協調的各級機關，小至地方層級會議及資訊回報、大到國會高層的資訊同整、權責劃分，甚至是外交部門需要處理國際關係，都需要花時間規劃與進行。

不可否認當中也有許多思想保守與制度腐敗的地方，想想在日本超高人氣的電視劇《派遣女醫X》（註2）中日本醫療體系都崩解六次了，但這一層層處理的方式，便是重視制度的日本在面對各種第一次的危機時，唯一的應變方法。

因為「肺炎病毒」要求員工隔離14天？對日本社會根本天方夜譚

第二個問題，便是「如果以奧運為第一要務，不正是要好好處理肺炎進行隔離檢疫嗎？」。事實是日本認為肺炎沒有那麼嚴重，更不應該因此耽誤工作。

先從社會安全角度解讀，日本政府與醫療學者對肺炎的解讀是有信心與樂觀的。根據全球資料庫網站NUMBO（註3）的數據指出，日本在醫療指數上領先世界多數國家，有著完善及優質的醫療體系，這也符合日本大眾對自家醫療的期待。

正如群馬大學教授藤井雄作指出（註4），現在的日本雖然與爆發前兩個月的中國有許多相似之處：

沒有症狀的感染者能夠自由移動 人群會被迫擠在通勤電車等狹小的高密度空間 普通人不會去醫院做感染檢查，所以直到發病前都不會察覺 大多為輕微症狀，所以多數人也不會到醫院看病

儘管有以上幾點的類似，藤井教授仍作出令人驚訝的結論──在他比較兩國醫療能力與衛生習慣後後，認為以日本的能力對疫情「不用過度恐慌」。

而從社會大眾角度解讀，對新型冠狀病毒沒有過多反應的原因，在於日本的工作倫理。讀者們或許在日劇上曾看過想要請假的上班族，被其他同事斥責沒有根性（意思為骨氣），甚至被排擠與說閒話的劇情，這其實是真實發生在日本職場中的。因為日本人從小開始灌輸不能造成他人困擾的教育，多數的日本人就算發生任何狀況也要想辦法到公司上班。例如去（2019）年的颱風，許多無法搭乘電車的員工因為這種工作倫理，被迫徒步上班。

而在對生病這件事情上也一樣，即使是傳染性嚴重的流行性感冒，某些黑心企業還是會要求員工到公司上班。對於企業與親資方的自民黨來說，因為一個致死率低於流感的「肺炎病毒」，要求員工隔離14天，對日本社會根本是天方夜譚一樣的存在。

當然，各位一定會問：「難道日本人／日本政府不看新聞，沒看到網路與國際媒體對於武漢和中國各省的新聞、影片與各種資訊嗎？難道他們不曉得WHO與各種官方數字有問題嗎？」答案是──是的，他們相信組織給的一切答案。

日本文化最美妙也最令人害怕之處，在於大和民族的從眾性。從眾心理是所有日本人從小便學會，要相信組織、相信大群體的建議及資訊。在每天有數千萬條資訊爆炸的時代，身為WHO成員國之一的日本，相信由組織提供的權威數據，毫不保留全盤接接收。

來看看根據日本政府所成立的「新型冠狀病毒感染症對策本部」於1月30日公布的資料（註5），與WHO近期更新的數據與消息（註6），日本政府所引述的內容包括：新型冠狀病毒沒有確切、足夠的數據及資料能指出傳染的媒介途徑、中國以外目前全球並未傳出死亡案例、遠低於流行感冒病毒的致死率，可以看出是完全依據WHO給的數據來判斷。

加上目前日本當地的感染者大多為輕微症狀，有的感染者甚至已經病情好轉、出院，因此日本政府在依據WHO的數據下便可以合理認為，與現有的其他病狀相比，新型冠狀病毒的威脅較小，無需過度的恐慌。

眼下，日本媒體依然在天天報導口罩現場缺貨、網路天價、觀光客掃貨，連日本醫生都提出部分醫療資源可能缺貨的警告，但日本政府仍以緩慢與穩定民心的態度作為處理。讓我想到庵野秀明導演於2016年執導的《正宗哥吉拉》，描述日本政府在知悉災情到應變措施的種種令人傻眼的狀況，投射到本次新型冠狀病毒的現實中。或許現在的日本，正是面臨這個名為「新型冠狀病毒」的哥吉拉降臨而不自知。

註釋

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責任編輯：朱家儀

責任編輯：翁世航