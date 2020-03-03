財報最重要的三大報表，要看哪一個才知道公司賺不賺錢？

本文作者：豹投資

想學會基本面，閱讀財報是必須的，而財報中最重要的就是三大報表。所以，接下來我們要更進一步地介紹這三大報表。

資產負債表，讓你知道公司身價有多少

先問各位一件事：你的身價怎麼計算？最簡單的計算方式，就是「身價＝財產－負債」。公司的身價也是相同概念。在資產負債表上，列出公司所有資產、負債的會計科目，再相減，算出公司身價給你看。只是在報表上，身價換成權益。

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綜合損益表，告訴你公司賺不賺錢

綜合損益表記錄公司這一段的所有收入、花費支出。因此，綜合損益表除了告訴我們公司有沒有賺錢、虧損；也能看出公司獲利來自本業（營業收益）或業外（稅後淨利）、有沒有控制好成本（營業成本、費用）、每一股賺多少錢（EPS）。

綜合損益表最受投資人關注，因為和營運狀況關聯最大。之後會介紹到的ROE、ROA也和這張表有關係。

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現金流量表，幫你把關錢是否真的入袋

現金流量表分為三大部分：營業現金流量、投資現金流量、籌資現金流量。

以台積電（2330）為例：

年度 營業現金流量 投資現金流量 籌資現金流量 自由現金流量 本期淨現金流量 2018Q1 160,725,918 -73,459,190 -57,627,226 87,266,728 29,639,502

營業現金流量：台積電Q1的營業現金流量為正，表示這季他們賣出的半導體產品有賺錢，而且這個「錢」是白花花的現金，不是一年後才能兌現的支票。

投資現金流量：台積點主要從事半導體製造產業，這是個資本和技術密集的產業，因此，在廠房設備、技術研發的投資支出上，通常會大於投資收入，投資現金流為負。

籌資現金流量：既然半導體是個需要大量資金的產業，台積電除了自己賺的錢，也會向外界借錢，籌資現金流為正；而分紅給股東或是還債時，籌資現金流為負。台積電2018年Q1的籌資現金流量，相較於去年同季，多了5倍多，就是因為它在這季還了5千多萬的公司債。

本期淨現金流量（＝營業現金流量＋投資現金流量＋籌資現金流量）：如果是正的，表示公司在這段時間經營後，還有多餘的現金；若是負的，就要回頭看看是哪個地方的支出過多，長期下來，會對公司造成負面影響嗎？

自由現金流量（＝營業現金流＋投資現金流）：即公司可以自由運用的現金。想想看，如果一家餐廳可以用自己賺的錢，購買店裡的桌椅、設備（自由現金流量為正），不需要額外借錢購買新設備，那這家餐廳財務狀況是不是比其他家好呢？

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快速結論

資產負債表：資產－負債＝權益＝公司身價 綜合損益表：收入－支出＝淨利 權益變動表：本期淨現金流量＝營業現金流量＋投資現金流量＋籌資現金流量 自由現金流量＝營業現金流量＋投資現金流量 如果現金流量＞０，表示有現金流入；如果現金流量＜０，則是現金流出

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航