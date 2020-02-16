《兔嘲男孩》：以童真觀點改寫原著陰鬱故事 ，創造明亮的二戰世界

文：林君樺（DCFS編輯部）

《兔嘲男孩》在二戰時代背景下，講述一位愛國的德國男孩Jojo，在閣樓發現被媽媽藏匿起來的猶太女孩Elsa，因而撼動他長期以來的價值觀。本片從Jojo的孩童視角出發，設計各個環節，並由導演Taika Waititi親自飾演他的幻想朋友希特勒，與其相映成趣。

電影依據故事背景，選在曾被納粹殖民的國家捷克，不僅復刻二戰時代下的建築，也透過顏色妝點，渲染Jojo樂觀明亮的人格特質，再搭配符合當代時尚又能反應心境的服裝設計與變奏配樂，將本片塑造成溫馨童話。

導演飾演希特勒，改寫原著陰鬱故事

我試圖以孩童眼光拍攝一部戰爭電影；從他們的角度看待、解釋世界，找到其與世界打交道的方法。 ──《兔嘲男孩》導演Taika Waititi

以怪誕奇趣的執導風格聞名，導演Taika Waititi在其作品《吸血鬼家庭屍篇》出演而爆紅，更因此衍生製作影集《威靈頓超自然檔案》，此外亦執導《雷神索爾3：諸神黃昏》、《神鬼嚎野人》等知名電影，當影迷期待他製作下部漫威電影時，他反而選擇拍攝小規模的電影《兔嘲男孩》。

事實上《兔嘲男孩》源自Waititi的母親講述的故事《Caging Skies》，其為小說家Christine Leunens筆下作品，他表示：「書本內容相當黑暗，延伸到戰爭議題。但我僅節錄具「電影感」的橋段，並添加我的創意，像是幻想中的Adolf Hitler（希特勒）與幽默情節。（並非書中內容）」

希特勒代表主角Jojo的愛國思想，同時也是一種青少年的認同歸屬感，Taika Waititi坦言：「這想法就像是高中人際結構，Jojo的想法就像是，試圖變得很酷的德國孩子，在他們眼中成為納粹份子。」

劇本其實早已在2011年完成，Waititi將它送至各個製作公司，期待有人給出適合演出希特勒的人選名單，結果後來Waititi忙於電視電影製作數年，待他回想起時：「電影製作發行公司Fox Searchlight（福斯探照燈影業）找上我，並說：『我們愛這劇本，真的想和你一起拍這部電影。但只有你扮演希特勒時，我們才真正對此有興趣。』」

取景納粹文化背景國家，以孩童觀點創造世界

色版的選擇從劇本描述擴展到角色， 直到確認演員後，角色才真正成型。 ──美術指導Ra Vincent

有了Fox Searchlight注入資金與資源，《兔嘲男孩》得以飛往捷克共和國取景拍攝，如實呈現當代背景下的巴洛克式建築，美術指導Ra Vincent說明：「捷克共和國是這部電影製作的最佳位置，不只是因為他的歷史與納粹殖民息息相關，且與德國接壤，其建築、文化亦深受影響。」

此外，Vincent與當地團隊一手打造單親媽媽Rosie與Jojo的家：「我們將Rosie的屋子建造成1930年代、華麗裝飾藝術風格（Art Deco）的德國巴洛克式石屋。」此外亦考量攝影位置，設計一些隱藏空間或是可開闔的牆壁等。

場景色調轉換展現Jojo心境

圖片來源：《兔嘲男孩》劇照

「很難在孩子的臥房營造出樸素、堅硬的感覺，但Jojo具有這樣的特質。」Ra Vincent解釋，Jojo看到是不完整的現實，也沒有真正的認識希特勒，Jojo一直都樂觀面對自己的世界與虛構的朋友：「他住在溫暖而迷人的屋子，直到他發現猶太女孩Elsa，情緒有了憂鬱的轉變，我們因此用色彩來呈現。」

Elsa則是住在寒冷、塵土飛揚的黑暗角落。「這色調轉化有助於在情感上引導觀眾。」Vincent說明，Elsa帶領Jojo看到世界險惡的一面：「Jojo的理想世界逐步崩解，觀眾會處在沒有飽和色彩的戰爭場景中，這有助於引領觀眾進入他的觀點。」

深入時代的服裝考究，服飾反應角色內在衝突

圖片來源：《兔嘲男孩》劇照

整部電影，Rosie的服裝都保持色彩鮮豔大膽， 因為一切都基於Jojo的回憶，這是他看待她的方式。 ──《兔嘲男孩》服裝設計師Mayes Rubeo

不只是場景設計呼應主角的轉變， 服裝設計師Mayes Rubeo亦依據其心境，分成三類服裝。第一類時期為Jojo完全崇拜德意志國，而希特勒則是他最好的幻想朋友；第二類則是，發現Elsa，開始質疑自己的信仰；最後一類為，當他放棄自己偏執相信的愛與仁慈。

Jojo的虛構朋友希特勒，其服裝呈現出嶄新、明亮、色彩鮮豔的年輕活力特質，如同Jojo眼下的世界。直到Jojo在閣樓上發現Elsa，心境產生變化，他身著制服，宛如軍人般監視入侵者，但同時也對幻想朋友存疑，乃至最後Jojo不再迷戀希特勒：「他對希特勒的失望反映在服裝上，Jojo歷經痛苦的覺醒，電影前段的色彩褪去，整體視覺轉成寒冬色調。」

參考當代設計師──Rosie時尚服飾

圖片來源：《兔嘲男孩》劇照

本片除了Jojo的服飾轉變，Rosie的時尚服裝也值得細細考究，其深受30年代柏林最時尚女性的啟發，特別以義大利設計師Elsa Schiaparelli、前衛織品設計師Sonia Delaunay的作品為參考，為Rosie設計多彩、多幾何圖形的外套與連衣裙等，尤其前衛藝術家Delaunay，被當時的納粹德國視為墮落的藝術。

「Delaunay擁有最大膽的設計，非常現代化與立體主義，我希望Rosie的服裝有那時代的藝術感。」Mayes Rubeo說明：「另外當時的德國女性熱衷於走在時代尖端，實際上就有一種叫作『納粹時尚』（Nazi chic）的流行文化，當第三帝國德意志壯大，他們會派遣德國官員前往巴黎，而留在德國的妻子，則會要求丈夫帶回巴黎設計師的最新紡織品、布料、時裝與配件。」

此外，Mayes Rubeo特別為Rosie設計雙色拼接低跟牛津鞋（spectator shoes）：「這雙鞋講述一位非常有藝術背景的人，記住30年代、40年代初最受歡迎的電影是音樂劇，皆是關於爵士樂與舞蹈，於是我們選用舞鞋（spectator shoes）的外形與設計，其鮮豔顏色也宛如Rosie的勇敢特質。」

圖片來源：《兔嘲男孩》劇照

童話氛圍的行軍旋律，變奏創不同情感音樂

這些可怕的事件在歷史重演過許多次； 我希望每個中學生都能觀看這部電影， 因為我認為這將是關於愛與恨的重要對話起點。 ──《兔嘲男孩》配樂師Michael Giacchino

即使故事背景設定於二戰期間，但整體氛圍卻宛如童話，在各方面設計都以孩童視角出發，《兔嘲男孩》配樂亦是如此。導演Taika Waititi與配樂師Michael Giacchino進行多次討論，Waititi特別強調音樂要有Giacchino製作過的《天外奇蹟》、《料理鼠王》配樂，那樣簡單的旋律及童話般的氛圍。

「最初，Jojo的主題曲實質上是納粹行軍，如果你翻譯孩子們唱的歌詞，會發現他們似乎都在讚頌希特勒青年團的模範與法西斯主義的好處。」Giacchino表示，他稱讚作曲家Elyssa Samsel譜寫的歌詞，巧妙創造不同面向含義：「我希望當電影結束時，你會對這首歌有完全不同的詮釋。」

除此之外，Rosie也有自己的主題曲，其中〈Beyond Questions〉以豎琴輕柔音色演奏憂鬱旋律，作為Rosie與Elsa不見光日的獨處襯底音樂，這與Jojo的音樂成鮮明對比，Giacchino解釋：「Jojo有一主旋律，再以直接、變相或簡化的版本呈現，比如〈The Kids Are All Reich〉，是以一人獨唱，伴隨教堂風琴音樂，表現出他看著崇拜對象周圍的暴力當下。這首主題緩慢、黑暗，如同輓歌。」

《兔嘲男孩》成為一種提醒，尤其是現在，我們要教育我們的孩子們寬容， 同時持續警醒自己，這世界沒有為仇恨而存在的地方， 孩子們不是生來就會仇恨，而是受過訓練。 ──Taika Waititi

不管導演Waititi劇本寫得多完整，他仍然習慣將其放置一旁，與演員們即興發揮，剪輯師Tom Eagles舉例，當Rosie與Jojo在餐桌上辯論，再到Rosie扮演父親，最後換到他們一起跳爵士舞的片段，讓他不禁讚嘆：「我們擁有如此龐大的素材，而這一切都是為了將感情沸騰到共鳴。」這樣的過程，也讓故事角色更加立體，讓人更能深陷於故事魅力之中。

參考資料：playlist, motionpicture, awardsdaily, indiewire, variety

圖片來源：imdb, ravincentworkshop, indiewire

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航