又是「一中原則」！菲律賓將台灣列入旅行禁令，禁外籍人士從台入境

（中央社）菲律賓民航委員會（CAB）2月10日晚上下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

菲律賓這項「臨時旅行禁令」對象，包括14天內曾入境或停留台灣的中華民國公民及所有經由台灣到菲律賓的外國（非菲律賓籍）旅客。

中華民國駐菲代表處官員表示，代表處獲悉上述情況後，已與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）聯繫，「積極協調處理這項錯誤的決定」。

外交部發言人歐江安於今（11）日記者會中指出，目前台灣駐菲律賓的代表處，會同菲律賓駐台機構MECO正積極與菲律賓總統府、外交部等這個系統全面接洽，表達台灣並非疫區且疫情掌控良好。接下來望能在內閣會議舉行時表達意見。

菲律賓民航委員會的命令寫道，根據2日發布的總統指示，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，暫時禁止由中國、香港、澳門、台灣來到菲律賓。

其次，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

另外，暫時禁止菲律賓公民前往中國、香港、澳門和台灣。

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，菲律賓2日起對14天內曾入境或停留中國、香港及澳門地區的外籍人士，實施「臨時旅行禁令」，對象包括中國公民及所有經由中國到菲律賓的外國旅客。

中華航空菲律賓分公司總經理陳俊男告訴中央社記者，根據這項禁令，台灣飛菲律賓航班仍可起降，但應只有菲國公民及持有永久居留簽證者能夠入境。

他表示，由於禁令剛剛發布，情況未明朗，華航將視能夠入境的旅客人數決定明天的航班是否取消。

長榮航空菲律賓分公司總主任張旭伸說，根據旅行禁令，台灣公民返台沒有問題，但將無法入境菲律賓，因此若是赴菲航班，台灣公民將無法登機。至於班機情況，目前公司內部還在開會商討中，請旅客隨時留意航空公司通知。

近500名團體旅客滯留菲律賓

菲律賓10日晚上突然禁止從台灣入境，根據3大旅行社統計，目前團體部分約有500名旅客仍滯留當地，旅行社將積極進行相關航班機位調度作業，讓旅客可以順利回台。

菲律賓民航委員會10日晚下令，禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境，但數架班機在命令發布前起飛，約150名台籍旅客抵達宿霧、卡利波、馬尼拉等機場後被拒絕入境。

跟團旅客也不少人滯留菲律賓，雄獅旅遊表示，菲律賓官方在昨天晚間正式宣布即刻起將暫時停止受理中港澳台旅客赴當地旅遊（含轉機），經查證此消息後，雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下即刻通知原定今天出發的72名旅客相關行程取消，後續退費也將持續和旅客確認。

雄獅旅遊表示，目前尚有約300多名旅客在菲律賓，包含宿霧、長灘島、巴拉望持續進行旅遊或即將返台，已積極進行相關航班機位調度作業，將謹守旅客安全與維護旅客權益為第一優先原則，竭盡全力協助旅客平安返台。

可樂旅遊指出，目前滯留菲律賓的旅遊團體，包括長灘島、宿霧、巴拉望等3地共13團176人，在當地的行程不受影響，將依照原定行程安排參訪，目前正與航空公司協商，將滯留在菲律賓的旅客接送返台。

可樂旅遊強調，在保障旅客安全與權益下，隨時掌握現況提出應變對策，為所有旅客做出最安全保險決議，如有不便之處，尚請見諒。

東南旅行社也表示，今天出發的團體都已經取消，初步統計有一團40多人，因亞航取消所以在協助轉機回來。

150旅客抵菲律賓無法入境

中華民國駐菲代表處官員告訴中央社記者，約150名台籍旅客分別在宿霧（Cebu）、卡利波（Kalibo）和馬尼拉國際機場被拒絕入境。代表處已向旅客說明情形，告知他們代表處會全力積極交涉。

這名官員說，據導遊回報，106名滯留卡利波機場的旅客將原機返台；滯留馬尼拉機場旅客則可能搭乘11日上午10時45分的中華航空班機返台。

菲律賓台商總會青商會副活動長林南宏轉述友人吳小姐表示，她搭乘的班機約於11日凌晨12時10分抵達馬尼拉，但降落後機艙門一直沒有開，乘客詢問後才被告知還有一些問題在協調，但好不容易出了機艙門，乘客就被攔下來並帶到候機室。

吳小姐說，地勤人員一開始表示，要確認乘客護照和是否有菲律賓政府發放的證件，但後來就沒有下文。

她表示，現場約90名旅客，「很多人衝上去跟櫃檯吵，櫃檯也拿麥克風吵」，並要求乘客安靜，但地勤人員一開始只是向旅客複述菲律賓民航委員會公文內容，後來又說乘客必須返回航班出發地，但要求他們自行買票才能登機。

林南宏說，他們打電話給旅外國人急難救助服務專線，得到的消息是旅客可原機遣返，不必買票，但地勤人員要求乘客自行買票，現在資訊混亂，旅客「叫天天不應，叫地地不靈」，希望盡快有人提供協助。

去年約50萬菲律賓遊客訪台

學者估計恐影響30萬菲律賓旅客來台，台灣損失超過百億觀光產值外，還有可能發生連帶效應，讓其他國家判斷台灣也是疫區。

菲律賓民航委員會（CAB）昨天晚上下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留台灣的外籍人士入境。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，去年菲律賓每月平均有4萬名到5萬名旅客來台觀光，今年整年預估人數本來預計突破60萬人次，以這次疫情在6月趨緩，8月恢復觀光人潮推估，恐影響30萬菲律賓旅客來台，損失上百億的觀光產值。

黃正聰指出，旅客來台灣最基本的就是住宿跟餐飲，這部分會受到很大衝擊，而伴手禮也會有很大影響。

不僅如此，黃正聰也憂心，菲律賓此舉會連帶影響周邊國家對台灣是否為疫區的認知。

他指出，菲律賓是半夜宣布將台灣納入一中原則當中，這背後可能有人在運作，如果有，那其他東協國家也會有相同狀況。

黃正聰認為，即使其他國家沒有對台灣禁航或禁止入境，可能也會讓其他國家的旅客認為台灣是疫區，而降低來台灣旅遊的意願。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜