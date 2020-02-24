波蘭將成為東方式的專制國家？

文：德國之聲

歐盟執委會副主席堯羅娃（Vera Jourova）警告說：「波蘭的所謂改革現在已經處於非常危險的時刻，面臨著不可逆轉的危險。」「現在已影響到司法系統的各個層面。」這位來自捷克的歐盟政治家在接受《明鏡》雜誌的採訪時說，目前一萬名法官中，有將近400人受到這項改革措施的影響。

主管法治問題的這位歐盟執委會副主席表示，上週初，針對對政府持批評態度的法官制定的一條制裁法開始生效。該法律「不再像其他歐盟成員國以往所瞭解的那樣，矛頭只是針對個別案例，而是打擊一大片。」因此，她擔心挽救波蘭的法治可能為時已晚。

儘管遭到國際社會的抗議，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）週二（2月4日）仍宣佈這項引起爭議的法律正式生效。根據該法律，今後凡是對迄今的司法改革持批評態度的法官將受到懲罰。反對派因此認為波蘭正在演變成為一個專制政權。

在野的自由保守派政黨，公民綱領黨的參議院主席格羅茲基（Tomasz Grodzki）稱該法律的生效進一步破壞了司法體系。他表示：「這將使我們進一步朝著東方的專制獨裁方向邁進，將給歐洲帶來嚴重後果。」

波蘭法官協會「Iustitia」呼籲歐盟執委會和歐洲法院「立即採取一切可能的措施，保護波蘭法官免受政治壓制。」法官協會表示，波蘭法官不僅捍衛波蘭的法治原則，而且捍衛整個歐洲的法律秩序。

自2016年年初以來，歐盟執委會一直堅決反對波蘭的幾項司法改革。布魯塞爾指責華沙有計劃地削弱司法獨立，破壞三權分立。

歐盟執委會副主席堯羅娃主張，今後將歐盟資金的支出與對法治原則的遵守情況更加緊密地掛鉤。她說：「我們只對那些一旦人們對國家預算資金的合理使用產生懷疑，並可以直接向獨立法院進行舉報的國家提供資助金。」「這對那些純粹的資金繳納國，例如德國的公民來說，也是公平的。」

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