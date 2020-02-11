就算長康邨不是「淘大2.0」，仍可能有相似之處

究竟長康邨情況是否與淘大完全不一樣？

長康邨康美樓到現在只有兩個個案，由第一個個案在1月30日確診到2月10日確診第二個個案相隔12天。

淘大花園E座那位源頭病人在當年3月14日及19日去過親戚住的E座住，之後在3月21日已陸續有沙士的確診個案，到4月1日E座已確診了99個沙士個案。[1][2]

淘大E座的最後大概有130個確診個案，這樣多的確診數目正正是環境因素導致感染的重要證據。

可是，長康邨康美樓現今只有兩個個案，所以要排除這兩個個案是因為在邨內、甚至樓宇之中接觸都不容易，也不能否定他們各自感染的可能。但以袁國勇教授的實力，我相信他已嘗試過調查環境因素以外的可能性，而找不到實質證據，才會認為有「環境因素導致感染」這個可能性。

事實上，同一條邨、同一棟大廈，仲要同一個座向的單位，再加上較後感染的那位武肺患者的單位竟然有糞渠排氣口未封好，那麼巧合的情況，令新個案從糞渠中感染到武肺成為了一個合理的懷疑。

因此，淘大E座卻是整棟大廈設計的問題，而長康邨康美樓也許只是個別單位的問題。

但要是康美樓的第二個個案是真的因為糞渠，我們是否又可以一口咬定今次的情況完全不是淘大花園翻版？筆者認為不可以。

如果最後調查結果，康美樓最新確診的個案是因為糞渠的排氣口未封好的問題，那感染到新型冠狀病毒的情況就與淘大沙士事件有相似的地方。

研究已有證據顯示，在武肺患者的糞便當中找到新型冠狀病毒，這與沙士冠狀病毒相似。

新型冠狀病毒能透過糞渠傳播，這與沙士冠狀病毒相似。

病毒要透過糞渠傳播，表示病毒很大機會能透過氣霧（aerosol）傳染，這亦與當年淘大沙士事件相似。

要是確定了傳播途徑是因為糞渠，那麼康美樓就算不是「淘大2.0」，也是「淘大1.2」吧，我們絕不能掉以輕心。

老實講，我就真係唔清楚自己屋企啲渠位個設計係點？一個普通家庭又點會知個條排氣管，駁住條糞渠，但又無封好呢？

呢個家庭可能都好乖咁，有一個星期將水倒入去水位，但最後都可能因為一個無封好嘅排氣管而中招。

有些事，我們可能避免不了，這難免讓有感到無奈。

註︰

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