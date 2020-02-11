職安系副教授實測「乾蒸口罩」5次內過濾效力仍合格，但強調僅應急不建議長期使用

武漢肺炎疫情導致國內口罩需求量增大，網路上也出現各種可以讓口罩重複使用的「復活偏方」，包括用電鍋乾蒸、用紫外線照、用酒精消毒等。如今，中山醫學大學職安系副教授賴全裕表示，經過檢測證實，「電鍋乾蒸」口罩，5次以內，過濾效果都還在規定合格的80%以內。但中央流行疫情指揮中心強調，以台灣疫情狀況，非慢性病患，在開放空間不用戴口罩。

《中央社》報導，賴全裕表示，「電鍋乾蒸法」可使口罩復活。電鍋乾蒸法可以利用一般家用電鍋、電鍋架及內鍋，在電鍋內依序置入內鍋架、內鍋，並放入沒沾上體液、血液或鼻涕的口罩，不用加水，直接按下煮飯按鍵，乾蒸約2到3分鐘，等到煮飯鍵跳起後，再繼續保溫約5分鐘，即可拿出來繼續使用。

賴全裕指出，一般經認證合格的外科口罩，過濾效力約為80%，乾蒸5次後，過濾效力減損到70%以下，這時就必須丟棄，不能再使用了。但賴全裕也提醒，這是口罩短缺時的應急措施，不建議長期使用。

根據中山醫學大學特色領域研究中心介紹，賴全裕研究專長為個人防護具（包含呼吸防護具、防護衣等）進行生物防護性能及消毒、再利用。

此外，《自由時報》訪問亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星，廖俊星表示，紫外線消毒、水蒸口罩、酒精消毒，都沒有研究證實能有效消毒口罩，其中，水蒸、酒精消毒還可能破壞口罩結構。但曾有人拿過期口罩測驗，如果口罩沒有被破壞或使用，證實效果還在。

此外，昨日，中央流行疫情指揮中心的記者會上，也有記者提問表示，有台大醫師認為口罩用越久，效果越好。指揮中心醫療整備官羅一鈞澄清，這有違一般對於口罩的學理跟常識，有待證實。

指揮中心昨日也再次呼籲，開放空間不用戴口罩，但去醫院看病、出入人多擁擠地方、慢性病患要戴口罩。此外，也要以肥皂肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口。

消毒方法 是否證實有效 資訊來源 電鍋乾蒸 是

（乾蒸口罩超過5次即需丟棄） 中山醫學大學職安系副教授賴全裕 紫外線消毒 未證實 亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星 水蒸 未證實 亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星 酒精消毒 未證實 亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星 過期口罩 是 亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星 口罩用越久效果越好 未證實 中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞

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責任編輯：李修慧