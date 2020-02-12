從績效經營角度看中共，就能理解為何會有罔顧人權的防疫決策

文：Liangz

最近的武漢肺炎讓我想聊下感觸，因為在大陸只要不姓黨都很可憐。

年後的武漢肺炎疫情日趨嚴重，湖北大部份城市已經封了，距離八百公里遠的浙江也開始封城了。 看來2021年對岸可以正式鎖國了 。

然而，當初疫情可控時不積極作為，非要到一堆人都跑了才嚴防管制（而且還管得不太好），以近年高科技實施「人臉辨識」和「實名認證」的極權政府來說，的確非常不可思議。

因此，我覺得最有可能的兩個原因：

一是疫情爆發了，官員想讓自己的親友們有時間逃離。

二是共產黨那有如「傳統產業」的內部稽核機制。

是的，共產黨基本上比較像一間「管控殖民地的公司」，而不是「為人民服務的政府」；所以用績效經營的角度來看，就能理解為何會有罔顧人權的決策了。

以下聊聊幾個親身經歷，讓大家感受強國公司的職場文化吧！（咦）

首先，不是你想入黨就能入黨

你以為像台灣一樣報名繳費就可以加入強國共產黨，那你就太天真了。

中國共產黨就像一間強盛卻專制且迂腐的公司，想要進去？抱歉，請先申請然後通過層層檢視才行。

我之前公司在大陸合作過的民營企業裡，其實不太多人是共產黨員，有的全公司50個人都不是，可能頂多某個外聘的高階顧問才有。

以近14億的人口來說，目前共產黨員數約為9千萬，也有逐年增加的趨勢。

一開始我們也挺驚訝，還以為全大陸的人民都是共產黨員，且都很想加入共產黨。

事實並不然。

如果你想入黨，除了先提出申請，受理部門還會調查你的祖宗十八代，檢查你的學歷身家經歷和親友關係等，確認你沒有任何可疑背景或違法思想言論，甚至得有其他共產黨員的背書引薦，你才有可能獲得入黨。

而不想入黨的那些人（至少就我接觸過），其實就是一般不想碰觸政治的老百姓；他們只想安穩工作、平安度日，不想成天接受黨的授課教育、管理稽核，甚至黨紀處罰。

所以他們平日也都會罵罵共產黨。只是現在得小心多了。（笑）

如果不是共產黨員，那麼你也甭想當官。

在強國想進公家單位捧個鐵飯碗，成為黨員終生為黨效忠就是第一原則。

記得前幾年在飯局上，聽到一個研究生詢問身旁教授，他想繼續做研究弄計劃，建不建議他入黨？

教授只淡淡回道：「入黨比較好做事，但不入黨，肯定啥事都幹不了。」

大陸的政府人員，基本上都是「面試」或「包庇」進來，然後逐漸同化為體制內的員工。

而原本我以為，大陸官員薪水應該都不錯，至少有接近台灣的水準，基本新台幣三萬起跳，中高階還能七八萬以上。

結果幾次私下詢問才發現，除了一線城市如北上廣可能較為接近，其他根本都少得可憐，大約台灣平均薪資的2/3至1/2而已，有些可能比民營企業還低。

想想看，一間員工破萬的大型企業，只給基層僅能糊口的薪資，卻能眼睜睜地看到大家成天跟廠商貪污收賄、中飽私囊的官場常態。

也難怪最後所有人只能自甘墮落，或者，變得習以為常。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

三不五時的調動稽核，造成不可挽回的爭功諉過

也許是為了避免地方派系坐大，強國地方政府官的換任非常頻繁。

想像一下，如果公司的管理階層每三年就會調動，然後升遷與否、調到城市還是鄉下，就看你這三年有啥政績有啥做錯，你覺得會發生什麼事？

當然是花錢不手軟！淨做些華而不實、好大喜功又能剪綵的硬體建設！

然後美化所有不好看的數據，掩蓋所有被反抗的民怨，只求政策施行有達到目標。

於是也不必顧慮居民感受（反正幾年後就調走了），要拆就拆、想蓋就蓋。

重點是最後的政績表能洋洋灑灑羅列一長串兒出來，讓領導拍拍手打好分數，就能到下個地方繼續吃香喝辣。

或許，這種由公司KPI轉化而成的機制不算錯誤，但一旦落到建設預算高達數億人民幣以上、油水超多、權高位大又天高皇帝遠的「地方官」身上，可能就會演變成職場災難。

就像近年爆發的事件一樣，無論是香港回應反送中，還是武漢面對肺炎疫情。

官方都是選擇能壓就壓，反正趕快讓他無法發聲就對了，以避免上頭發現真相。

而這種自我利益優先、人治而非法治的公司文化，只求短期績效而不看長遠影響的管理方式，除了正在削弱自許為強國的體質，也讓更多非共產黨員的人民產生怨言，累積更多官民衝突與歧見。

在去年，一趟強國的出差路途中，剛好跟幾位實習生同車最後一排。

閒來無聊，我便用手機翻牆觀賞當時的發燒影片：博恩夜夜秀採訪蔡英文。

正當我自己笑得合不攏嘴時，隱約發現後方一位學生不時地偷瞄我。於是，我把耳機分他一條，共同觀賞這支他們應該不太敢看的影片。（很壞心）

幾分鐘過後，他也開始被小英總統和博恩的互動逗樂了。

但笑了幾次，他似乎察覺到什麼，便趕緊將耳機還給我，搖搖手說有點累不看了。

我偷偷問：「你覺得很有趣嗎？台灣的政治人物就是這樣子，可以很親民的！包括總統。」

猶記得，他只回給了我一抹苦笑。

或許，這會是在他將來也成為共產黨員之前......

最後一次。

這麼放鬆也這麼自由地，觀賞擁有民主價值的影片吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航