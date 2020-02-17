《時尚宗教學》：媽祖如何從庇佑百姓的海上女神，變成衝鋒陷陣的海上戰神？

文：徐頌贊

「洋氣」的媽祖

在文化中國的時空裡，陸地上有五花八門的神明，水上也有很多神明。

管河流的，有河伯、水君、水母、李冰父子。管大海的，有伏波神、南海觀世音、媽祖、南海神。此外，還有一些「落寞海神」，可能一般人不太熟悉。《山海經》裡記載了南海神不廷胡余、西海神弇兹，今天很少人知道這些神明。

《元史》曾親切地稱呼觀世音菩薩為「南海大士」，稱呼媽祖為「南海女神」，聽上去非常「洋氣」。其中，觀世音菩薩算是海陸兩棲的神明。真正影響力排第一的還要數媽祖。在那麼多神通廣大的神明裡，為什麼只有媽祖在海上最有名、影響力最大，甚至引領了中國東南沿海一帶的神明界？

當然，除了因為媽祖長得好、心地好等「庸俗原因」以外，更是因為在她的背後，也寄託著一段歷史演進的輝煌。

媽祖的進擊

媽祖原本是個人，不過是個帶有「特異功能」的人。她俗名林默，小名叫作默娘。之所以叫作「默」，據說是因為她生出來後就不哭鬧，有些地方志裡還說帶有祥光和體香，頗顯得大有來頭。

林默娘出生在福建莆田的湄洲島，在這座福建第三大島上，林家是個官宦之家。林默娘的父親是林愿，往前數上九代，先祖是唐代的州刺史。

相傳在林默娘小時候，發生了這麼一件事。有一次，林默娘閉著眼睛很久，以至於嚇到了她的父母親。他們趕緊叫醒默娘，不料默娘卻大哭起來。原來，她閉眼正是因為元神離身，在海上搭救遭遇風暴的兄弟。正當生死危亡的關鍵時刻，眼看默娘快救下兄弟時，突然被父母親叫醒了。林默娘醒來後淚流不止，卻又沉默不發一語。然而她父母詢問無果，便留下林默娘在屋中獨坐，雙雙離開閨閣。不久後，兄弟的死訊傳來，林氏雙親這才恍然大悟，林家都知道了默娘的特異功能。

類似這樣的神話故事，在民間流傳很多，版本也是各種各樣。但這些只能體現媽祖在小範圍裡的小名氣，還不能與後來跨越國界的大名氣相比。

林默娘在世上只生活了二十八年，有傳說在湄山飛升的，也有說在一次救助落難海船時，被傷到了性命。林默娘離開人世的傳聞版本很多，但自此以後，她開始了神奇的進擊之旅。

在林默娘去世後，湄洲當地人先是蓋了一座廟紀念她。人們紛紛開始尊稱她為媽祖。後來，宋徽宗賜下「順濟廟額」，過了三十多年，又受到了宋高宗的冊封，被封為「靈惠夫人」。

此後，雖然每過幾百年就改朝換代，但是一發不可收拾，朝廷動不動就喜歡冊封媽祖，各種頭銜名號五花八門。到了元代，媽祖被封為天妃。到了清代康熙年間，又被封為聖母、天后，這已經達到冊封女神的最高等級天花板，康熙給媽祖頒發的獎狀上赫然寫著──「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃」、「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」。最誇張的還是咸豐年間的封號，已經達到了無以復加的地步：「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟福佑群生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祜安瀾利運澤覃海宇恬波宣惠道流衍慶靖洋錫祉恩周德溥衛漕保泰振武綏疆天后之神」。

林默娘從人變為媽祖，總計三十六次冊封，經過夫人、妃、天妃、真君、聖母、太后、皇太后、天后等「八連跳」，在上千年的歷史演變中，又加入了「千里眼」、「順風耳」等神話元素，最終成為今天我們所看到的神通廣大的媽祖信仰。此時的媽祖，已經不是「媽祖娘娘」，而是「天上聖母」。

是海神，也是戰神

《天妃顯聖錄》裡記載了不少媽祖親自參與救助災民、抵禦外敵的豐功偉績。

1183年，也就是宋孝宗淳熙十年，媽祖北上溫州、台州，助戰抵禦草寇，獲得勝利，捧回一個榮譽尊號「靈慈、昭應、崇善、福利夫人」。1205年，媽祖又助威宋軍，在紫金山抵禦金軍，獲得加封「顯衛」兩個字。1208年，抵禦草寇周六四。1237年，去錢塘江幫助築堤。1259年，幫助俘獲海盜集團陳長五兄弟。1403年，在廣州大星洋救了下西洋的鄭和船隊。嘉靖年間，託夢御史，除了嚴嵩。

到了清代，媽祖的參戰記錄繼續保持。最有名的一次，莫過於發生在康熙年間的澎湖海戰。

康熙二十二年六月內，將軍侯奉命征剿臺灣。澎湖係臺灣中道之衝，萑苻竊踞，出沒要津，難以徑渡。侯於是整奮大師，嚴飭號令。士卒舟中，咸謂恍見神妃如在左右，遂皆賈勇前進。敵大發火炮，我舟中亦發大炮，喊聲震天，煙霧迷海。戰艦銜尾而進，左衝右突，凜凜神威震懾，一戰而殺傷彼眾，並淹沒者不計其數。其頭目尚踞別嶼，我舟放炮攻擊，遂伏小舟而遁。澎湖自是肅清。 先是，未克澎湖之時，署左營千總劉春夢天妃告之曰：「二十一日必得澎湖，七月可得臺灣」。果於二十二日澎湖克捷，其應如響。又是日方進戰之頃，平海鄉人入天妃宮，咸見天妃衣袍透濕，其左右二神將兩手起泡，觀者如市。及報是日澎湖得捷，方知此時即神靈陰中默助之功。將軍侯因大感神力默相，奏請敕封，並議加封。奉旨：神妃已經敕封，即差禮部郎中雅虎等賫御香、御帛到湄，詣廟致祭。時將軍侯到湄陪祭，見佛殿僧房尚未克竣，隨即捐金二百兩湊起。（《天妃顯聖錄》第二○二／二○四節）

康熙二十二年，也就是1683年，施琅率領軍隊攻打臺灣鄭氏政權。媽祖託夢軍中將領說「二十一日必得澎湖，七月可得臺灣」。於是，施琅大肆散布媽祖託夢。士兵們還看見了媽祖顯聖，軍心大振，奪得勝利。後來，施琅報告朝廷，給媽祖加封，於是就有了之前提到的天花板級尊號：「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃」、「護國庇民妙靈昭應仁慈天后」。

《天妃顯聖錄》裡記載了大量有關媽祖的神跡奇事，至少包括窺井得符、機上救親、化草救商、掛席泛槎、鐵馬渡江、收伏晏公、伏高里鬼、奉旨鎖龍。在湄山飛升成聖以後，媽祖的助攻從莆田一帶擴展到江浙，又相繼發生了聖泉救疫、溫台剿寇、平大奚寇、紫金山助戰，最後到施琅攻臺等事件。

打仗，可不單單是人類的事情，神明也會來參加。更何況，發生在海上的戰爭，比陸地戰爭更加難有勝算的把握，充滿了各種不確定性。媽祖就在這樣的背景裡，從湄洲島上的一位女子，變成了庇佑當地百姓出海航行的海上女神，最後又變成了參與大型戰爭、衝鋒陷陣、飽受嘉獎的海上戰神。

當然，如果你在海上遇到危險，請記住一定要喊「媽祖」，而不是「天妃」。清代學者趙翼有一部讀書筆記《陔餘叢考》，他這樣評論：「臺灣往來，神跡尤著。土人呼神為『媽祖』。倘遇風浪危急，呼『媽祖』，則神披髮而來，其效立應。若呼『天妃』，則神必冠帔而至，恐稽時刻。」意思就是說，海上漁民遇到大風大浪，喊媽祖媽祖就到，林默娘一番素顏、馬上趕到。要是隆重地喊一聲「天妃」，林默娘可能就得仔細打扮一番，戴著皇冠、穿著華服出場，等她趕到時，恐怕為時已晚了。雖然這在今天看來很像電影場景，但也很能反映古人對媽祖那種既愛又敬畏的心態。

海洋移民的鄉愁

在華人向海外移民、發表海洋貿易的過程中，媽祖也是不可或缺的重要角色，扮演著凝聚人心、整合社群、安慰鄉愁的角色。

在施琅攻臺前，鄭氏政權和臺灣民間以信奉「玄天上帝」為主流。施琅和清政府奪取臺灣以後，為了收復民心，一方面在臺灣大力推廣媽祖信仰，畢竟在施琅他們看來，是媽祖站在了清軍一邊。另一方面，清政府鼓勵福建百姓向臺灣移民、拓荒墾殖。

許多福建移民到了臺灣以後，都會帶上故鄉的媽祖信仰。而在臺灣的媽祖信眾，也重視從湄洲島祖廟分靈敬奉。在臺灣的媽祖，有各種有趣的稱呼，可謂爭奇鬥豔，有「開臺媽」（即首位來臺的媽祖）、「大甲媽」（即在臺中大甲鎮瀾宮供奉的媽祖），另外還有更加親昵的稱呼：媽祖婆、婆仔、姑婆祖等等。

除了臺灣，在香港、新加坡、日本、韓國、印尼，乃至美國、加拿大，有很多華人聚居的地方都有媽祖廟。媽祖信仰，已經成為海外華人與原鄉的文化紐帶，代代傳遞著一個海上中國的鄉愁。

媽祖由人變神，是地方文人、民間信仰和朝廷政治不斷參與、共同塑造的。媽祖由地方信仰演變為國家級信仰，是朝廷不斷冊封，以及媽祖不斷參與國家大事的結果。與此同時，被整個國家不斷「冊封」的媽祖，也「不負眾望」，率領人們征服大海。這些最終都共同構成了中華文化裡最具海洋氣息的媽祖文化。這樣說來，媽祖真的足夠「洋氣」。

神叨至此，徐子偈曰：

媽祖本是林默娘，長在閩南湄洲島。 平生最愛救孤弱，死後祀為大夫人。 遠渡重洋隨漁民，天妃天后次第升。 最後封為女戰神，海洋鄉愁永流傳。

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書籍介紹

本文摘錄自《時尚宗教學》，三民出版

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作者：徐頌贊

繪者：One Day One Dog

拜訪古今中外的神佛仙妖，周遊東南西北的神話傳說，揭開魑魅魍魎的神祕印象，窺探天地神人的玄妙邏輯，還你一個有仙氣又有煙火氣的大千世界！

作者以妖魔鬼怪、神佛仙聖為題，透過觀察這些魑魅魍魎，趣味理解宗教文化，並從中反觀人間生活。作者說：這裡所談的，不是迷信，也無關信仰，而是人類幾千年來累積傳遞的文化現象，是人類心靈的象徵和外化。作者試圖重構一個飽滿、幽默、有情的幽微世界，把神明妖怪重新帶向人間，也把人間帶給他們。

Photo Credit: 三民出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航