指揮中心記者會：開放國人的中國子女入境、將以「台北」名義線上參加ＷHO專家會議

中央流行疫情指揮中心今（11）日召開記者會，提到自2月12日零時起，針對國人與中國配偶的中國子女，只要持長期居留證或長期探親證者，就准予入境。此外，世界衛生組織（WHO）日內瓦時間11日舉辦新型冠狀病毒（武漢肺炎）專家論壇，指揮中心也表示，台灣會以「Taipei」的名義線上參加，但還在積極爭取現場參與。

基於家庭團聚的倫理需求，中國子女可以入境

中央流行疫情指揮中心今日召開記者會，陸委會蔡志儒處長表示，有關於中國人士因應疫情，推出新的入出境管制措施。蔡志儒表示，基於防疫、減少人員移動的風險，基於家庭團聚的倫理需求，綜合以上原因，疫情指揮中心決定，從2月12日0時起，對中國大陸人士入出境管制，採取下列措施：

過去以商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親這6類事由，因為這些大陸人士已經在台停留，他們可申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。 持專案長期居留證，或長期探親證的國人或中國配偶的中國子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境。但入境後須居家檢疫14天。

移民署組長葛廣薇補充，申請延長停留，核給15天者，這是針對已經在台停留的大陸人士。停留期間如果屆滿，因應疫情給予專案停留延期，申請人或在台的親屬的代申請人可前往移民署臨櫃申請。

有記者問到國人的中國子女入境，是否不分省份？蔡志儒表示，持有專案長期居留證，或是長期探親証的的這些國人的中國子女，都已經在台灣跟父母共同生活，也持有健保卡。他們的入境應該以整體家庭來做看待，過去國人或是有居留的中國配偶都讓他們入境，那麼國人中國子女應該也一樣。由於居留證有人數限制，內政部會依據申請者的排序發配居留證，蔡志儒補充，排到的就是長期居留證、沒排到的就是領長期探親證。

我國以「台北」名義，參與WHO武漢肺炎專家論壇

此外，WHO在日內瓦時間2月11日上午9時，將舉辦專家論壇，匯聚全球400名專家，聚焦有關武漢肺炎的新藥、疫苗技術研發等，WHO當時透露，台灣將會以「線上」方式參加。

《中央社》報導，對此，疾管署副署長莊人祥表示，已經送出專家名單，WHO會根據履歷篩選與新藥、疫苗有關的專家，屆時專家會以「Taipei」（台北）名義出席會議，但受限保密協定，會議不會對外直播或轉播。

指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，截至目前，外交人員都還在爭取當中，如果必須透過線上或視訊參與會議，他感到遺憾，畢竟直接互動收穫會更多，會盡力取得資料和發問。

《ETtoday》報導，外交部發言人歐江安表示，這是一小步，也是一大步，過程很不容易，但外交部仍不滿意。她強調，目前已經爭取到「實質參與」，至於名稱「Taipei」方面，目前還在向WHO溝通與聯繫當中，當然要有尊嚴、有平等之下的參與。



而根據指揮中心統計，昨（10）日國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,617名個案，含18名確診、1445名排除，餘隔離檢驗中（76名初驗陰性、其餘待檢驗）。

而依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診4萬2638例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2478例；病例中7333例重症，1016例死亡，疑似病例2萬1675例。

除台灣之外，國際間累計439例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範