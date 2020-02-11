2020/02/11, 國際

武漢肺炎蔓延亞洲，衛福部發布旅遊警示：港澳三級、新加坡二級、泰國一級

武漢肺炎蔓延亞洲，衛福部發布旅遊警示：港澳三級、新加坡二級、泰國一級
Photo Credit: 中央社
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由於新加坡已爆發社群感染跡象，衛福部11日對新加坡發布二級旅遊警示，而出現三波感染的泰國則被列入一級。

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（中央社）武漢肺炎蔓延亞洲多國，指揮中心今天宣布提高旅遊疫情建議等級，港澳為第三級警告，避免非必要旅遊；新加坡為第二級警示，應加強防護；泰國為至第一級注意，遵守預防措施。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會宣布以上措施，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中表示，國際間持續新增新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）個案，其中香港已出現無明顯感染源社區傳播及群聚，港澳提升至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊

新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國的會議群聚感染事件，將提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。

泰國也已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施，將提升至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施。

以下為衛福部對各旅遊疫情建議等級分類：

分級標準 意涵 旅遊建議
第一級：（注意Watch） 提醒注意 提醒遵守當地的一般預防措施
第二級：警示（Alert） 加強預警 對當地採取加強防護
第三級：警告（Warning） 避免所有非必要旅遊 避免至當地所有非必要旅遊

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊之瑜