口罩背後，一生奉獻清潔的「家後」

公共廁所，是一個髒了要清、清完還是會髒的地方。清潔人員清潔公廁是個永不止息的工作，就如同卡繆（Albert Camus）《薛西弗斯的神話》中薛西弗斯不停地推著一塊巨石上山一樣。

每當我們與這些清潔人員擦身而過時，他們多半戴著口罩。而口罩背後，我們似乎不曾注意過是誰在替我們日復一日維持公共廁所的清潔，而這份工作又會讓我們看見怎樣的社會和公德心？

奉獻青春50載 堅持做好這份工作

臺北市公廁隊的明華姐工作年資49年，是各清潔隊中數一數二待最久的。從年輕一路做到即將退休，起初就是因為爸爸幫她找了這份在清潔隊的工作。當年明華姐的爸爸還下重話囑咐她：「好不容易幫妳找到這份好工作，可以支持家裡的經濟，千萬不能辭職，不然我就要斷絕關係。」明華姐剛進來清潔隊時，還是個16歲的青春美少女。看著明華姐拿出相簿，展示十幾、二十幾、三十幾、四十幾歲的她，明華姐回憶當年笑著說當時流行什麼造型、拍照都要怎樣。

Photo Credit：行政院環境保護署

隨後，明華姐帶我們到她負責的公共廁所之一：五分埔公廁。民國六十年代，許多民眾家中還沒有廁所，政府因而興建公廁，讓民眾有需要時可以往公廁去上廁所，在五分埔到現在仍然可見這個歷史痕跡。廁所可以舊一點，但還是要乾乾淨淨。在明華姐手腳俐落地拖拭髒污後，我們發現廁所內乾爽清潔、而且沒有異味。問了正好經過的店家，水果店的老闆娘說明華姐打掃過真的變得很乾淨，另一位賣刈包的老闆也一樣表示贊同。

Photo Credit：行政院環境保護署

看盡社會百態 一聲謝謝就很窩心

清理後，會髒；再清理，會再髒；再髒，再清理。

每個人的公德心程度都不同，時常明華姐才剛掃完一間、清完下一間再回來，前一間的廁所又髒了。在這樣的環境工作，清潔人員也在社會的第一線看盡社會冷暖，像是衛生紙一補就被拿光、洗完手把水甩在廁所地面。

「看到民眾這樣，會氣餒、會生氣嗎？」我們問她。

「還是要忍啊...」明華姐反應平淡，不帶情緒地講出積累數十年的這句話。

Photo Credit：行政院環境保護署

透過明華姐的故事，我們看見一位自少女做到即將退休的清潔隊大姐，歷經四、五十年，磨成一位平靜、看淡的長者。對她而言，簡單的一句話，背後是多少歲歲年年的磨練和堅持。

即便辛苦，明華姐說，有時在打掃時，民眾只要經過跟她說聲謝謝或稱讚很乾淨，就會讓她很高興。

Photo Credit：行政院環境保護署

明華姐，辛苦了。謝謝您如同「家後」一生的奉獻。

本文章原文為「行政院環境保護署」與「RE-THINK 重新思考」共同採訪撰寫，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。