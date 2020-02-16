《最強女性對症運動指南》：四個動作找出讓人「身體硬梆梆」的原兇

文：中野．詹姆士．修一

檢測身體肌肉的「相對」柔軟度

覺得身體柔軟代表著身體相對「年輕」的人，可能超乎想像的多。

或許是因為這個緣故，自認「身體硬梆梆」的人，總是很渴望身體的柔軟度能夠好一些，於是才會出現過度做運動訓練柔軟度的傾向，因此有時反倒會有受傷之虞。

不過「身體硬梆梆」這句話說來籠統，其實現實中並不存在全身都很僵硬的人。

理論上來說，身體大致會分成僵硬的部分與不會僵硬的部分。重點在於，應檢視哪個部位的肌肉很僵硬，並且要伸展這些部分，以增加柔軟度。

當我們在檢視全身肌肉的時候，會發現除了僵硬的部分，以及具有適度柔軟度的部分之外，還會發現過度柔軟的部分。過度柔軟的部分，通常並不需要做伸展運動。

「無法前彎＝身體硬梆梆」是錯誤的觀念

想要檢查身體的柔軟度如何，相信很多人都會想到只要站著前彎就能測試出來。身體夠柔軟的人，手能碰觸到地板或腳尖；碰不到的人，則會被視為身體很僵硬。

只不過，前彎後手碰不到地板或腳尖，這點用肌肉來解釋的話，大多數是臀部的臀大肌，以及大腿後側的大腿後肌僵硬的關係。說不定，其他部分的肌肉可能還是十分具有柔軟度。

一部分的肌肉過度僵硬，另外一部分的肌肉過度柔軟的狀態，將影響到身體的穩定性。

但也不是說，全身所有的肌肉愈僵硬，或是愈柔軟，身體就一定會愈穩定。不過可以確定的是，無論是做運動，或日常生活的一舉一動在內，身體柔軟度愈佳的人，確實愈不容易受傷；在做各種動作時，往往也更順暢，相對於身體僵硬的人，更能健康地度過每一天。

因此，找出身體中「硬梆梆的肌肉」，針對這個部位做伸展運動，以增加柔軟度，是件很重要的事。

容易僵硬的「四塊肌肉」

現在馬上為大家介紹，一般人會容易僵硬的「四塊肌肉」，以及該如何檢測其柔軟度。

大腿後肌（大腿後側）。 股四頭肌（大腿表面）。 臀大肌（臀部）。 髖關節內收肌群（大腿內側）。

在實際試過檢測方式後，也許妳會驚訝地發現，自己的身體其並不如自己想像得那般僵硬。尤其在髖關節內收肌群的部分，只要雙腳能打開90度左右就行了。

有關大腿的表面、後側、臀部、內側的肌肉，在左右腳分別檢測之後，假使左右腳某一側感覺極度僵硬時，請將重點放在僵硬的那一側做伸展運動，逐步增加柔軟度。因為左右腳的柔軟度不一致時，也會對身體的穩定度造成影響。

Photo Credit：方舟文化

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相關書摘 ▶《最強女性對症運動指南》：因體力衰退而減少活動量，反而陷入惡性循環

書籍介紹

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作者：中野．詹姆士．修一

譯者：蔡麗蓉

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航