《世界並不仁慈，但也不會虧待你》：三個來自男性視角，但卻最務實的婚姻忠告

文：史考特．蓋洛威

影響終身大事的小事

我有個朋友是成功的避險基金經理人，他之前搬家到葡萄牙里斯本外的一個小鎮卡斯凱什（Cascais）。他想重整人生、更關注家庭，享受葡萄牙的生活品質。他待在紐約時住在我家，我很開心，因為冬天的紐約大學教職員宿舍有點寂寞，甚至令人憂鬱。他不只在職場上表現卓越，也很懂得照顧別人，總是自然地給予身邊的人最需要的協助。昨晚我回到家，他宣布我們要去蘇活之家（Soho House）吃晚餐。

我們巧遇兩個朋友，一個最近剛訂婚，另一個剛離婚。我們恭喜那位年輕朋友即將進入婚姻，然後繼續那重要工作，了解在我們這個年齡處於單身的每一個細節。

最務實的婚姻忠告

有一件事已經變得很清楚：儘管單身也有好的時候，但要花很多力氣。梳妝打扮、準備出門、做約會計畫、上Tinder交友軟體、傳簡訊、追求、拒絕、去科切拉音樂節（Coachella）、玩遊戲、被拒絕⋯⋯令人精疲力竭。如果一個人擅長單身，這要不代表你是活在非現實世界裡的人，要不就是你能得到想要的一切。我認識幾個這種人，我恨他們。不然，就像所有工作一樣，你必須全力以赴。

研究顯示，婚姻在經濟層面帶來好處。擁有伴侶、分擔花費與責任、專注在事業上以及利用「群眾」的智慧──這一點放在婚姻裡，指的當然是你和你的伴侶，通常導致較佳的決策。選擇受到簡化，讓你把注意力資本，分配到價值持續增長而非逐漸衰退的事物上。例如，專注事業，而非關注別人覺得你多有魅力，或在對的地方被別人看見。

結婚以後，家戶資產每年平均成長為14％。到了50歲，已婚伴侶的資產平均為單身同儕的3倍。

關鍵是什麼呢？認真看待「至死不渝」的誓言，因為離婚真的會耗掉那3倍的資產。從演化的角度而言，單一伴侶關係增進了後代的生存機會，對我們物種整體有利。

結過兩次婚的啟示

婚姻的歷史可以追溯到古老社會。我們的祖先需要安全的環境，來生養小孩及處理財產權。以愛情為基礎的婚姻，直到浪漫時期才變得普遍。訂婚戒指這個習俗源於古羅馬，環形象徵恆久與永遠的結合。人們過去相信有條血管或神經，直接從左手無名指通到心臟。

我很擅長結婚，我結了兩次婚。一次很好，另一次超棒。我的第一段婚姻之所以結束，不是因為那段婚姻很糟，而是因為我想維持單身，那又是另一個故事了。每當有人請我在婚禮上致詞，我都會提出以下關於婚姻的建議。這些建議來自男性視角，我也對這樣的偏頗感到莫可奈何。

1. 別一直算分數

人性傾向誇大自己對一段關係的貢獻，並淡化伴侶的貢獻。如果伴侶間一直記錄誰為誰做了什麼，是在浪費精力，而且最終雙方都覺得自己輸了。請判斷這段關係整體是否帶給你喜悅與安適，如果確實如此，也最好如此，就要承諾永遠站在付出的一方，以慷慨大方為目標，盡力為伴侶付出，愈多愈好。

如果你的伴侶搞砸了──這很有可能會發生，你要願意既往不咎。研究顯示，在持久而幸福的關係當中原諒是個關鍵。美國成功的主要因素之一，是我們給人第二次機會。在關係中也是一樣，想擁有真愛與形成夥伴關係，很可能將涉及原諒，但在那個時刻，你會感到不公平甚至丟臉。

隨著年紀增長，我們從付出中得到更多收穫。一直算分數製造出一種狀態，使你永遠無法降服於生命中真正的喜樂。因為愛一個人，就是把對方的幸褔放在第一順位而為他付出，就這麼簡單。人類最重要的貢獻是成為照顧者，照顧者得到的回報是較長的壽命。婚姻就是承諾照顧對方，日復一日。

2. 永遠別讓老婆挨餓受凍

我說的是⋯⋯永遠。回想起來，我和伴侶真的吵到很難看的局面，多半因為我們沒吃中餐。我強烈建議，你買的車一定要設有雙區恆溫空調，還有，當你們在餐廳裡坐下、採取任何動作之前，先確保你們不會與魔鬼共進晚餐──坐在冷氣送風口。出門時永遠別忘了帶穀物能量棒，和一條攤開來就能變成毯子的超大喀什米爾披巾。相信我，未來你一定會很感激有人這樣提醒過你。

3. 盡可能常常表達情感與慾望

情感、觸碰與性愛強化了你們專一的關係。也就是除去其他一切，這個人就是你想要的。我們是動物，情感與性愛就是你最能展現真實自我的媒介。覺得自己不吸引人的人，比較容易缺乏安全感，在你面前比較不喜歡自己，這可能轉移為關係之癌：冷漠與輕視。

根據我的經驗，生命中最令人滿足的，就是家庭與專業成就。如果沒人和你分享這些，你就像撞邪了──事情彷彿發生了，又好像沒發生。但是，有了合適的伴侶，這些事情感覺很真實，你覺得自己和人類更有連結，一切開始產生意義。「我願意」的意思是「我將⋯⋯照顧、保護、滋養以及我想要你。」

書籍介紹

《世界並不仁慈，但也不會虧待你：紐約商學院菁英爭相討論的人生策略》，天下雜誌出版

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作者：史考特．蓋洛威

譯者：吳芠

我該選什麼工作？大家說有熱情的工作才長久，是這樣嗎？工作與生活怎麼樣才能平衡，這樣拚下去有沒有個盡頭？每個人都說人生要自己負責，但是到底該怎麼做，50歲時才不會後悔？這世界不會讓你予取予求但能讓你盡情嘗試，把握人生黃金上坡期用超務實的人生布局一決勝負！

蓋洛威是紐約大學最受歡迎的教授，學生遍及各行各業的菁英，但是這群大家眼中的成功人士聚在一起最常問他的卻是：「怎麼樣達到幸福又成功的人生？」蓋洛威的看法總是犀利又務實，引發熱烈迴響。

因為蓋洛威慘敗過。他是連續創業家、全球五十大最佳商學院教授，但是他差點進不了大學、創業幾次失敗、30多歲離婚，跌跌撞撞走到今天，對如何好好過一生有比一般人更清醒的體悟與更務實的建議。

Photo Credit：天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航