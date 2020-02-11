醫護︰罷工迫不得已，出現社區爆發林鄭要負責

黃護士無奈申訴，不應將罷工的責任推向醫護，醫療系統早已病重。

就算平日沒有罷工，甚至不在流感高峰期，「一個要做手術嘅新症起碼要等三年；睇急症起碼要等半日；睇街症起碼要等兩三個鐘。」

「醫護嘅人手從來都唔夠，但醫管局從來唔正視。」醫療系統恰似漏船又未致覆舟，正是靠她們社康護士。

由於醫院床位嚴重不足，一待病人稍為好轉，就會要求他們出院。返家的病人會轉交社康護士照顧，餵藥、打針、洗傷口等，他們多是患長期病的老人。社康護士每天要走訪約十名病人，照顧每名病人起碼要花半小時，不過現實難免超時，更遑論轉赴各地要在行程上費時。

「我哋日日都OT，永遠冇lunch hour，永遠冇時間食飯，有時工作時間可以係朝八晚十。但我哋冇出聲爭取補時補薪，默默咁做。」

她強調現在醫護迫不得已挺身而出，不是為了自己，而是為了市民。

（受訪者沒有上鏡）

Photo Credit: 蕭雲

B護士已有朋友進入Dirty Team並寫好遺言，「做依份工預咗有天災，我哋唔會走。但而家有得封關唔肯封，咁多大陸病人湧入嚟，明明係人禍呀嘛！最悲慘係點解我哋身為香港人好似係二等公民？」

在她身旁的 B 醫生則解釋，武漢肺炎是公共醫療炎難，封關能有效減少病毒散播。罷工的影響是一時，封關的好處是久遠，所以她即屬醫生亦參與罷工，要求封關。

（受訪者沒有上鏡）

Photo Credit: 蕭雲

黎護士特地手寫標語參與罷工集會，他將會加入Dirty Team。

「醫護人員嘅崗位除咗喺醫院，我哋仲有職責推動健康政策。在公在私，我哋都係盡責。反而政府有冇盡佢哋嘅責任？」

「要醫好病唔能夠只醫病徵，仲要醫好病因，唔封關就會不斷有患者入嚟。我唔介意入Dirty Team，但付出得嚟要有價值，我哋嘅資源服侍唔到全世界。」

Photo Credit: 蕭雲

葉護士憶述自己曾遇到排口罩的長龍，價錢貴到趁火打劫。她請婆婆拿出口罩想檢查一下，但婆婆滿不在乎，「買到就得，有好過冇。」

葉護士解釋戴不合格的口罩比沒有更危險。「你以為有保護反而會掉以輕心，飛沫穿過口罩都唔為意。」她批評政府坐視民困，亂象叢生。

（受訪者沒有上鏡）

Photo Credit: 蕭雲

鄭女士是專職醫療人員，她披露醫院的口罩供應改行配給制，每更限用三個，「前線會覺得好氣餒，返工有足夠嘅保護係基本。」

「罷工只係想同政府講，決策者要保護番市民健康。我明白就算罷工一星期都動搖唔到林鄭，由上年六月搞咗幾耐先撤回送中。但起碼要畀市民知道有班醫護努力過，只係特首唔願聽。」

「將來有社區大爆發，林鄭要負最大責任。」

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「究竟政府搞緊乜嘢？醫療系統頂得幾耐？我哋好期待解決，就可以正式返工。唔係對政府收貨，而係擔心同事。」

眼見政府用拖字訣拖垮這場罷工，盧護士坦言失望，「好多高層唔敢講真說話，佢哋貪生怕死，只係為咗仕途同烏紗。」

「到最後會有人為咗救人而冇命。點解分別咁大呢？我唔知點解。」

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