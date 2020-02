奧斯卡激情過後：留下來的小丑，瓦昆菲尼克斯的緬懷之情

文:李佳軒

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)在拿下了第92屆奧斯卡影帝的舞台上致詞,最後提及了他早逝的哥哥瑞凡菲尼克斯(River Phoenix),引用了他寫過的詩句。典禮的高潮是韓國導演奉俊昊用非美國人的身份拿下了最佳影片,好似宣告了一個無法突破的新疆界來臨,雅俗共賞既有批判力道也有觀眾緣的《寄生上流》不負眾望,真厲害。

“Run to the rescue with love, and peace will follow.” 「用愛去拯救,和平將會隨之而來。」